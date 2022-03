"Guerre en Ukraine EN DIRECT : un mois de guerre, la Russie recule"

GUERRE EN RUSSIE EN DIRECT. Un mois jour pour jour après le début de l'invasion de la Russie en Ukraine, l'armée de Vladimir Poutine semble perdre du terrain, autour de Kiev notamment.

07:59 - Quel est le bilan de la guerre en Ukraine ? #Bilan Selon le dernier rapport du Haut-commissariat des Nations unies aux Droits de l'Homme, publié mercredi 23 mars 2022, 977 personnes civiles ont été tuées depuis le début de la guerre en Ukraine, dont 81 enfants. Par ailleurs, 1594 personnes ont été blessées, dont 88 enfants. Mais "le HCDH estime que les chiffres réels sont considérablement plus élevés, car la réception d'informations provenant de certains endroits où des hostilités intenses se sont déroulées a été retardée et de nombreux rapports attendent toujours d'être corroborés." "La plupart des victimes civiles enregistrées ont été causées par l'utilisation d'armes explosives à large zone d'impact, y compris les bombardements d'artillerie lourde et de lance-roquettes multiples, ainsi que les frappes de missiles et aériennes", ajoute le HCDH.

07:50 - Pression russe dans le Donbass Si la Russie semble perdre du terrain sur une partie de l'Ukraine, elle mène, en revanche, une nouvelle offensive à l'est du pays, dans le Donbass. Le département américain de Défense (Pentagone) a en effet noté une intensification de l'activité de l'armée russe dans ce secteur, les hommes de Vladimir Poutine "ayant fait beaucoup plus d'efforts" dans la région de Louhansk.

07:41 - L'Ukraine regagnerait du terrain autour de Tchernihiv Au cours du même briefing, un responsable du Pentagone a indiqué que l'armée ukrainienne aurait réussi à gagner du terrain autour de Tchernihiv, au nord de la capitale, près de la frontière avec la Biélorussie. Une partie des troupes russes aurait été repoussée.

07:39 - La Russie repoussée des abords de Kiev Selon le Pentagone, cité par la chaîne américaine ABC News, l'armée russe aurait perdu du terrain dans son offensive vers Kiev. Les combattants ukrainiens "ont pu repousser les Russes à environ 55 km à l'est au nord-est de Kiev" a indiqué un responsable de la Défense américaine, alors que les hommes de Vladimir Poutine étaient à environ 20 ou 30km de la capitale. Certaines troupes de Vladimir Poutine seraient toutefois toujours présentes à une dizaine de kilomètres de Kiev, au nord.

07:35 - Un mois de guerre en Ukraine Ce jeudi 24 mars 2022 marque le premier mois de la guerre en Ukraine. Il y a 28 jours, Vladimir Poutine, le président russe, avait annoncé en pleine nuit le début d'une "opération spéciale militaire" dans le pays voisin. Une déclaration de guerre dont le chef d'Etat n'a pas dit le nom pour des motifs prétextes de "dénazification" et de "démilitarisation" du pays, le patron du Kremlin souhaitant surtout prendre le contrôle du pays comme il l'avait fait avec la Crimée en 2014.

07:08 - Morts, blessés.. Quel est le dernier bilan humain de la guerre en Ukraine ? Bilan. 29 jours après le début de la guerre en Ukraine, plusieurs chiffres sont avancés concernant les conséquences humaines du conflit. Mercredi 23 mars 2022, Volodymyr Zelensky, le président, ainsi que son armée, ont donné plusieurs chiffres : 121 enfants ont été tués depuis le début de la guerre, a affirmé Volodymyr Zelensky devant le Parlement japonnais.

De son côté, l'armée indique qu'environ 15 600 soldats russes ont été tués.

Au total, selon l'ONU, plus de 900 civils ont été tués, comme il l'est indiqué dans le dernier rapport en date du 19 mars.

Côté armées, l'Ukraine n'a pas donné d'indications sur les pertes enregistrées et la Russie a seulement communiqué des chiffres le 2 mars, annonçant avoir perdu 498 soldats.

06:40 - L'Ukraine à l'ordre du jour du sommet de l'OTAN L'Ukraine monopolise en grande part les discussions entre les dirigeants internationaux et elle devrait être le principal ordre du jour des prochains sommets de l'OTAN, du G7 et de l'Union européenne. L'Organisation du Traité de l'Atlantique nord se réunit ce jeudi 24 mars pour discuter entre autre de la stratégie et des sanctions à adopter contre la Russie. L'organisation a déjà annoncé renforcer les forces militaires déployées près de l'Ukraine, en mer Baltique et en mer Noire pour permettre à l'Ukraine de faire face aux attaques russes et aux menaces nucléaires et chimiques.

06:11 - Réelles menaces nucléaires, chimiques et informatiques ? Depuis 29 jours le risque d'une attaque nucléaire lancée par la Russie est craint de tous les pays occidentaux, la faute aux différentes allusions à la bombe atomique faites par le Kremlin. Le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov a de nouveau évoqué le recours à l'arme nucléaire le 22 mars dans un entretien au CNN International mais il s'est contenté de rappeler la "doctrine de sécurité intérieure" qui prévoit que si le Kremlin identifie "une menace existentielle pour notre pays, alors [les armes nucléaires] peuvent être utilisées en accord avec notre doctrine". L'homme se garde de dire ce qui pourrait être ou non compris comme une menace existentielle. Pour ce qui est des menaces de l'utilisation d'armes chimiques et de cyberattaques, plus que de vrais risques il s'agit des craintes formulées par les Etats-Unis. La Russie nie détenir des armes biologiques et réfute les accusations de hauts responsables américains mais elle n'a pas répondu aux allégations concernant des cyberattaques se contentant de dire qu'il s'agissait de déclarations "russophobes" de la part des Américains.