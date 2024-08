France - Norvège : un classique du handball ces dernières années

Ce samedi après-midi, l'équipe de France féminine de handball dispute la finale olympique face à un adversaire qu'elle connaît très-bien, la Norvège.

Jour de finale olympique ! Ce samedi après-midi, les Bleues affrontent les Norvégiennes dans l'espoir de décrocher un deuxième titre olympique consécutif.

Un classique du handball

Le scénario était écrit ! Lors des dernières grandes compétitions, la France et la Norvège se sont très souvent disputées les titres mondiaux et européens : championnats du monde en 2017 (victoire de la France), en 2021 (revanche des Scandinaves) et en 2023 (succès des Bleues), Euro 2020 et demi-finale du championnat d'Europe 2022. Autant dire que les deux nations se connaissent par coeur. "C'est un défi particulier. Si on ne produit pas notre meilleur handball, on sera vite débordé par leur vitesse d'exécution", a souligné le sélectionneur des Bleues, Olivier Krumbholz.

À Villeneuve d'Ascq, les handballeuses tricolores pourront compter sur le soutien des quelques 27000 supporters présents au Stade Pierre-Mauroy. Un appui qui les poussent à n'envisager qu'une seule issue possible : "Personne ne va nous battre chez nous pendant les Jeux. Jamais de la vie. Dans cent ans si tu veux, mais pas là, pas maintenant. Il n'y a que ça qui m'a animée : hors de question, rageuses qu'on est, qu'on vienne nous battre ici…", a ajouté Méline Nocandy, demi-centre. "On assume très bien notre statut de grande favorite tout en restant très humbles. On sait où on veut aller, mais on sait aussi le travail à fournir pour y parvenir. Petit à petit, on construit notre route. Sans préférence quant à l'adversaire car, pour aller jusqu'au bout, il faut battre tout le monde", poursuit Tamara Horace, cadre de l'effectif tricolore.

La Norvège, absente depuis 2012

Si les Bleues disputent leur troisième finale olympique de rang après l'argent à Rio et l'or à Tokyo, les Norvégiennes ne se sont plus qualifiées pour une finale olympique depuis Londres (bronze au Brésil et au Japon). Championnes olympiques en 2008 et en 2012, elles comptent bien faire leur retour sur le toit de l'Olympe ce samedi face aux Bleues, une victime de prestige. Ce sera la 98e confrontation entre les deux grandes nations du handball. Avant les JO 2024, les Bleues et les Norvégiennes se sont affrontées à deux reprises pour préparer l'échéance. Si les scandinaves ont remporté la première rencontre, Estelle Nze Minko et ses partenaires avaient pris leur revanche deux jours plus tard. Pour retrouver le sommet olympique, la Norvège a effectué de nombreuses rencontres amicales ces dernières années afin de gagner en automatisme et en cohésion d'équipe.

À quelle heure débute France - Norvège ?

Le coup d'envoi de la finale olympique de handball féminin opposant la France à la Norvège est prévu samedi 10 août à 15h00 au Stade Pierre-Mauroy de Villeneuve d'Ascq. Les Espagnols Ignacio Garcia et Andreu Marin Lorente seront les arbitres.

Sur quelle chaîne regarder France - Norvège ?

Détenteurs des droits TV des JO 2024, les chaînes des groupes France Télévisions et Eurosport diffuseront la finale olympique de handball féminin.

Comment suivre France - Norvège en streaming ?

Si vous souhaitez regarder la finale olympique du tournoi féminin de handball entre les Bleues et les Norvégiennes sur votre ordinateur, smartphone ou tablette, vous devrez vous créer un compte sur France.tv ou souscrire à un abonnement sur MyCanal.

Quels sont les effectifs de France - Norvège ?

France : Laura Glauser et Hatadou Saka (Gardienne), Alicia Toublanc et Lucie Granier (Ailière droite), Lena Grandveau et Laura Flippes (Arrière droite), Méline Nocandy et Tamara Horacek (Demi-centre), Orlane Kanor et Estelle Nze Minko (Arrière gauche), Chloé Valentini et Coralie Lassource (Ailière gauche), Sarah Bouktit et Pauletta Foppa (Pivot).

Norvège : Silje Solberg-Oesthassel et Kätrine Lunde (Gardienne), Marit Jacobsen (Ailière gauche), Stine Skogrand et Nora Moerk (Arrière gauche), Henny Reistad et Stine Bredal Oftedal (Demi-centre), Veronica Kristiansen, Kristine Breistoel et Thale Rushfeldt Deila (Arrière gauche), Camila Herrem et Sanna Solberg-Isaksen (Ailière gauche), Kari Brattset Dale et Maren Aardahl (Pivot).

