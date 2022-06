"DIRECT. Bac 2022 de philo : tous les corrigés des sujets sont en ligne !"

SUJET BAC PHILO 2022. Les sujets et les corrigés de l'épreuve de philosophie du bac général et du bac technologique 2022 sont désormais en ligne. Consultez-les gratuitement et suivez cette fin d'épreuve du bac de philo en direct...

13:21 - Le coefficient de l'épreuve de philo du bac, deux fois plus fort pour les bac géné que pour les bac techno L'enjeu n'est pas le même pour tous les élèves ayant planché ce mercredi sur leur épreuve de philo du baccalauréat : elle vaut coefficient 8 pour les candidats au bac en filière générale, coefficient 4 pour les prétendant au bac en filière technologique. 13:18 - Que dit le corrigé de l'explication de texte de Cournot Pour le troisième sujet soumis aux élèves passant le bac général en 2022, un commentaire d'un extrait de l'"Essai sur les fondements de nos connaissances et sur les caractères de la critique philosophique" de Cournot était demandé (1851). Un sujet sans doute plus difficile à appréhender, même s'il se basait sur un document. Un rappel de l'introduction de la science dans la philosophie pouvait s'avérer utile, avec un appel à Bachelard, Poincaré, Leibniz, ou encore Descartes, qui ont pu se pencher sur la démonstration scientifique et/ou les démonstrations d'opinions subjectives. Foucault ou Deleuze pouvaient aussi être mobilisés. En ce qui concerne Cournot , l'impartialité de la science, domine bien que ses lois ne peuvent s'appliquer à la morale ou conception du monde. 13:05 - Bac de philo 2022 : comment s'adapte-t-on à la vague de chaleur dans les salles d'examen ? A partir de ce mercredi 15 juin, une vague de chaleur à la précocité sans précédent touche l'Hexagone, avec des températures grimpant jusqu'à 40°C. Le ministère de l'Education a par conséquent enjoint les centres d'examen à "la vigilance". Cela passe par "l'aération des salles de cours, la distribution d'eau pour les personnels et les élèves et, autant que possible, des élèves placés dans des salles ombragées". 13:05 - Synthèse du corrigé du deuxième sujet de philo (bac général) "Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?" C'était la question posée dans le deuxième sujet de philosophie proposée ce matin aux terminales générales. Le corrigé de notre partenaire Studyrama propose d'y répondre en trois parties : "L'Etat doit intervenir", "Ce n'est pas l'Etat qui doit décider de ce qui est juste" et "L'Etat est un bras de la Justice". Dans la première partie, de nombreuses références étaient possibles de Montesquieu à Rousseau jusqu'à Leibniz, Montaigne, ou Kant. Dans la deuxième partie, les abus d'un Etat trop puissant devaient être pointés avec d'autres auteurs comme Paul Valéry et jusqu'aux anarchistes, à l'instar de Proudhon. Schopenhauer lui-même alertait sur cette "muselière dont le but est de rendre inoffensive cette bête carnassière, l’homme, et de faire en sorte qu’il ait l’aspect d’un herbivore". L'idée d'un Etat indépendant mais représentant du peuple pouvait être invoquée en conclusion, avec l'idée d'en faire "le garant de l'action d'un pouvoir judiciaire mais aussi ne pas s'en mêler". 12:52 - Alors, "les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" (synthèse du corrigé) Les corrigés de Studyrama sont désormais au complet ci-dessous à l'heure où nous écrivons ces lignes. Pour le premier sujet de philo tombé pour les bac généraux, "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?", le corrigé de notre partenaire propose une réflexion en trois parties, avec d'abord une référence aux auteurs ayant estimé de près ou de loin que l'art pouvait avoir une prise sur le monde : "Merleau-Ponty croit que l'artiste "rumine" le monde et le transfigure. Sartre va plus loin en associant l'obligation d'engagement de l'écrivain pour l'humanité". Dans la deuxième partie, une référence à Rousseau vient donner un contrepoids à la première affirmation : le philosophe "aimait à dire qu'il s'évadait dans ses lectures, ses promenades inspirantes. Montaigne et ses écrits de la Boëtie n'a pas dit mieux". ils estimaient donc que l'art ne change pas le monde. Une réflexion sur l'art comme pratique subversive, qui "conteste l’ordre des choses" et donc le monde tel qu'il fonctionne pouvait venir compléter l'ensemble. En conclusion, on pouvait supposer que "l'art n’est pas destiné en premier lieu à révolutionner le monde des Hommes" mais qu'il permettait de réinterpréter librement notre rapport au réel et ce faisant "modifier notre regard sur lui" voire "nous proposer de nouveaux objectifs à atteindre" pour le subvertir et donc le transformer. Quel est le corrigé de philo du bac général 2022 ? Studyrama propose à chaque édition du baccalauréat de vous fournir non seulement les sujets, mais aussi les corrigés du baccalauréat ! Consultez ci-dessous le corrigé de l'épreuve de philosophie du bac général 2022. La copie initiale des sujets sont disponibles plus bas dans l'article. Quel est le corrigé de philo du bac technologique 2022 ? Comment pouvait-on traiter, par exemple, le sujet de philo du bac technologique 2022 ? Pour y voir plus clair sur cette question, explorez gratuitement et en intégralité le corrigé mis en ligne ci-dessous par notre partenaire spécialisé Studyrama ! La copie initiale des sujets sont disponibles plus bas dans l'article. 12:48 - Quels sont les critères de correction du sujet du bac de philo ? D’après le bulletin officiel : "L’enseignement de la philosophie en classes terminales a pour objectif de favoriser l’accès de chaque élève à l’exercice réfléchi du jugement, et de lui offrir une culture philosophique initiale. Ces deux finalités sont substantiellement unies." Ce sont ces deux critères que les correcteurs du sujet du bac de philo ont à l'esprit en toile de fond au moment de se pencher sur les copies des candidats. 