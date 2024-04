Le gagnant de l'Eurovision est déjà connu, rien ne semble pouvoir arrêter ce favori des pronostics

Arrêtez donc de chercher. Alors que l'Eurovision a été programmée ce samedi 11 mai, un favori survole les pronostics depuis des semaines...

Alea Jacta Est. Le sort en est jeté. Alors que la finale de l'Eurovision 2024 a été programmée à Malmö, en Suède, dans ce long week-end de la mi-mai, les bookmakers livrent depuis plusieurs semaines un verdict assourdissant sur le vainqueur potentiel et le pays qui va "ramener la coupe à la maison", comme on dirait dans d'autres disciplines. Comme s'il s'agissait d'une compétition sportive, bon nombre de sociétés de paris en ligne (BET365, UNIBET, BWIN, BETWAY, etc.) proposent en effet depuis des mois aux parieurs de miser sur leur artiste et leur pays favoris pour gagner le grand concours européen de la chanson.

Ce concours de l'Eurovision 2024, organisé en Scandinavie, est la suite logique de la victoire de la Suédoise Loreen l'année passée. Et celle-ci avait été, à l'époque, donnée gagnante par les bookmakers bien avant la vraie finale. Cette fois, les demi-finales fixées du 7 au 9 mai, puis la grande finale le 11 mai, semblent prendre le même chemin avec un pays ultra-favori, quelques challengers et une grosse trentaine de concurrents qui doivent se contenter des miettes.

Avant l'Eurovision, un site Internet (Eurovisionworld.com) compile chaque année les cotes d'une quinzaine de bookmakers et cette année son verdict semble sans appel : c'est la Suisse qui devrait l'emporter, avec Nemo, un artiste "non-binaire" de 25 ans originaire de Bienne, dans l'ouest du pays. Sa chanson, "The Code", suscite un intérêt croissant depuis le début du mois d'avril, après une performance époustouflante en Espagne, précisément à Madrid, lors de la tournée des "pre-parties" de l'Eurovision à travers le continent.

© Eurovision Song Contest

Partant avec des cotes de 15/2 à la mi-mars, Nemo a vu ses chances de victoire grimper à 7/2 puis 5/2, surpassant ainsi des concurrents de poids comme les candidats et candidates de la Croatie, l'Italie et l'Ukraine, qui étaient donnés favorites avant lui. Selon Eurovisionworld.com, il affiche ainsi 25% de chances de victoire, un niveau rarement atteint, quand une très large majorité de concurrents (dont Slimane pour la France) peine à dépasser les 5%.

Signe de la solidité de la prédiction des bookmakers, Nemo, connu pour son style unique mêlant pop et rap, ainsi que pour son talent multi-instrumentiste (violon, piano, batterie), domine les pronostics depuis plusieurs semaines désormais. Sa chanson "The Code", traverse différents genres musicaux incluant elle aussi le rap, la drum 'n bass et l'opéra, tout en portant un message profond sur l'acceptation de soi et la persévérance nécessaire pour vivre librement.

"The Code raconte le voyage que j'ai entrepris lorsque j'ai réalisé que je n'étais ni un homme ni une femme. Me trouver moi-même a été un processus long et souvent difficile pour moi. Mais rien n'est plus agréable que la liberté que j'ai gagnée en réalisant que je suis non-binaire", a expliqué l'artiste en marge de l'Eurovision, qui entend représenter non seulement la Suisse, mais aussi la communauté LGBTQ+.

La performance de Nemo à Madrid début avril a été un déclencheur puissant, beaucoup se montrant surpris de voir que ce visage angélique pouvait dégager une énergie aussi intense. En Suisse, Nemo s'était déjà distingué parmi 420 chansons proposées, captivant le jury et le public de la sélection locale de l'Eurovision avec l'authenticité de ses paroles et un son distinctif. On saura très vite s'il confirme cette impression à Malmö.