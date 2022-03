"DIRECT. Guerre en Ukraine : un "compromis" possible avec la Russie, malgré de nouvelles frappes"

GUERRE UKRAINE. Au 21e jour de la guerre en Ukraine, un "compromis" pourrait être trouvé avec la Russie lors d'une nouvelle phase de négociations, alors que le pays est toujours attaqué par des frappes russes.

11:27 - Un "compromis" avec l'Ukraine évoqué par la Russie Alors que de nouvelles négociations sont en cours entre l'Ukraine et la Russie, un "compromis" serait en passe d'être trouvé entre les deux pays, comme l'a annoncé Moscou il y a quelques instants. L'option d'une neutralité de l'Ukraine sur le modèle de la Suède et de l'Autriche serait sur la table. 10:31 - Pas de couloirs humanitaires ce mercredi ? Des évacuations de civils en toute sécurité vont-elles pouvoir être organisées en Ukraine ce mercredi 16 mars 2022 ? Rien n'est moins sur. Selon Iryna Vereschchuk, vice-première ministre, aucune garantie sur l'organisation de couloirs humanitaires n'a été obtenue. "Nous n'avons pas reçu de réponse à nos propositions faites hier au Comité international de la Croix-Rouge d'ouvrir aujourd'hui des couloirs humanitaires. La question de l'organisation de couloirs humanitaires pour Izyum et Marioupol reste ouverte aujourd'hui." Des pourparlers sont également en cours pour acheminer de l'aide humanitaire, alimentaire et médicale dans les régions de Louhansk, Kharkiv, Donetsk, Kiev, Zaporijia, Soumy, Tchernihiv et Kherson. Un podcast pour mieux comprendre Poutine "De Vladimir à Poutine", podcast avec Christian Roudaut, journaliste, écrivain, documentariste et conférencier, ancien correspondant à Londres pour Radio France et auteur en 2021 du livre "A la table des Tyrans" (Flammarion). 09:28 - La Russie dit gagner des territoires dans l'ouest de l'Ukraine Selon le ministère russe de la Défense, l'armée de Vladimir Poutine continuerait des combats à l'est de l'Ukraine, dans les régions de Lougansk, dont une partie est aux mains des séparatistes pro-russes. Des combats ont lieu autour du chef-lieu Severodonetsk, toujours sous contrôle ukrainien, mais plusieurs communes alentours seraient passées sous pavillon russe selon le ministère russe de la Défense. 09:22 - Attaque à la roquette dans le centre de l'Ukraine Un missile russe a également frappé, au cours de la nuit, la ville de Vinnytsia, située au centre de l'Ukraine. Une attaque à la roquette qui n'a pas eu de conséquence humaine selon le chef de l'administration militaire régionale. Des opérations de secours sont tout de même menées. 09:16 - Des tirs russes de repérage à Odessa au cours de la nuit L'armée russe a également ciblé Odessa, au sud-ouest de l'Ukraine, au cours de la nuit. Selon l'administration militaire de la région, il s'agissait de tirs de repérages en vue de connaître les positions des systèmes de défense anti-aériens ukrainiens. Aucun civil n'a été touché. 09:13 - Un missile frappe près de Nikopol en pleine nuit Dans la nuit, une attaque au missile a été perpétrée près de Nikopol, ville située au sud de l'Ukraine face à Zaporijjia. Le chef de l'administration régionale assure qu'il n'y a pas eu de blessé mais évoque une "nuit anxieuse". 09:12 - Pas encore d'horizon de paix dans cette guerre en Ukraine, selon Poutine Les négociations de pour-parler se poursuivent et les deux camps ont pour le moment des visions différentes de leur capacité à trouver un accord. Selon un communiqué publié par le Kremlin, cette nuit, à l’issue de son entretien avec le président du Conseil européen, Vladimir Poutine a "souligné que Kiev ne manifestait pas d’engagement sérieux à trouver des solutions mutuellement acceptables". Le président russe considère que l'annexion des régions autonomistes de l'Ukraine à la Russie devrait être des bases de négociation. 09:11 - Une explosion à la gare de Zaporijjia Une explosion a été entendue ce mercredi 16 mars 2022 au matin à Zaporijjia, ville qui abrite la plus grande centrale nucléaire d'Europe, désormais aux mains des Russes. Selon un porte-parole municipal, elle s'est produite à la gare, mais sa nature reste "inconnue". La municipalité n'a, pour l'heure, pas donné de bilan. 09:04 - A Kiev, un immeuble d'habitations touché par un missile ce mercredi Kiev est actuellement sous le régime du couvre-feu, mais le conflit n'épargne pas la capitale ukrainienne. Selon les informations de BFMTV, qui s'appuie sur une envoyé spécial, un missile a touché ce matin, vers 6h00, un immeuble de 12 étages. Ce bâtiment est un édifice d'habitations et non pas une cible stratégique de guerre. Selon le même média, qui relaie une communication de l'armée ukrainienne, cette frappe a fait au moins deux blessés. 09:00 - Le point sur la guerre en Ukraine à 9 heures Point de situation en Ukraine : La nuit du mardi 15 au mercredi 16 mars 2022 a été marquée par de nouveaux bombardements en Ukraine. A Kiev, un immeuble de 12 étages a été frappé par un obus, alors qu'une explosion s'est produite à Zaporojie, au sud du pays, tandis qu'un missile a été lancé sur la commune voisine de Nikopol. La région d'Odessa, au sud-ouest, a également essuyé plusieurs tirs.

