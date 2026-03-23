Résultat de l'élection municipale 2026 à Angers : Béchu largement gagnant, les résultats

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Angers ont été dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026.

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07:07 - Demain Angers remporte douze sièges au conseil municipal À Angers, lors des élections municipales de 2026, Romain Laveau, à la tête de la liste d'union de la gauche, a obtenu 40,9% des voix au second tour. Bien que ce résultat ne lui permette pas de devenir maire, sa liste, Demain Angers, remporte douze sièges au conseil municipal. Lire sur ouest-france.fr

00:07 - Résultats définitifs à Angers Résultats définitifs à Angers (Maine-et-Loire) : Christophe Béchu (Horizons) réélu avec 59.03 % des voix. Il bat Romain Lavaux qui lui récolte 40.97 % des suffrages, annonce BFMTV.

22/03/26 - 23:59 - Christophe Béchu s'exprime sur X après sa victoire Le maire sortant d'Angers, Christophe Béchu, a remporté le second tour des élections municipales ce dimanche 22 mars, avec 59,03% des suffrages exprimés. Sur X, il a tenu à remercier ses électeurs pour leur "confiance". "C'est une large victoire qui nous donne de l'élan pour agir à votre service, avec les 47 nouveaux élus de la majorité", écrit-il. Affirmant être en tête dans 80 des 85 bureaux de vote de la ville, il affirme que "c'est le plus haut score réalisé" par son équipe depuis 2014.

22/03/26 - 21:54 - A Angers, le maire sortant réélu Christophe Béchu, maire sortant, gagne l’élection haut la main, avec 59,03 % face à son concurrent écologiste Romain Laveau, tête d’une liste d’union de la gauche et des écologistes. Ce dernier récolte 40,97 % des voix.

22/03/26 - 21:03 - Résultats partiels Les résultats à Angers sur la base de 47,18% des inscrits pour ce 2e tour des Municipales, Christophe Béchu (LDVC) 59,59%, Romain Laveau (LUG) 40,41%.

22/03/26 - 18:35 - Les électeurs d'Angers vont-ils se mobiliser aux municipales ? Pour rappel, la participation atteignait 34,25 % à Angers lors des municipales de 2020, un niveau inférieur aux 44,7 % du pays alors que le pays était durement touché par l'épidémie de Covid. De longue date, les élections municipales restent pourtant, avec les élections présidentielles, un rendez-vous où les Français se déplacent le plus massivement, s'agissant de désigner leur maire ou leur président. Marquant une nette différence avec le scrutin municipal, la présidentielle de 2022 a d'ailleurs affiché une participation de 72,01 %. Le nombre de votants aux élections législatives a évolué de son côté de 49,64 % au premier tour en 2022 à 66,70 % au premier tour en 2024. Un mois plus tôt, la participation aux européennes se situait à 52,43 % (51,49 % en France). Cet instantané des scrutins depuis six ans indique in fine que le territoire s'affirme comme une ville moins participative que la moyenne par rapport au reste du pays. En ce jour de municipale 2026 à Angers, cette donnée sera en conséquence très observée.

22/03/26 - 17:31 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère pour ce 2e tour des Municipales et est détaillée au fur et à mesure de la journée. Dans le département de la Maine-et-Loire, elle s'élève à 52,17%. Un chiffre à comparer aux 61,74% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 34,05% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,07%. Une première idée pour la ville d'Angers sur ce 2e tour des Municipales.

22/03/26 - 16:12 - Les résultats de la dernière élection municipale à Angers, Christophe Bechu loin devant Lors du dernier rendez-vous municipal avec les urnes, en 2020, Christophe Bechu (Divers droite) avait pris l'ascendant sur ses adversaires dès le premier tour avec 57,82% des bulletins. Derrière, Silvia Camara-Tombini (Union de la gauche) avait obtenu 16,80% des bulletins valides. La troisième place est revenue à Yves Aurégan (Europe Ecologie-Les Verts), réunissant 4 206 voix (14,08%). Cette victoire écrasante dès le premier tour de Christophe Bechu avait coupé court à tout suspense. Cette année, il a tout de même été contraint à un second tour.

22/03/26 - 14:13 - Le taux de participation aux municipales à midi dans le Maine-et-Loire dévoilé Les résultats du 2e tour des élections municipales à Angers ont déjà un premier indicateur significatif. A midi, la participation dans le département de Maine-et-Loire s'élève à 23,86%. Un chiffre à comparer aux 26,62% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 17,14% des municipales 2020, organisées en plein Covid (19,55% en 2014).