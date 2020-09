Débat Trump - Biden : comment le voir en direct ? Quels sont les enjeux ?

DEBAT - Les élections américaines prennent une nouvelle dimension dans la nuit de mardi à mercredi avec le tout premier débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden qui s'annonce particulièrement tendu. Comment le suivre en direct ?

"Je vais fermement exiger un test antidopage pour Joe Biden l'endormi avant ou après le débat mardi soir"... La dernière provocation de Donald Trump a donné le ton de ce premier débat des élections américaines entre le président sortant et l'ancien vice président des Etats-Unis Joe Biden. Premier des trois débats télévisés prévus, la confrontation entre les deux candidats s'annonce électrique, mais ne devrait pas être décisive selon les spécialistes car de nombreux citoyens savent déjà pour qui ils voteront et ont déjà arrêté leur décision. En revanche, il sera particulièrement suivi par les Américains, qui étaient 84 millions devant leurs écrans en septembre 2016 lors du débat Trump - Clinton.

Concrètement que faut-il attendre de ce débat ? Du spectacle, des petites phrases et des bourdes ? Cela ne fait guère de doute, Donald Trump et Joe Biden vont se lancer dans un long exercice de joutes verbales. Donald Trump a d'ailleurs déjà lancé les hostilités en multipliant les attaques sur l'âge de son rival dans la course à la Maison Blanche en le qualifiant de " Sleepy Joe" (Joe l'endormi) ou "Slow Joe" sur les réseaux. Connu pour ses gaffes à répétition, Joe Biden a reconnu que le débat serait "difficile" face à Donald Trump et qu'il y aura "essentiellement des attaques personnelles et des mensonges" ajoutant que l'actuel président "ne sait pas comment discuter des faits". Et de se permettre ce qui ressemble à une invective : "Il n'est pas si intelligent que ça." Pour le candidat démocrate, il faudra aussi se servir de ce débat pour construire son image de présidentiable. Même s'il est ancien vice président, l'homme de 77 ans est encore assez peu connu des Américains. Le débat est aussi l'occasion pour lui de démontrer qu'il peut tenir tête - ou non - au milliardaire, très à l'aise devant les caméras.

Malgré le "show" annoncé, il devrait y avoir un vrai débat entre les deux hommes, sur les points cruciaux et des questions majeures. L'exercice permettra peut-être, par ailleurs, à Donald Trump, à préciser les contours d'un programme encore insaisissable. Le chef de l'Etat américain s'est montré très vague depuis le début de la campagne en indiquant surtout vouloir poursuivre les tâches déjà engagées. Quoi qu'il en soit, le débat durera 90 minutes avec six thèmes différents. La première question sera posée au président sortant après un pile ou face et il n'y aura pas de poignée de mains. Voici les six thèmes qui seront abordés lors de ce premier débat télévisuel diffusé sur la Fox :

Bilans respectifs

Nomination d'une juge à la Cour suprême

Coronavirus

Economie

Tensions raciales et urbaines

Intégrité du processus électoral

Le débat télévisé entre Donald Trump et Joe Biden se déroulera du côté de l'Ohio à Cleveland et animé par Chris Wallace, journaliste de Fox News. Pour suivre le débat en France, il faudra se lever dans la nuit puisque la confrontation est à suivre à partir de 2h30 du matin dans la nuit de mardi 29 septembre à mercredi 30 septembre.

Si vous avez des chaînes américaines sur votre télé, vous pourrez notamment suivre le débat sur la Fox ou encore CBS, mais vous pouvez également suivre ce débat sur notre page dédiée avec la retransmission de la confrontation via CBS News :