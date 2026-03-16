Résultat de l'élection municipale 2026 à Toulon : Laure Lavalette face à Josée Massi, suivez le 2e tour en direct
Le 2e tour de l'élection municipale 2026 à Toulon opposera Laure Lavalette à Josée Massi. Michel Bonnus,,, sont aussi potentiellement qualifiés. Suivez le 2e tour en direct.
- L'élection municipale à Toulon s'est tenue ce dimanche 15 mars, les résultats sont tombés dans la soirée et restaient à affinés à l'approche de minuit.
- Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Toulon, la députée RN Laure Lavalette se place en tête avec environ 39% des voix. Josée Massi, la maire sortante, est en deuxième position avec environ 30% des suffrages tandis que le sénateur Michel Bonnus suit avec 16%. Magali Brunel, candidate divers gauche, n'atteint pas 10% et ne devrait pas être qualifiée au second tour.
- Retrouvez tous les résultats du premier tour des candidats à l'élection municipale et toutes les actus à Toulon ci-dessous.
08:01 - Pour rappel, Laure Lavalette a obtenu 42,05% des voix
Lors du premier tour des élections municipales de 2026 à Toulon, Laure Lavalette, candidate du Rassemblement National, a obtenu 42,05% des voix. La maire sortante Josée Massi a suivi avec 29,54%, tandis que les listes de gauche ont enregistré des scores très faibles. Avec aucun siège attribué, un second tour est prévu pour élire les conseillers municipaux. Lire sur info83.fr
07:51 - Toulon se prépare pour le second tour municipal
Laure Lavalette, candidate pour le Rassemblement national, est en bonne position pour le second tour des élections municipales de 2026 à Toulon, ayant obtenu 42 % des voix au premier tour. Son équipe se concentre sur la mobilisation des électeurs restants et la proximité idéologique avec Michel Bonnus. La campagne reste ciblée sur des enjeux locaux. Lire sur nicematin.com
07:51 - Michel Bonnus et Josée Massi envoient des signaux pour le second tour à Toulon
À Toulon, les élections municipales de 2026 ont vu Michel Bonnus, candidat Les Républicains, prendre la responsabilité de sa défaite et envisager une discussion sur une possible fusion de listes avec la maire sortante Josée Massi. Elle, en réponse, souligne l'importance d'une opposition forte face au RN, représenté par Laure Lavalette, arrivée en tête. Les candidats échangent des promesses de collaboration pour éviter une victoire du Rassemblement national lors du second tour. Lire sur mesinfos.fr
15/03/26 - 22:52 - Les listes pour le 2e tour devront être déposées mardi à 18 heures
Comme le rappelle France Info ce dimanche soir, les listes pour le deuxième tour devront être déposées mardi à 18 heures et pas une minute de plus pour tous les candidats qui auront atteint les 10%, mis à part ceux dont les partis politiques décideront de retirer leur liste au profit d'une autre susceptible de remporter la victoire.