Mardi, une prise d'otage a été annoncée dans un hôpital de Marioupol, au sud de l'Ukraine. Des médecins et du personnel médical étaient retenus par l'armée russe.

Plus de 20 000 civils ont pu quitter Marioupol grâce aux couloirs humanitaires déployés pour venir en aide aux habitants de la ville assiégée par les Russes depuis plusieurs jours. Bilan de la guerre en Ukraine : L'ONU a livré un nouveau bilan du nombre dé réfugiés en provenance d'Ukraine : ils sont près de trois millions à avoir quitté leur pays pour fuir la guerre en Ukraine.

Selon l'armée ukrainienne, 13 800 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Un nombre invérifiable qui pourrait être gonflé.

La Russie n'a, pour sa part, pas donné de nouveau bilan. Le dernier, daté du mercredi 2 mars, annonçait la mort de 498 soldats et de 1 597 blessés. Dernières infos majeures : Dans une allocution, le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a indiqué ce mercredi 16 mars 2022 que les négociations avec la Russie avançaient. "Cependant, il faut encore plus de temps pour que les décisions soient dans l'intérêt de l'Ukraine", a-t-il ajouté. Il a par ailleurs indiqué que l'Ukraine ne pourrait pas intégrer l'OTAN.

Kiev est sous couvre-feu jusqu'à jeudi matin 7 heures, conformément à l'annonce du maire Vitali Klitschko, alors que la capitale est toujours ciblée par l'armée russe.

Un journaliste, caméraman pour Fox News, ainsi que son accompagnatrice, sont morts mardi 15 mars, après avoir été attaqués, lundi. Le troisième journaliste également présent est quant à lui toujours blessé.

La journaliste russe qui a dénoncé à la télévision l'invasion de l'Ukraine par la Russie a été condamnée à une première amende de 30 000 roubles, mais encourt jusqu'à 15 ans de prison. 08:54 - La fin de la guerre en Ukraine dans quelques semaines, c'est possible ? Ce mercredi 16 mars, la guerre en Ukraine ne semble pas marquer le pas, un missile a encore été envoyé sur un immeuble d'habitation, selon l'envoyé spécial dans la capitale ukrainienne de BFMTV. L'armée russe continue d'avancer lentement et les explosions se multiplient dans la banlieue de Kiev. Mais cette nuit, les déclarations du président ukrainien ont semblé amorcé une nouvelle étape dans les discussions entre les deux pays belligérants. "D'après ce que l'on m'a dit, les positions dans les négociations semblent plus réalistes. Cependant, il faut encore plus de temps pour que les décisions soient dans l'intérêt de l'Ukraine", a-t-il déclaré dans une nouvelle allocution vidéo publiée sur ses réseaux sociaux vers 1h00. "C'est difficile, mais important, car toute guerre se termine par un accord. Les réunions continuent", a-t-il dit. Hier, Volodymyr Zelensky a indiqué publiquement, lors d'une réunion avec une coalition militaire menée par le Royaume-Uni, que l'Ukraine devrait sans doute renoncer à intégrer l'OTAN. "Nous avons entendu pendant des années que les portes étaient ouvertes, mais nous avons aussi entendu que nous ne pourrions pas adhérer. C'est la vérité et il faut le reconnaître", a-t-il dit, dans des propos rapportés par l'AFP.

