DIRECT. Résultats des midterms 2022 : les premiers chiffres favorables à Trump ou Biden ?

RESULTATS MIDTERMS. Les premiers résultats des midterms sont tombés dans la nuit de ce mercredi 9 novembre 2022. Mais ces élections américaines sont encore loin d'être jouées, les chiffres publiés ne permettant pas encore d'acter un résultat définitif. Quelles sont les premières tendances ?

Sommaire Résultats midterms 2022

Résultat Chambre des représentants

Résultat Sénat L'essentiel Les résultats des midterms commencent à être connus, ce mercredi 9 novembre 2022, alors que les bureaux de vote ont fermé dans la quasi-totalité des Etats-Unis.

Pour l'heure, seuls quelques chiffres ont été dévoilés. Mais ils ne permettent pas encore de savoir qui de Donald Trump ou de Joe Biden est le vainqueur de ces élections américaines qui permettent d'élire la Chambre des représentants et un tiers du Sénat.

Le dépouillement devrait continuer durant de longues heures, repoussant ainsi l'annonce du résultat final. Les méthodes employées pour le décompte des suffrages ne sont pas toutes les mêmes selon les Etats.

Découvrez l'annonce des résultats des élections de mi-mandat au fil des minutes en direct sur Linternaute.

En direct

En savoir plus

A ce stade, rien ne permet de donner les résultats définitifs des élections de mi-mandat aux Etats-Unis. Les votes enregistrés à travers tout le pays pour ces midterms ne sont pas encore dépouillés dans leur intégralité. Le processus devrait prendre plusieurs heures, voire plus, et leur certification pourrait même être le théâtre d'un âpre combat politique. De quoi retarder l'annonce des chiffres officiels. Aux Etats-Unis, les spécialistes ont pour habitude de parler de "semaine électorale" plutôt que "soirée électorale" pour les midterms. "Je pense que nous devons nous préparer pour un jour du scrutin qui s'étendra probablement sur la semaine", a notamment déclaré Ashley Koning, professeure de recherche adjoint et directeur du Eagleton Center for Public Interest Polling à l'Université Rutgers à la ABC.

La composition de la Chambre des représentants, qui est entièrement renouvelée par le vote des Américains, n'est pas encore définitivement connue. Au fil des heures, les premiers chiffres émergent. Ci-dessous, le graphique sera mis à jour dès que les résultats seront connus, district par district. A noter que pour prendre le contrôle de la chambre basse du Parlement, le Parti démocrate ou républicain doit cumuler 218 élus sur les 435 sièges mis en jeu.

Sur la législature actuelle, le Parti démocrate compte 221 élus, contre 212 pour le Parti républicain, tandis que deux sièges sont vacants.

C'est l'élection la plus électrique de ces midterms : qui du Parti démocrate ou du Parti républicain va prendre le contrôle du Sénat ? Comme pour la Chambre des représentants, le décompte des voix devrait durer plusieurs heures et la proclamation officielle des résultats dans les Etats concernés par le vote ne pourrait se faire, au plus tôt, que dans la matinée (heure française). Ci-dessous, le graphique sera mis à jour dès connaissance des résultats. Il tient compte des sièges déjà détenus par les deux partis et qui n'étaient pas remis en jeu.

La liste des Etats concernés par les élections sénatoriales : Arkansas, Arizona, Alaska, Alabama, Californie, Caroline du Nord, Caroline du Sud, Connecticut, Colorado, Dakota du Nord, Dakota du Sud, Floride, Georgie, Hawaï, Iowa, Indiana, Idaho, Illinois, Kansas, Kentucky, Louisiane, Maryland, Missouri, New Hampshire, Nevada, New-York, Oklahoma, Ohio, Oregon, Pennsylvanie, Utah, Vermont, Wisconsin, Washington.