Résultat de l'élection municipale 2026 Toulon : Josée Massi défend sa candidature et exclut toute fusion

À Toulon, le second tour des élections municipales 2026 mettra aux prises deux femmes. La candidate du RN, Laure Lavalette et la maire sortante, Josée Massi, qui pourrait profiter du report de voix des électeurs de Michel Bonnus (LR).

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07:41 - Laure Lavalette mobilise Toulon avant le second tour À Toulon, Laure Lavalette intensifie sa campagne avant le second tour des élections municipales, ciblant les abstentionnistes. Avec 48 % des voix à son actif, elle mise sur sa proximité avec les habitants pour les convaincre d'aller voter. Son équipe est mobilisée pour capitaliser sur ses « zones de force » dans la ville. Lire sur nicematin.com

17/03/26 - 22:51 - Josée Massi cherche à convaincre Toulon avant le vote Josée Massi, candidate au second tour des élections municipales à Toulon, mobilise ses équipes pour convaincre les électeurs, notamment les abstentionnistes. Elle met en avant les succès passés de sa municipalité face à la candidate RN Laure Lavalette, soulignant l'importance de se rassembler pour l'avenir de la ville. Massi critique également les choix de sa concurrente tout en promouvant son programme de proximité. Lire sur nicematin.com

17/03/26 - 17:07 - Laure Lavalette en difficulté face à un potentiel "front républicain" Les Toulonnais n'auront pas droit à une triangulaire mais bien à un duel au second tour le 22 mars. En effet, Michel Bonnus (LR) a décidé de se retirer pour ne pas annihiler les chances de la maire sortante, Josée Massi (DVD), a fait savoir son entourage. Ce mardi 17 mars, l'entourage de Michel Bonnus confirmait se retirer sans conditions auprès du Figaro. "Elle est en position de force", concédait un proche de Michel Bonnus. Un "front républicain" pourrait donc se constituer à droite pour empêcher Laure Lavalette d'accéder à la mairie de Toulon. "On a une semaine pour aller chercher les électeurs, pour comprendre pourquoi il y a une porosité entre leurs programmes et le nôtre", avait déclaré Laure Lavalette aussitôt les résultats du premier tour dévoilés.

17/03/26 - 15:06 - Josée Massi défend sa candidature et exclut toute fusion Lors d'une conférence de presse, la maire de Toulon, Josée Massi, a exprimé son inquiétude face à la progression de sa rivale du Rassemblement National, Laure Lavalette, qui a obtenu 42 % des voix au premier tour des municipales 2026. Elle refuse toute fusion de listes avec Michel Bonnus et affirme vouloir défendre une ville ancrée et ambitieuse. La maire insiste sur l'importance de mener une campagne centrée sur les enjeux locaux plutôt que nationaux. Lire sur actu.fr

17/03/26 - 15:06 - Toulon se prépare pour le duel entre Lavalette et Massi Le second tour des élections municipales à Toulon opposera Laure Lavalette du Rassemblement national, arrivée en tête avec 42,05 % des voix, et Josée Massi, candidate divers droite, qui a obtenu 29,54 %. Ce duel mettra en lumière les parcours et styles politiques très distincts de ces deux femmes. Elles cherchent toutes deux à rallier les électeurs des autres candidats pour maximiser leurs chances de victoire. Lire sur france3-regions.franceinfo.fr

17/03/26 - 11:04 - Magali Brunel tend la main à la maire sortante À Toulon, Magali Brunel de la gauche cherche à engager des discussions avec la maire sortante Josée Massi après un premier tour des municipales 2026 marqué par l'échec du Rassemblement national. Elle souhaite que la gauche continue à peser et améliorer le quotidien des habitants. Brunel est ouverte à un soutien commun pour mieux gouverner dans les prochaines années. Lire sur info83.fr

17/03/26 - 07:21 - Josée Massi cherche des électeurs à Toulon À Toulon, les élections municipales de 2026 prennent une tournure intéressante alors que Josée Massi, candidate divers droite, cherche à séduire les électeurs de droite. Malgré des discussions de fusion avortées avec la gauche, elle reçoit le soutien du président du conseil départemental. Sa stratégie consiste à attirer des électeurs ayant voté pour sa rivale, Laure Lavalette. Lire sur nicematin.com

17/03/26 - 07:21 - Toulon : le RN se prépare pour des élections municipales décisives Les élections municipales de 2026 à Toulon et La Seyne sont cruciales pour le Rassemblement national, qui vise à obtenir la présidence de la Métropole Toulon-Provence-Méditerranée. Une victoire à Toulon permettrait de remporter 27 sièges, tandis qu'une réussite à La Seyne ajouterait 9 sièges supplémentaires. Ces résultats pourraient offrir au RN un contrôle significatif sur un budget conséquent et sur des projets de développement. Lire sur nicematin.com

16/03/26 - 23:37 - Les Salles-sur-Verdon enregistre un taux record Lors des élections municipales de 2026, cinq communes du Var, notamment Saint-Martin-de-Pallières et Les Salles-sur-Verdon, ont enregistré des taux de participation record, atteignant jusqu'à 95,87 %. Les différentes listes ont remporté une majorité des sièges, avec des scores marqués comme à Saint-Martin-de-Pallières, où deux listes se sont affrontées. Ces résultats témoignent d'une forte mobilisation des électeurs dans ces petites communes. Lire sur actu.fr