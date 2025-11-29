Guerre en Ukraine : des négociateurs ukrainiens sont en route vers les États-Unis

Volodymyr Zelensky a annoncé la venue de négociateurs ukrainiens aux États-Unis, afin de continuer à travailler sur l'accord de paix avec la Russie. Celui-ci a été présenté il y a une semaine, puis amendé le week-end dernier par l'Ukraine à Genève (Suisse).

L'accord de paix proposé par Donald Trump va-t-il finir par être concluant ? Ce qui est sûr, c'est que l'Ukraine est sur le dossier. Volodymyr Zelensky a écrit sur X vouloir "définir rapidement et concrètement les mesures nécessaires pour mettre fin à la guerre", samedi 29 novembre. Pour cela, il a envoyé "le secrétaire du Conseil national de sécurité et de défense d'Ukraine et chef de la délégation ukrainienne, Rustem Umerov, accompagné de son équipe" aux États-Unis. Il veut "continuer de collaborer" avec Washington "de la manière la plus constructive possible".

Le président ukrainien espère désormais "que les résultats des réunions de Genève seront désormais mis en œuvre aux États-Unis". Celles-ci se sont tenues le week-end dernier, afin de discuter du plan de paix proposé par Donald Trump. Il a été largement amendé par Kiev, qui refusait notamment de céder des territoires à la Russie.

Le cessez-le-feu, la priorité de Kiev

Alors que Vladimir Poutine affirmait jeudi, lors d'une conférence de presse que "si les troupes ukrainiennes quittent les territoires occupés, nous cesserons les hostilités. Si elles ne partent pas, nous les chasserons par la force militaire". Le chef du Kremlin fait ici référence aux territoires de l'est ukrainien, revendiqués par la Russie mais où reste une présence militaire ukrainienne à ce jour. La cession de ces territoires était prévue dans la première mouture de l'accord présenté par Donald Trump.

Mais pour Volodymyr Zelensky, la seule piste sérieuse pour le moment est celle du cessez-le-feu sur la ligne de front. Aujourd'hui, on ne connaît que le plan travaillé par Washington et Moscou, mais pas les détails travaillés avec Kiev en Suisse. Steve Witkoff, l'émissaire américain, est attendu en Russie la semaine prochaine pour travailler sur ce plan.