12:37 - Que dit le corrigé du 3e sujet du bac de philo pour les bacs techno ? Le troisième sujet soumis aux candidats du bac techno était un commentaire du texte de Diderot, tiré de l'Encyclopédie (1751-1772) et centré sur le concept de vérité. Selon notre partenaire Studyrama, on pouvait sans doute développer un commentaire en deux partie : d'abord sur l'idée de Diderot "qu'une seule personne ne peut suffire à assurer la vérité" puis une seconde venant la tempérer sur "la convergence des idées sur une même question" qui tendrait vers la vérité. En conclusion, le corrigé propose de rappeler que la recherche de la vérité est une démarche "difficile, semée d’embûches liées à notre sensibilité et donc à notre subjectivité". Aussi, le vrai ne peut venir de la conviction d'un seul, mais doit être "vérifiée et confirmée par d’autres pour s’assurer qu’elle n’est pas le fruit de nos passions, mais bien de la raison qui est la seule à même de nous éclairer". 12:30 - Résumé du corrigé du deuxième sujet de philo pour les bac techno Pour le deuxième sujet soumis aux candidats du bac techno ("Est-il juste de défendre ses droits par tous les moyens ?"), Studyrama livre aussi une dissertation en trois parties. Le résultat : un développement pouvant défendre l'idée que "tous les moyens sont justes pour défendre ses droits, à condition qu’il ne s’agisse pas de «ses» droits individuels, égoïstes, mais des droits de tous". La conclusion : "seul l’ordre juste définit le droit, on ne fait que le rétablir, tant est-il que le droit est ce qui utile à tous". 12:21 - Les premiers corrigés disponibles ci-dessous ! Les premiers corrigés du bac 2022 de philo sont dévoilés ci-dessous par notre partenaire Studyrama, à commencer par les corrigés des sujets de bac techno. Pour le sujet 1, "La liberté consiste-t-elle à l’obéir à personne", un corrigé en trois parties est proposé : "Etre libre, c’est n’avoir pas à obéir", "La vie sociale suppose l’obéissance et le renoncement à cette liberté", "Etre libre, c’est n’obéir d’au soi-même en suivant sa raison". En conclusion, on pouvait estimer qu'opposer la liberté et de l’obéissance pouvait revenir à confondre la liberté avec l’autorisation de suivre son bon plaisir en toutes circonstances et si l'on se soumet à l'obéissance à la contrainte personnelle que nous subissons arbitrairement. L'intervention de la raison dans l'équation, revient à dire que la véritable liberté "n’est pas d’obéir à personne, mais de n’obéir qu’à la loi qu’on s’est soi-même prescrite". 12:15 - Comment fallait-il traiter le sujet "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" Dans les divers corrigés du sujet de philo déjà disponibles dans la presse spécialisée, la dissertation "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?" est déjà abondamment commentée. L'idée de départ était sans doute de définir en premier lieu les différentes formes d'art du point de vue de la production et de la création au sens de "transformation d'une matière" (matière concrète pour le sculpteur, mais aussi matière sonore pour le musicien par exemple). Reste à savoir si, en comparaison d'autres pratiques, l'art "transforme" le monde ce faisant. Plusieurs éléments servant de chapitres pouvaient alors être développés, avec par exemple un point de vue réaliste estimant que l'art ne transforme pas le monde, un autre faisant appel à l'imaginaire propre à l'art, qui tend à une transformation de notre regard sur le monde plus que la transformation du monde lui-même, et pourquoi pas un point de vue pragmatique ou utilitariste cherchant à déterminer s'il était souhaitable qu'elle le fassent. 11:59 - Quelles étaient les 7 notions au programme du bac de philosophie technologique 2022 ? Dans leur sujet du bac de philo 2022, les candidats au bac technologique sont tombés sur les thématiques suivantes : la liberté, la vérité et la justice. Les sept notions au programme de philosophie pour les candidats au bac technologique en 2022 étaient à la base : l’art, la justice, la technique, la vérité, la religion, la nature, la liberté. 11:55 - Des impressions diverses des candidats à la sortie du bac de philo A la sortie des épreuves, même incertitude, même si certains auront tout de même tenté de développer une pensée structurée pour ce bac de philo. dans Le Monde, Lou se rassure en disant s'être entraînée principalement sur des dissertations "en deux heures". "Du coup, là, j’avais vraiment le temps de bien rédiger", se réjouit la candidate à la sortie du lycée Victor-Duruy à Paris, qui a choisir le sujet "Revient-il à l’Etat de décider de ce qui est juste ?". Emma estime aussi avoir eu "de la chance" avec ce même sujet qu'elle a travaillé "il y a quelques jours". Mais une troisième candidate, Roxanne, est moins confiante, ayant changé d'avis en cours d'épreuve sur le sujet à traiter. 11:49 - La philo, matière "mystérieuse" pour le bac 2022 Depuis ce matin, mes témoignages de lycéens angoissés par l'épreuve de philo affluent. Interrogés par l'AFP avant leur entrée dans les salles d'examen, des candidats au bac ont fait part de leur appréhension : "Je suis vraiment scientifique donc j'ai jamais apprécié la philo. C'est une matière assez mystérieuse pour moi", a nontamment lancé Chloé, 17 ans, devant le lycée Arago dans le sud-est de Paris. "L'épreuve de philo, c'est pas tout à fait une épreuve comme les autres", abonde Nazim, 18 ans, devant le lycée Thiers à Marseille. : La conscience fait-elle obstacle au bonheur ? Sujet 2 : La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ?

