Résultat de l'élection municipale 2026 Angoulême : Une triangulaire dimanche pour le second tour

Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Angoulême oppose Xavier Bonnefont, Patrick Mardikian et Anne-Aziliz Petit-Louboutin. Suivez le 2e tour en direct.

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18:20 - Polémique autour du tract du maire sortant Xavier Bonnefont Les élections municipales à Angoulême suscitent des tensions entre les candidats, notamment Xavier Bonnefont et Anne-Aziliz Petit-Louboutin. Le tract du maire sortant accuse LFI de vouloir réduire la police municipale et d’augmenter les dépenses publiques, tandis que Anne-Aziliz Petit-Louboutin défend ses propositions de réinsertion. Lire sur charentelibre.fr

18/03/26 - 19:44 - Une triangulaire dimanche pour le second tour La triangulaire de dimanche opposera donc les listes de Xavier Bonnefont, Patrick Mardikian, et Anne-Aziliz Petit-Louboutin à Angoulême pour le 2e tour des municipales. Le ministère de l'Intérieur a dévoilé il y a quelques minutes ce mercredi soir les listes officiellement candidates. Voir tous les candidats à Angoulême

18/03/26 - 11:17 - La gauche avance désunie vers le second tour À Angoulême, la guerre des gauches se intensifie après l'échec d'une alliance, provoquant des tensions entre les soutiens de Patrick Mardikian. Ce dernier, perçu comme un traître pour son maintien, suscite l'ire par ses choix jugés égoïstes. Les tensions révèlent des divisions profondes au sein de l'électorat de gauche. Lire sur charentelibre.fr

18/03/26 - 05:06 - Trois listes restent opposées À Angoulême, les élections municipales s'annoncent tendues avec trois listes en compétition après le retrait de Vincent You (divers droite). Ce dernier a préféré se retirer face à une victoire probable de Xavier Bonnefont (droite), bien que des tentatives d'union à gauche aient échoué. La candidate LFI, Anne-Aziliz Petit-Louboutin, souhaite rassembler pour contrer Bonnefont. Lire sur charentelibre.fr

17/03/26 - 11:45 - Vincent You se retire avant le second tour faute d'alliance pour contrer LFI Vincent You se retire de l'élection municipale à Angoulême après avoir terminé 3e avec 16,58%. Ses tentatives de créer un pôle majoritaire avec le maire sortant Xavier Bonnefont et avec le candidat de la gauche unie, Patrick Mardikian, n'ont pas abouti, le poussant à abandonner la course "face au risque LFI". Il exprime sa déception face au manque de dialogue avec le maire sortant et annonce qui'l ne déposera pas de liste en préfecture, actant son retrait des élections municipales. Lire sur charentelibre.fr

17/03/26 - 10:07 - La gauche peine à s'unir à Angoulême À Angoulême, l'union de la gauche se heurte à des désaccords, entraînant le retrait d'Angoulême Collectif de l'élection municipale. Le groupe estime qu'un rassemblement aurait été crucial pour gagner, mais les discussions sur un partenariat avec l'Union populaire n'ont pas été concluantes. Le maire sortant Xavier Bonnefont, en tête, cherche à éviter une montée de l'extrême-gauche. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 07:11 - LFI cherche à faire alliance pour le second tour à Angoulême À Angoulême, LFI semble bien positionnée pour les élections municipales de 2026, avec des discussions engagées pour une possible union entre les partis de gauche. La candidate appelle à la fusion des listes, alors que des tensions subsistent avec certaines d'entre elles. Les enjeux sociaux et écologiques sont au cœur de cette campagne, créée comme une alternative à l'actuel mandat. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 04:11 - Le RN et Reconquête ne parviennent pas à se qualifier pour le second tour à Angoulême Lors des élections municipales de 2026 à Angoulême, le Rassemblement National et Reconquête ont subi une débâcle avec des résultats de seulement 6,73 % et 1,50 % respectivement. Cette contre-performance soulève des questions sur leur stratégie locale et leur impact sur la politique municipale. Les résultats reflètent un changement d'attitude des électeurs face à ces partis. Lire sur charentelibre.fr

16/03/26 - 03:12 - Les résultats du premier tour à Angoulême À Angoulême, le maire sortant Xavier Bonnefont (DVD) arrive en tête du premier tour des élections municipales 2026 avec 27,45% des voix, suivi par Anne-Azilliz Petit-Louboutin (LFI) à 18,01% et Vincent You (DVD) à 16,84%. Malgré des controverses autour du festival de la BD, il se présente comme un rempart contre l'extrême-gauche. Cinq listes sont qualifiées pour le second tour. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr