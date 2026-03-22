Résultat de l'élection municipale 2026 à Angoulême : suivez la journée de vote sur place
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême va départager les finalistes ce dimanche 22 mars. Le résultat final de ces municipales à Angoulême est dévoilé dès ce soir. Suivez toute l'actu de cette journée d'élection jusqu'à découvrir la liste des élus.
07:57 - Jusqu'à quelle heure voter à Angoulême ?
Pour voter, les citoyens de la commune seront en mesure de se rendre aux urnes entre 8 heures et 18 heures, horaires d’ouverture des 30 bureaux de vote d'Angoulême. En 2026, les électeurs d'Angoulême sont appelés aux urnes pour les municipales, une échéance majeure pour l’avenir de leur commune. Ce scrutin local pourrait avoir des répercussions durables sur l'avenir de la commune. Quels enseignements tirer de ces six années à la tête de la ville ? Quelles leçons retenir de ce mandat pour l’avenir de la commune ? Découvrez ci-dessous tous les candidats à Angoulême. N'oubliez pas de vous munir d'une pièce d'identité pour voter.
21/03/26 - 16:44 - Une triangulaire dimanche pour le second tour
La triangulaire de dimanche opposera donc les listes de Xavier Bonnefont, Patrick Mardikian, et Anne-Aziliz Petit-Louboutin à Angoulême pour le 2e tour des municipales. Voir tous les candidats à Angoulême
20/03/26 - 16:31 - Les candidats à la mairie d'Angoulême s'accordent sur la voirie mais se déchirent sur la fiscalité
À Angoulême, les élections municipales de 2026 révèlent des programmes aux convergences et fractures. Les candidats s'accordent sur des investissements en voirie, mais divergents sur la fiscalité et le futur du festival de la bande dessinée. Le débat s'intensifie sur la gestion des finances et l'identité culturelle de la ville. Lire sur charentelibre.fr
19/03/26 - 18:20 - Polémique autour du tract du maire sortant Xavier Bonnefont
Les élections municipales à Angoulême suscitent des tensions entre les candidats, notamment Xavier Bonnefont et Anne-Aziliz Petit-Louboutin. Le tract du maire sortant accuse LFI de vouloir réduire la police municipale et d’augmenter les dépenses publiques, tandis que Anne-Aziliz Petit-Louboutin défend ses propositions de réinsertion. Lire sur charentelibre.fr
18/03/26 - 11:17 - La gauche avance désunie vers le second tour
À Angoulême, la guerre des gauches se intensifie après l'échec d'une alliance, provoquant des tensions entre les soutiens de Patrick Mardikian. Ce dernier, perçu comme un traître pour son maintien, suscite l'ire par ses choix jugés égoïstes. Les tensions révèlent des divisions profondes au sein de l'électorat de gauche. Lire sur charentelibre.fr
18/03/26 - 05:06 - Trois listes restent opposées
À Angoulême, les élections municipales s'annoncent tendues avec trois listes en compétition après le retrait de Vincent You (divers droite). Ce dernier a préféré se retirer face à une victoire probable de Xavier Bonnefont (droite), bien que des tentatives d'union à gauche aient échoué. La candidate LFI, Anne-Aziliz Petit-Louboutin, souhaite rassembler pour contrer Bonnefont. Lire sur charentelibre.fr
17/03/26 - 11:45 - Vincent You se retire avant le second tour faute d'alliance pour contrer LFI
Vincent You se retire de l'élection municipale à Angoulême après avoir terminé 3e avec 16,58%. Ses tentatives de créer un pôle majoritaire avec le maire sortant Xavier Bonnefont et avec le candidat de la gauche unie, Patrick Mardikian, n'ont pas abouti, le poussant à abandonner la course "face au risque LFI". Il exprime sa déception face au manque de dialogue avec le maire sortant et annonce qui'l ne déposera pas de liste en préfecture, actant son retrait des élections municipales. Lire sur charentelibre.fr
17/03/26 - 10:07 - La gauche peine à s'unir à Angoulême
À Angoulême, l'union de la gauche se heurte à des désaccords, entraînant le retrait d'Angoulême Collectif de l'élection municipale. Le groupe estime qu'un rassemblement aurait été crucial pour gagner, mais les discussions sur un partenariat avec l'Union populaire n'ont pas été concluantes. Le maire sortant Xavier Bonnefont, en tête, cherche à éviter une montée de l'extrême-gauche. Lire sur charentelibre.fr