Résultat de l'élection municipale 2026 à Alençon : suivez le verdict de l'élection dans la ville et les élus au 2e tour

Les résultats du 2e tour de l'élection municipale à Alençon sont dévoilés. Découvrez le résultat final de cette municipale 2026 en direct, le futur maire de Alençon et la liste complète des élus.

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21:04 - Les résultats complets Voici les résultats complets selon les chiffres du ministère à Alençon. Sophie Douvry (LDVD) 46,58%, Oscar Piloquet 20,01%, Alain Gallerand 19,86%, Johnny Lafresnaye 13,56%

17:19 - La participation à 17h dans le département La participation à 17h a été communiquée par le ministère dans le département de l'Orne pour ce deuxième tour des élections municipales. Elle s'élève à 57,13%, bon indicateur pour la ville d'Alençon. Un chiffre à comparer aux 59,02% constatés en 2024 aux législatives à la même heure et surtout aux 37,04% des municipales 2020, organisées en plein Covid. En 2014, la participation était en revanche de 54,18%.

16:19 - Retour sur le résultat de l'élection municipale de 2020 à Alençon Au soir du premier tour de 2020, Joaquim Pueyo (Divers gauche) avait distancé ses concurrents en rassemblant 34,94% des suffrages. En deuxième position, Sophie Douvry (Les Républicains) avait obtenu 22,97% des bulletins valides. Le tableau s'est enrichi de la candidature de Emmanuel Darcissac (La République en marche), s'adjugeant 1 072 suffrages (20,08%). Joaquim Pueyo l'avait finalement emporté avec 2 380 suffrages (42,90%), face à Sophie Douvry avec 24,58% des électeurs et Emmanuel Darcissac obtenant 1 102 voix (19,86%).

14:26 - Le taux de participation aux municipales à midi dévoilé dans l'Orne A Alençon, les résultats du 2e tour des élections municipales à Alençon ont déjà un premier indicateur, certes éloigné, mais significatif. A midi, la participation dans le département de l'Orne s'élève à 24,16% selon le ministère de l'Intérieur. Un chiffre à comparer aux 30,84% constatés en 2024 aux législatives et surtout aux 14,65% des municipales 2020, organisées en plein Covid (24,9% en 2014).

07:23 - Pour rappel : qui sont les candidats du 2e tour à Alençon ? La quadrangulaire est confirmée à Alençon ce dimanche, quatre listes étant maintenue au second tour des municipales : Johnny Lafresnaye, Oscar Piloquet, Sophie Douvry et Alain Gallerand sont en lice pour ce 2e tour. Voir tous les noms des candidats à Alençon

21/03/26 - 19:49 - Vers une remobilisation citoyenne pour le second tour ? Après un premier tour marqué par une abstention record de 50,33 %, les habitants d'Alençon semblent vouloir se remobiliser pour le scrutin décisif du 22 mars. Dans les rues de la ville-préfecture le jeudi 18 mars, l'inquiétude face au déclin de la commune pousse de nombreux citoyens à promettre leur participation, portés par le sentiment que l'avenir local se joue maintenant. Pour certains résidents, le vote reste l'unique rempart pour redonner vie à une cité qu'ils jugent de plus en plus atone. A lire sur tendanceouest.fr

21/03/26 - 14:47 - Après près de vingt ans de mandat à gauche, la mairie d'Alençon pourrait-elle basculer à droite ? Après deux décennies de gouvernance à gauche, la ville-préfecture de l'Orne s'apprête à vivre un second tour sous haute tension ce dimanche 22 mars. Sophie Douvry, candidate divers droite, a créé la surprise en arrivant en tête du premier tour avec 31,46 % des suffrages, plaçant son camp en position de force pour mettre fin à l'ère socialiste. Elle devra toutefois confirmer cette avance lors d'une quadrangulaire. Face à elle se maintiennent Oscar Piloquet pour le Rassemblement national, la liste de la majorité sortante divers gauche portée par Alain Gallerand, ainsi que Johnny Lafresnaye représentant l'union de la gauche. Ainsi, le report des voix et la capacité de chaque bloc à mobiliser ses électeurs détermineront si Alençon bascule effectivement dans le camp de la droite modérée ou si la gauche parvient à conserver son bastion historique malgré sa division. A lire sur Ouest-France.fr

18/03/26 - 14:22 - Alençon : débat pour les élections municipales de 2026 Les élections municipales de 2026 à Alençon sont marquées par un débat intense entre quatre candidats. Sophie Douvry, en tête avec 31,46 % des voix, affronte Oscar Piloquet, Alain Gallerand et Johnny Lafresnaye, chacun discutant des enjeux comme le sport, l'écologie et la culture. Cet échange a permis de mettre en lumière leurs visions pour l'avenir de la ville. Lire sur ouest-france.fr

18/03/26 - 10:42 - Sophie Douvry domine avant le second tour Les élections municipales de 2026 à Alençon ont marqué un tournant, avec Sophie Douvry en tête du premier tour, récoltant 31,46 % des votes. Son adversaire du RN, Oscar Piloquet, a obtenu 18,94 %, tandis qu'Alain Gallerand, candidat social-démocrate, a terminé 3e avec 17,53 %. Cette dynamique soulève des interrogations sur l'impact de 18 ans de gouvernance socialiste. Lire sur actu.fr