Vote blanc pour les municipales 2020 : définition, explications... Est-il pris en compte ?

Le vote blanc sera à nouveau comptabilisé, à l'occasion du second tour des municipales. Voici tout ce qu'il faut savoir sur le vote blanc et ses règles.

Ce dimanche 28 juin 2020, place donc au second tour des élections municipales, après avoir été reporté - il devait avoir lieu le 22 mars - pour cause de crise sanitaire du coronavirus. Le Premier ministre Edouard Philippe a bien indiqué que cette date n'était pas figée et qu'elle dépendrait de l'évolution de la situation d'ici-là, mais pour l'instant, les indicateurs sont au vert et rien ne devrait empêcher la tenue du scrutin, qui va se dérouler dans le strict respect des consignes sanitaires.

Comme à chaque élection en France depuis la loi de 2014, le vote blanc sera à nouveau comptabilisé, après avoir été ignoré jusque-là. Les élections européennes, cette année-là, avaient été les premières à inaugurer ce dispositif. C'est donc la première fois que les élections municipales françaises sont concernées par la prise en compte du vote blanc.

Qu'est ce qu'un vote blanc au sens de la loi ? Pour être identifié comme tel, il doit correspondre au vote d'une personne qui s'est déplacée dans son bureau de vote pour y déposer une enveloppe vide, sans bulletin de vote au nom d'un candidat. La présence dans l'enveloppe d'un bulletin qui serait raturé, déchiré, accompagné d'un autre bulletin ou de tout autre message fait de ce vote un "vote nul", comptabilisé à part. La nouvelle comptabilisation du vote blanc permet de reconnaître le geste de l'électeur qui s'est déplacé jusqu'aux urnes pour effectuer un geste citoyen. Aux élections européennes de 2014, le vote blanc avait ainsi était choisi par 2,77% des votants. Le "record" remonte au second tour de l'élection présidentielle de 2017 avec une pointe à 8,51%.

Le vote blanc n'influe pas directement sur le scrutin

Le vote blanc n'a toutefois pas d'incidence directe sur le scrutin de ces élection municipales. Sa comptabilisation permet certes de faire grimper le taux de participation mais les votes blancs n'entrent pas dans les calculs des résultats de ces élections municipales 2020. En n'étant pas considéré comme un vote exprimé, il n'a donc pas d'impact sur la répartition des voix entre les candidats et donc sur la présence ou non d'un candidat au 2e tour ou sur l'obtention d'une majorité absolue. Certains partisans du vote blanc continuent donc à demander à ce que ce choix soit pris en compte dans les suffrages, voire à ce qu'une élection soit invalidée si le pourcentage de votes blancs dépassait un certain seuil.