La capitale ukrainienne concentre une large part des inquiétudes et des craintes. L'ambition de Vladimir Poutine est de marcher sur l'Ukraine et Moscou a réaffirmé lundi 14 mars qu'il n'excluait pas "la possibilité de prendre le contrôle total des grandes villes qui sont déjà encerclées" et dont Kiev fait partie. Les troupes s'avancent vers la capitale depuis le début de l'invasion russe et si elles ceinturent actuellement la ville à l'ouest, à Irpin, au nord et à l'est, elles sont repoussées aux abords de la ville depuis la deuxième semaine des combats. Espérant pénétrer la capitale, les Russes lancent des assauts aériens dans le centre-ville pour affaiblir les barrages de soldats et de résistants dans la périphérie de Kiev, mais la capitale essuie les frappes sans tomber. Les bombardements s'intensifient depuis le 14 mars avec trois explosions survenues le lundi et trois autres le mardi. Du côté ukrainien, le moral ne semble pas faiblir et le maire, Vitali Klitshcko, entend défendre sa ville. Il reprend le discours de l'armée ukrainienne et assure que l'ennemi faiblit et désespère de ne pas avoir encore pris possession de la capitale ou d'une autres grande ville d'Ukraine. Les soldats et les résistants conservent toutefois des positions défensives uniquement, réservant l'attaque au moment où les Russes passeront les derniers remparts avant Kiev.

Les civils n'ayant pas pris les armes et ne faisant pas parti de la résistance sont mis à l'abri dans des refuges humanitaires, beaucoup s'entassent encore dans les stations de métro qui servent d'abris contre les frappes aériennes. Mais l'essentiel de la population de Kiev a évacué la capitale, plus de trois millions de personnes en date du 15 mars selon la municipalité. Et pour ceux qui restent, les couvre-feux se suivent et s'enchainent tous les soirs. Le 15 mars, le marie a annoncé un couvre-feu exceptionnel de 36 heures à compter du 8 heures du soir jusqu'à 7 heures du matin le surlendemain.

Après des semaines de poker menteur et une escalade non déclarée officiellement ces derniers jours, la Russie a donc annoncé entrer en guerre avec l’Ukraine, jeudi 24 février 2022. Dans un discours télévisé publié tôt dans la journée de jeudi, Vladimir Poutine a annoncé une "opération militaire spéciale" pour "protéger les personnes qui ont été victimes d'intimidation pendant huit ans par le régime de Kiev". La décision du président russe intervient après la reconnaissance par ce dernier de l’indépendance des Républiques populaires autoproclamées de Donetsk et Lougansk, territoires établis en Ukraine, mais dirigés par des séparatistes pro-russes depuis 2014. Des "traités d'amitié et d'entraide" avaient été signés le 22 février entre la Russie et ces territoires de l'est du pays, ouvrant la voie à une intervention militaire de la Russie, sur laquelle s’est donc engagé Vladimir Poutine.

Si depuis plusieurs années, les tensions sont vives dans les régions séparatistes de l’Ukraine, là où le conflit s’est envenimé les jours précédant l’invasion russe du 24 février, la guerre a finalement été déclarée dans tout le pays. Bien que la Russie ne soit frontalière qu’à l’est de l’Ukraine, ce sont toutes les principales villes du pays, partout sur le territoire, qui sont sous les bombardements et les raids armés. A commencer par la capitale Kiev, et ses alentours, assaillis par les forces russes. Pourtant située à plusieurs centaines de kilomètres de la frontière russe, la première ville du pays n’est qu’à 150km, par la route, de la Biélorussie, un pays ami de la Russie par lequel les forces de Vladimir Poutine ont pénétré en Ukraine.

Le sud de l'Ukraine et les bords de la mer Noire sont les scènes de vives combats entre Russes et Ukrainiens. L'armée soviétique a eu raison des villes de Kherson et de Berdiansk, elle est en position de force sur tout le littoral jusqu'à Odessa, à l'ouest, où un assaut par la marine russe se prépare. Au sud-est, Marioupol est la dernière ville à résister et à faire obstacle à la jonction entre les territoires conquis du Donbass et la progression russe au sud du pays. Au Nord et à l'est les soldats du Kremlin avancent et frappent sur Tchernihiv et Kharkiv en plus de Donetsk et Lougansk, qui concentrent les tensions depuis huit ans et le début de la guerre au Donbass. L’ouest de l'Ukraine est épargné malgré des attaques et bombardements isolés près de la Pologne, à Lutsk, Lviv ou encore Ivano-Frankivsk.

La guerre en Ukraine gagne en ampleur depuis l'invasion de l'Ukraine par les Russes le 24 février 2022. Le conflit qui oppose le Kremlin au gouvernement de Kiev présente des risques importants et fait craindre l'éclatement d'une guerre internationale et potentiellement nucléaire. Les conséquences du conflit ne se limitent pas aux frontières de l'Ukraine ou de la Russie et peut toucher plus largement l'Europe. Retrouvez toutes les actualités liées à la guerre en Ukraine.