"RadioLondres, Twitter : des résultats des législatives avant 20h ?"

RADIO LONDRES. Les résultats des législatives publiés avant 20 heures ? Officiellement, c'est interdit. Pourtant, sur Twitter, il n'est pas impossible de trouver quelques chiffres avec #RadioLondres. Mais avec quelle fiabilité ?

[Mis à jour le 12 juin à 17h49] Aucun résultat national ne peut être officiellement publié avant 20 heures, heure de fermeture des derniers bureaux de vote. C'est une règle en France qui est valable pour toute élection mais pourtant, certains cherchent absolument à connaître les premiers chiffres et les premières tendances avant la diffusion des premières estimations à l'échelle du pays. Ils ont ainsi notamment recours aux réseaux sociaux pour tenter de débusquer des données qui pourraient donner un aperçu de ce à quoi correspondra le décompte final.

Ainsi, sur Twitter fleurissent à chaque élection bon nombre de messages se targuant de diffuser des résultats. Les élections législatives ne devraient pas échapper à la règle et diverses publications devraient émaner de comptes, sérieux ou non, faisant part de scores au compte-goutte. Mais parmi pléthore de publications, notamment sur Twitter, certaines ont parfois des tournures énigmatiques, imagées, voire difficiles à comprendre. Il s'agit de ces posts souvent accompagnés de la mention "#RadioLondres". Quelle valeur leur accorder ? Faut-il être sur Twitter pour connaître les résultats du 1er tour des législatives avant 20 heures ?

Où trouver les résultat du 1er tour des législatives ?

Si Radio Londres cherche à donner des tendances plus ou moins fallacieuses, prendre son mal en patience et attendre 20 heures est l'option la plus souhaitable pour obtenir la véritable photographie du 1er tour des élections législatives. Mobilisée tout au long de la journée de ce dimanche 12 juin 2022, la rédaction de Linternaute publiera, dès 20 heures, les premières estimations réalisées par les instituts de sondage. Les résultats s'affineront ensuite au fil de la soirée, toujours sur notre site. Vous pouvez retrouver directement la page de votre ville dans notre moteur de recherche ci-dessus.

Comment les messages à la mode Radio Londres sont-ils rédigés ?

Le code devrait être moins utilisé pour ces législatives que pour la présidentielle. Mais pour lire Radio Londres, il faut savoir déchiffrer les messages codés. L'inventivité des internautes ne semble pas avoir de limite pour diffuser des messages pour prétexter donner les résultats. Les messages sibyllins de Radio Londres sont rédigés à travers des métaphores permettant d'identifier, malgré tout, les candidats, sans trop de difficultés. Des jeux de mots liés au nom de famille (Zemmour associé à l'olivier, "Zemmour" étant le nom de l'arbre en berbère ; Pays-Bas pour Hollande en 2012), aux caractéristiques (en 2017, Macron était surnommé "le gamin", puis "Jupiter" en 2022 ; talonnettes était utilisé pour Sarkozy). Au regard de la diversité des candidats aux législatives, bon nombre de métaphores du même acabit devraient être utilisées.

Radio Londres détourné par les militants ?

Radio Londres n'est plus forcément à la mode. D'autant que l'idée a été détournée de sa fonction initiale lors de son apparition sur les réseaux sociaux. Si, initialement, ils avaient pour visée de remettre en avant les sondages ou d'annoncer de vrai-faux résultats de manière humoristique, les messages ont, ces derniers temps, pris une toute autre tournure. En effet, des militants de divers camps politiques n'hésitent pas à multiplier les posts favorables à leur poulain afin de tenter d'influencer le vote des électeurs qui ne seraient pas décidés ou qui ne se seraient pas encore rendus aux urnes. Et ce, alors que la portée est tout de même limitée, Twitter n'étant absolument pas représentatif de l'opinion française. Lors du 1er tour de l'élection présidentielle 2022, les partisans d'Eric Zemmour n'avaient en effet pas hésité à publier à tour de bras des tweets vantant la qualification de leur champion au 2e tour, lui qui la clamait les jours précédents. Résultat des courses : il a terminé 4e à moins de 10 %.

D'où viennent les résultats annoncés par Radio Londres ?

Avant 20 heures et la publication officielle des premières estimations donnent un premier résultat partiel des élections législatives, des internautes pourraient ne pas hésiter à rédiger des messages, principalement sur Twitter, assurant diffuser une tendance sur l'issue du scrutin. Des messages codés pour éviter de tomber sous le coup de la loi. Le cas contraire, une amende de 75 000 euros peut être dressée à l'encontre de l'auteur. La ruse est donc de mise avec la recherche de métaphores, quand la fiabilité, elle, laisse à désirer.

C'est en effet la limite du hashtag #RadioLondres sur Twitter : l'origine des éléments avancés. Trois cas de figure sont à avoir en tête à la lecture d'un message de ce type : d'abord, le plus fréquent malheureusement, celui d'une publication dénuée de toute source, correspondant à des allégations farfelues tout droit sorties de l'imagination (ou de l'espoir !) de son auteur, en vue d'essayer d'influencer les derniers électeurs malgré la portée très limitée de l'exercice ; le second, qui se présente parfois mais assez rarement, est celui d'une remontée d'un ou plusieurs bureaux de vote issus des premiers dépouillements ; le troisième, qui arrive en fin d'après-midi, est celui de messages codés rédigés à partir des estimations publiées par des médias étrangers, tels que La Libre en Belgique, la RTBF ou la Tribune de Genève en Suisse. Leurs chiffres sont alors repris, sans pour autant nommer expressément les candidats.

Avant 20 heures, quel crédit accorder aux résultats annoncés sur Twitter ?

Si plusieurs cas de figure sur l'origine des résultats sur Twitter existent donc, les élections législatives sont toutefois différentes de l'élection présidentielle. En effet, à la différence du scrutin qui devait désigner le président de la République, il s'agit, à cette occasion, de 577 élections locales différentes, puisque les électeurs doivent élire le représentant de leur circonscription. Au total, plus de 6000 candidats sont en lice. Si, généralement, celles et ceux qui se présentent pour devenir député sont investis par un parti et portent donc leur projet, des spécificités locales peuvent toutefois avoir lieu. Et les bureaux-test de la présidentielle peuvent, finalement, ne pas représenter la tendance nationale.

Cependant, il est à noter que les premiers bureaux ferment dès 18 heures. Ainsi, si l'ensemble des bureaux d'une circonscription ont porte close à la même heure et que le dépouillement ne tarde pas, il n'est pas impossible que des premiers résultats soient publiés localement avant 20 heures. Ils pourraient alors être relayés sur les réseaux sociaux.