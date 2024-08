DIRECT. JO 2024 : les Bleus du hand en danger, Mathilde Gros débute le keirin, Jenft en finale du combiné... Le live

Les médailles seront de retour ce mercredi 7 août avec une médaille assurée en boxe dans la soirée.

Tableau des médailles L’essentiel Après une journée difficile pour les Bleus mardi, les espoirs de médaille sont de retour mercredi avec les pongistes qui seront de retour par équipe où les frères Lebrun et Simon Gauzy seront opposés au Brésil de Hugo Calderano. Mathilde Gros en cyclisme sur piste se lance à l'assaut de la médaille en keirin alors qu'on suivra également Cyrian Rivet en taekwondo. En escalade, Paul Jenft se qualifie pour la finale du bloc/difficulté alors que Sam Avezou s'est raté.

En sports collectifs, les basketteuses tricolores tenteront de décrocher un ticket pour le dernier carré, opposées à l'Allemagne. Un même adversaire, très délicat, pour les handballeurs qui joueront leur quart de finale. En fin de soirée, Sofiane Oumiha sera sur le ring de Roland-Garros pour décrocher l'or olympique.

Découvrez toutes les infos de la journée.

13:30 - Début du quart de finale des Bleus Lire l'article JO 2024. France - Allemagne : suivez le match en direct Les handballeurs français ont rendez-vous avec l'Allemagne pour espérer continuer leur quête de doublé olympique. 13:20 - Mamadassa Sylla pour une place en demi-finale Le Français affronte l'Arménien Slavik Galstyan en lutte gréco-romaine, catégorie des 67 kg. 13:17 - Bon début de parcours pour Céline Boutier La Française est pour le moment 5e après les quatre premiers trous à -1 sous le par. 13:05 - Rayan Halal qualifié pour les 32e Pas de soucis pour le Français sur cette phase de 200m, qui passe avec le 7e temps provisoire. 13:00 - Aleksandra Miroslaw championne olympique d'escalade de vitesse La Polonaise s'impose en finale en 6"10 face à la Chinoise Lijuan Deng et remporte la médaille d'or. Sa compatriote Aleksandra Kalucka remporte la petite finale et prend la médaille de bronze. 12:54 - Les Australiennes en demi-finale L'équipe féminine d'Australie s'impose 85 à 67 contre la Serbie en quart de finale du tournoi de basketball et file en demi-finale. 12:41 - Mamadassa Sylla passe en quart de finale Le Français s'impose en huitième de finaleface au Tunisien Souleymen Nasr dans la catégorie des 67 kg de la lutte gréco-romaine et passe en quart de finale. 12:35 - Début de l'individuel de vitesse Les qualifications de l'épreuve de vitesse individuelle du cyclisme sur piste débutent avec deux Français, Rayan Helal et Sébastien Vigier. 12:33 - Benjamin Robert 4e de sa série Ça ne passe pas pour six centièmes pour le Français dans sa série du 800m. Il devra passer par les repêchages. 12:08 - Jules Boyer qualifié Très bon dernier plongeon du Français, qui termine à la 6e place des qualifications du tremplin à 3m et passe en demi-finale. 12:07 - Adrien Bart qualifié Sur le canoë monoplace 500m en ligne, le Français se classe deuxième de sa série et va directement en demi-finale. 12:05 - Gabriel Tual en demi-finale Série maitrisée de la part de Gabriel Tual, véritable chance de médaille sur le 800m, qui remporte sa série et se qualifie pour les demi-finales 11:55 - Maxime Beaumont part en quart de finale Sur le kayak 1000m, le Français se classe 3e de sa série et devra passer par les quarts de finale 11:47 - Tamberi en difficulté à 2,27m L'Italien a manqué son deuxième essai à 2,27m et n'est pas dans une grande forme ce matin. Ça devrait tout de même le faire pour la qualification. 11:38 - Jules Boyer 12e avant le dernier saut Au plongeon tremplin à 3m, le Français est pour le moment à la dernière place qualificative pour la finale. Il reste un dernier saut. LIRE PLUS

Du 24 juillet avec les premières épreuves du rugby à 7 jusqu'aux finales des sports collectifs comme le handball avec la finale femmes, découvrez tous les calendriers détaillés des principales épreuves des Jeux olympiques de Paris 2024. Heures des matchs, résultats et classements, découvrez toutes les informations essentielles pour suivre les Jeux olympiques de Paris 2024.

Pour ces Jeux olympiques, l'ambition de la France est très élevée. Si les prévisions sur les médailles promettent un top 3, l'organisation et même le président misent sur un top 5 avec un record de médailles. Plusieurs grandes stars françaises sont attendues durant les JO. On pense notamment à Léon Marchand en natation qui pourrait être la plus grande star de ces Jeux. Mais les sports collectifs avec le handball, le basket, le volley, le foot, pourraient aussi apporter son lot de breloques. Enfin, que dire du judo avec notamment son fer de lance Teddy Riner ou encore l'escrime, toujours un sport très prolifique.