: La technique permet-elle de ne plus avoir peur de la nature ? Sujet 3 : Expliquer l'extrait d'un texte tiré de l'œuvre Les Essais, livre II, de Montaigne. L'extrait en question s'intéressent aux notions de temps, de réalité et de nature. En comparant aux sujets de philo tombés ce mercredi pour le bac général, on retrouve la nature de la nature et de la conscience. On retrouve dans les sujets de bac technologique 2022 en France métropolitaine les thématiques de la réalité et de la conscience. 11:27 - Un extrait de corrigé du bac de philo publié à midi par notre partenaire Studyrama Notre partenaire Studyrama nous informe qu'il publiera un extrait de corrigé du bac de philo 2022 à midi, avant la publication du corrigé intégral. De quoi donner une première idée de ce que l'on pouvait mettre dans sa copie ce mercredi 15 juin. 11:24 - Comment pouvait-on traiter le sujet 2 de la série générale ? Pour traiter le sujet 2 de la série générale, "Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?", Marianne Chaillan, professeure de philosophie enseignant dans la cité Phocéenne, a livré au Monde les éléments de compréhension et les références suivants, à teneur indicative : Parler des lois bioéthiques, régulièrement révisées, "qui définissent tout de même une certaine conception du bien moral et l’imposent à tous les citoyens".

Donner des exemples concrets d’éthique appliquée : par exemple, via l'ouvrage d’Annie Ernaux L’Evénement (récemment adapté à l’écran), qui fait le récit de son avortement clandestin en 1963. Montrer comment son témoignage fait réfléchir sur la violence que peut provoquer chez un être humain "la définition politique du bien moral".

S'appuyer sur un philolosophe comme Ruwen Ogien, penseur du minimalisme moral, dans La Vie, la mort, l’Etat. Le philosophe en question explique que l'Etat n'est pas là pour définir une conception du bien moral, mais plutôt pour permettre une coexistence des éthiques personnelles.

