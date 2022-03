"Guerre en Ukraine : des doutes sur le retrait partiel de la Russie, le conflit EN DIRECT"

UKRAINE - RUSSIE. La Russie envisage-t-elle réellement de réduire les opérations qu'elle mène en Ukraine depuis 35 jours ? Mercredi 30 mars 2022, le doute plane. Les dernières infos en direct.

Guerre Ukraine-Russie carte L'essentiel 35 jours après le début de la guerre en Ukraine, le conflit va-t-il connaître une accalmie ? Alors que la Russie a annoncé une réduction de ses activités militaires dans le pays voisin, le président ukrainien, Volodymyr Zelensly, s'est dit sceptique, ce mercredi 30 mars 2022, et doute de la sincérité du discours de Vladimir Poutine.

Au cours de la nuit de mardi à mercredi, plusieurs frappes ont eu lieu à divers endroits de l'Ukraine, notamment autour de Tchernihiv et de Kiev, secteurs sur lesquels les Russes s'étaient pourtant engagés à diminuer leur action.

Selon l'armée ukrainienne, 17 300 soldats russes ont été tués depuis le début de la guerre, selon le dernier bilan actualisé ce mercredi.

Suivez en direct les dernières informations sur la guerre en Ukraine.

11:06 - Morts, blessés.. Quel est le dernier bilan humain de la guerre en Ukraine ? #Bilan Après 35 jours de guerre en Ukraine, le bilan humain ne cesse de s'alourdir. Morts, blessés, réfugiés... Linternaute fait le point sur les chiffres donnés par les différentes autorités. Selon l'Ukraine, 17 300 soldats russes ont été tués depuis le début de la guerre, a-t-il été annoncé ce mercredi. Vendredi, la Russie avait déclaré avoir perdu 1300 hommes.

Le Haut Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a indiqué de son côté que la barre des 4 millions de réfugiés ukrainiens dans le monde avait été franchie.

Dans un bilan communiqué dimanche, près de 1200 civils ont été tués en un mois selon l'ONU. 10:42 - L'armée russe, une marche arrière pour se réapprovisionner ? La Russie ferait-elle marche arrière pour mieux revenir ? C'est ce que laisse entendre le ministère britannique de la Défense. Dans son point quotidien sur la situation en Ukraine, il est déclaré que "les unités russes subissent de lourdes pertes et ont été contraintes de retourner en Biélorussie et en Russie pour se réorganiser et se réapprovisionner", ce qui, pour les Britanniques, "démontre les difficultés que la Russie rencontre pour réorganiser ses unités dans les zones avancées de l'Ukraine." 10:17 - Des bombardements dans le Donbass Au petit matin, ce mercredi, plusieurs bombardements ont été enregistrés dans le Donbass, cette région de l'est de l'Ukraine en partie contrôlée par des pro-russes et sur laquelle Vladimir Poutine souhaite concentrer son action. Les villes de Lisichansk, Marinka, Novomikhailovka, Avdeevka et Krasnohorivka ont été frappées. Le bilan humain n'est pas encore connu. 10:05 - Des roquettes abattues au-dessus de Kiev Au cours de la nuit, plusieurs roquettes ont par ailleurs été abattues au-dessus de Kiev et de sa banlieue, a annoncé un conseiller du ministre ukrainien des Affaires étrangères. 10:02 - Deux villes du nord de l'Ukraine bombardée dans la nuit Des frappes russes ont touché les villes de Tchernihiv et Nizhyn, au nord de l'Ukraine, dans la nuit de mardi à mercredi, a annoncé le chef de l'administration militaire régionale. "Des infrastructures civiles à nouveau détruites, des bibliothèques, des centres commerciaux et d'autres installations détruites, beaucoup de maisons", a-t-il écrit, sans préciser un quelconque bilan humain. 09:39 - 17 300 soldats russes tués depuis le début de la guerre selon l'Ukraine Selon un bilan fourni par l'armée ukrainienne ce mercredi, 17 300 soldats russes auraient été tués depuis le début de la guerre. Des données certainement gonflées sciemment. Vendredi, la Russie avait annoncé avoir perdu 1351 hommes. 09:34 - Le président ukrainien sceptique sur les annonces de retrait de la Russie Alors que la Russie a annoncé mardi diminuer ses activités militaires en Ukraine, le président Volodymyr Zelensky s'est dit sceptique quant aux dires de Moscou. "Le soi-disant 'retrait des troupes', est probablement une rotation d’unités individuelles, qui vise à tromper le commandement militaire des Forces armées ukrainiennes", juge-t-il, s'attendant donc à nouvelle offensive des hommes de Vladimir Poutine.

