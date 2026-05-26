Bac 2026 : dates des épreuves, spécialités... Tout savoir sur l'examen

Pour le bac 2026, il y a du changement concernant les épreuves et la notation de l'examen. Voici ce qu'il faut retenir, avec les dates et le calendrier complet.

Qu'il soit général, technologique ou professionnel, l'obtention du diplôme du baccalauréat demeure une étape cruciale dans le parcours d'un élève. Il s'agit du premier jalon marquant le début de la vie étudiante. La session du bac 2026 s'inscrit dans la continuité des récentes réformes tout en consolidant l'organisation des examens. L'évaluation du bac repose toujours sur un équilibre strict entre le contrôle continu et les épreuves terminales de fin d'année.

Le calendrier des examens se concentre sur le mois de juin pour l'ensemble des candidats de la voie générale et technologique. Les élèves de première ouvrent la session avec l'épreuve écrite anticipée de français le jeudi 11 juin 2026, de 8 heures à 12 heures. Dès le lendemain, le vendredi 12 juin, ils passent la nouvelle épreuve anticipée de mathématiques, programmée de 8 heures à 10 heures.

Pour les élèves de terminale, le marathon commence le lundi 15 juin 2026 avec la philosophie, de 8 heures à 12 heures. Les journées du mardi 16, du mercredi 17 et du jeudi 18 juin sont entièrement réservées aux épreuves écrites de spécialités.

Les examens oraux débutent ensuite à partir du lundi 22 juin et s'étendent jusqu'au mercredi 1er juillet 2026. Cette période concerne le Grand Oral pour les terminales ainsi que l'oral de français pour les premières, les dates exactes étant fixées individuellement par la convocation de chaque candidat.

Les résultats officiels seront publiés le mardi 7 juillet 2026 dans toutes les académies. Les oraux de rattrapage se dérouleront dans la foulée, du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2026 à la mi-journée.

Calendrier détaillé des épreuves du bac général 2026

Épreuve du bac 2026 Date officielle Horaires (France métropolitaine) Français (écrit) Classe de Première Jeudi 11 juin 2026 8h00 – 12h00 Mathématiques (écrit) Épreuve anticipée de Première Vendredi 12 juin 2026 8h00 – 10h00 Philosophie — Classe de Terminale Lundi 15 juin 2026 8h00 – 12h00 Épreuves écrites de spécialités Du mardi 16 au jeudi 18 juin 2026 8h00 – 11h30 ou 12h00 (selon la matière) Grand Oral — Classe de Terminale Du lundi 22 juin au mercredi 1er juillet 2026 Fixés par votre convocation Français (oral) — Classe de Première À partir du lundi 22 juin 2026 Fixés par votre convocation Publication des résultats Mardi 7 juillet 2026 Échelonnée selon les académies Oraux de rattrapage (2nd groupe) Du mardi 7 au vendredi 10 juillet 2026 Dans la foulée des résultats

Le calendrier spécifique du bac pro

Les candidats préparant un baccalauréat professionnel suivent une organisation différente, avec des épreuves écrites qui s'étalent de la fin mai au début du mois de juin.

Les examens du domaine général débutent le mercredi 20 mai après-midi avec la langue vivante A, suivie le jeudi 21 mai après-midi par la langue vivante B. Les lycéens reprennent ensuite le jeudi 28 mai avec le français le matin, puis l'histoire-géographie et l'enseignement moral et civique l'après-midi. La journée du vendredi 29 mai rassemble les arts appliqués et cultures artistiques en matinée, ainsi que l'économie-droit ou l'économie-gestion en seconde partie de journée.

Les épreuves écrites obligatoires s'achèvent le lundi 1er juin au matin avec la prévention, santé et environnement. Pour ce qui est de l'épreuve orale de projet, elle commence à partir du mercredi 24 juin. La publication des résultats et les oraux de contrôle s'alignent ensuite sur le calendrier national de juillet.

Calcul du contrôle continu dans la note du bac 2026

Le contrôle continu représente quarante pour cent de la note globale, tandis que les épreuves terminales de fin d'année comptent pour soixante pour cent de la note finale.

Le contrôle continu prend en compte les moyennes scolaires annuelles de première et de terminale. Les matières concernées sont l'histoire-géographie, les langues vivantes A et B, l'éducation physique et sportive, l'enseignement moral et civique, ainsi que l'enseignement scientifique en voie générale ou les mathématiques en voie technologique.

Cinq matières sont concernées par le contrôle continu pour le baccalauréat 2026 :

histoire géographie

langues vivantes A et B (2 matières)

éducation physique et sportive (EPS)

enseignement moral et civique

enseignement scientifique en voie générale ou mathématiques en voie technologique

En classe de terminale, les lycéens passent les examens des deux spécialités qu'ils ont choisies de conserver. Ces matières portent un coefficient majeur de seize chacune. Ensemble, ces deux épreuves représentent trente-deux pour cent de la note globale du baccalauréat, ce qui valorise fortement le travail approfondi mené par les élèves dans leurs domaines de prédilection.

En ce qui concerne les épreuves de spécialité, elles font partie des épreuves finales. Elles permettent de compléter le contrôle continu du nouveau bac. En classe de terminale, les lycéens passent les examens des deux spécialités qu'ils ont conservées. Ces matières portent un coefficient majeur de seize chacune, représentant à elles seules près du tiers de la note finale du baccalauréat.

Il y a douze options proposées : Arts, Histoire-géographie, géopolitique et sciences politiques, Humanités, littérature, philosophie, Littérature et langues et cultures de l'Antiquité, Langues, littératures et cultures étrangères et régionales, Mathématiques, Numérique et sciences informatiques, Physique-chimie, Sciences économiques et sociales, Sciences de l'ingénieur et Sciences de la vie et de la Terre. Une épreuve de spécialité porte un très haut coefficient, à savoir un coefficient de 16. Les épreuves de spécialité représentent 32 % de la note finale, contrairement au contrôle continu qui, lui, correspond à 60 % de la note finale.

Le Grand Oral reste une épreuve de référence avec un coefficient de dix en voie générale et de quatorze en voie technologique pour cette session. Sa structure se concentre sur vingt minutes de passage, après vingt minutes de préparation. Le candidat consacre dix minutes à l'exposé de sa question, suivies de dix minutes d'échange avec le jury. La partie qui concernait autrefois le projet d'orientation a été définitivement supprimée.

Quelles sont les épreuves anticipées ?

L'épreuve anticipée de français est la première à laquelle les futurs bacheliers, alors en classe de Première, se confrontent. En 2026, elles seront organisées le matin du jeudi 11 juin 2026. Les candidats passeront une épreuve écrite et une épreuve orale. Il s'agit d'une étape décisive dans le parcours d'un lycéen, une sorte d'anticipation de ce qui l'attend l'année d'après, en Terminale. Une préparation rigoureuse et une gestion efficace du temps sont les meilleurs alliés pour décrocher le baccalauréat et poursuivre son parcours étudiant.

Elle est pour cette édition 2026 accompagnée de l'épreuve anticipée de mathématiques, passée aussi en première. Coefficient deux, chaque lycéen devra composer avec le sujet correspondant au programme qu'il aura suivi puisque trois sujets distincts seront possibles, étant donné que le programme de mathématiques diffère en fonction de la voie (générale ou technologique) et du choix de spécialités des élèves. L'épreuve durera deux heures avec deux parties, la première comportera des calculs et des questions à choix multiples et la seconde se concentrera sur la résolution de problèmes.