Citer également Kant, dont la morale diffère de celle de Ruwen Ogien, mais qui pense lui aussi qu'un Etat qui se porterait garant de la définition du bien moral et qui imposerait celle-ci à ses citoyens, à la manière dont un père règne sur la vie de ses enfants, mettrait ainsi en place un grand despotisme. Il s'agirait alors d'un Etat paternaliste. 11:21 - Un corrigé du sujet n°2 du bac de philo général est d'ores et déjà disponible sur Le Monde Le site du Monde propose d'ores et déjà dans son live un corrigé du sujet de philo du bac pour la filière générale "'Revient-il à l’État de décider de ce qui est juste ?". Celui-ci a été réalisé par la professeure agrégée de philosophie Evelyne Oléon. 11:12 - Comment pouvait-on traiter le sujet 1 de la série générale ? Pour traiter le sujet 1 de la série générale, "Les pratiques artistiques transforment-elles le monde ?", l'écrivaine, philosophe et professeure à Marseille Marianne Chaillan a donné les indications suivantes au Monde : "essayer de montrer comment les pratiques artistiques transforment le monde extérieur mais aussi notre monde intérieur"

Pour ce qui est du monde extérieur : souligner le fait que "les œuvres d’art peuvent faire évoluer les mentalités, éveiller les consciences". S'appuyer sur l'Art engagé : œuvres de JR (son projet Giant) ou de Banksy (sur le changement climatique). On pouvait aussi citer Klee ("l’art ne reproduit pas le visible, il rend visible") ou Wilde (qui explique que l’artiste nous aide à voir ce que nous ne percevions pas vraiment dans le réel) ; expliquer que l’art "ouvre notre perception du réel".

Pour ce qui est du monde intérieur : évoquer ces "œuvres d'art qui peuvent changer une vie". Par exemple à travers la rencontre d'Amélie Nothomb avec Rilke, qui l'aurait sauvée ; Aristote et sa théorie de catharsis ou encore Freud et sa théorie de la sublimation. Ces deux derniers auteurs se sont intéressé au pouvoir thérapeutique de l'art, à la fois sur l'artiste et sur l'amateur d'art. Bergson pouvait aussi être cité. Lui souligne l'utilité de l'art pour nous pointer, dans la nature et dans l'esprit, autrement dit hors de nous et en nous, des éléments qui ne touchaient pas explicitement auparavant notre conscience et nos sens. 10:49 - Sujet du bac de philo 2022, filière techno : qui était Diderot, auteur du texte proposé en Commentaire ? Denis Diderot a écrit les Encyclopédies (1751-1572) dont est tiré l'extrait du Commentaire de texte du sujet de philo du bac 2022 pour les terminales en filière technologique. C'est un philosophe des Lumières. Consultez sa biographie ici.

Notre partenaire Studyrama nous fournit chaque année le sujet intégral de philosophie pour le bac général. Le sujet du bac général de philo 2022 est consutable ci-dessous, gratuitement et dans son intégralité :

Grâce à notre partenaire Studyrama, découvrez ci-dessous le sujet de philosophie du bac technologique 2022 (toutes séries confondues), consultable gratuitement et dans son intégralité :

Malgré la réforme du bac, l'épreuve de philosophie a gardé sa formule traditionnelle. Les candidats ont donc quatre heures pour noircir leur copie lors de l'examen écrit de philosophie. Trois sujets sont proposés : deux de dissertation et un portant sur une étude de texte. Les candidats qui optent pour une dissertation n'ont pour sujet qu'une simple question à laquelle ils doivent répondre par un argumentaire détaillé et justifié par des références et connaissances personnelles. Pour l'étude de texte, les candidats doivent rendre compte du sens et de la portée philosophique d'un texte signé d'un auteur présent au programme de philosophie. Attention au plus grand piège de cet exercice, considéré par certains comme plus simple que la dissertation : paraphraser le propos du texte ne suffira pas à réussir l'épreuve.

Quand seront connus les résultats de l'épreuve de philosophie du bac 2022 ?

Chaque année, les résultats des candidats au bac sont publiés à une date unique et en 2022 ils tomberont le 5 juillet. Après l'épreuve de philosophie, les lycéens de terminale devront patienter une vingtaine de jours avant de connaître leur note. Heureusement la publication des corrigés, généralement le jour J de l'épreuve, permet d'avoir une idée de la qualité du travail rendu et donc de la note obtenue. Vous pouvez retrouver les corrigés de l'épreuve dès leur publication sur Linternaute.com. A noter qu'en philosophie, le travail de l'argumentation est aussi, si ce n'est plus, important que la réponse en elle-même.