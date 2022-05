"Vote par procuration : est-ce possible pour les législatives 2022 ? Comment faire ?"

PROCURATION. Les urnes donnent rendez-vous aux électeurs les dimanches 12 et 19 mai 2022 pour élire les nouveaux députés. Des milliers de Français décident de donner procuration à un proche pour pouvoir voter. Voici la démarche détaillée.

[Mis à jour le 31 mai 2022 à 14h03] Les Français sont invités à se rendre dans les bureaux de vote les dimanches 12 et 19 juin, moins d'un mois après leur dernier vote pour l'élection présidentielle. Cette fois, les électeurs doivent glisser un bulletin dans les urnes pour élire les députés, un choix plein d'enjeux car de la composition de l'Assemblée nationale dépendra les futures politiques du quinquennat d'Emmanuel Macron. Petit hic, nombre d'électeurs ne seront pas disponibles pour se rendre dans les bureaux de vote les jours d'élections qui tombent pendant les vacances scolaires. Pour eux, la procuration est la solution. Des milliers de procurations ont déjà été validées et seront actives pour les scrutins législatifs.

Bonne nouvelle, il est encore temps d'effectuer la démarche pour donner procuration à un proche. En théorie, les électeurs ont jusqu'au jour du scrutin soit le 12 juin pour nommer un mandataire qui ira voter à leur place. Mais mieux vaut ne pas s'y prendre avec trop de retard car comme le rappelle le ministère de l'Intérieur, "en cas de demande tardive, compte tenu des délais d'acheminement et de prise en compte par la mairie de votre procuration, il est possible que votre mandataire ne puisse pas voter à votre place".

Une procuration peut être donnée en quelques étapes. Il suffit de se connecter à cette plateforme, en ayant noté au préalable le numéro d'électeur de votre personne de confiance ainsi que sa date de naissance, ou bien, toutes ses données d'état civil et sa commune de vote. A noter que depuis le 1er janvier 2022, la procédure a été facilitée et les électeurs peuvent désigner un mandataire qui vote dans une autre commune. Une fois la démarche en ligne, détaillée ici, effectuée, il n'y a plus qu'à se rendre au commissariat, à la gendarmerie ou au consulat pour faire vérifier votre identité et valider votre procuration. Une notification envoyée par mail confirmera la validation de la procuration.