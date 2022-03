"DIRECT. Présidentielle 2022 : résultats des sondages, début de campagne pour Macron...Les actus"

ÉLECTION PRÉSIDENTIELLE. Alors qu'Emmanuel Macron a annoncé sa candidature, jeudi 3 mars, dans une "lettre aux Français", le président de la République va devoir mener de front sa campagne et la gestion de la guerre en Ukraine. Largement en tête dans le dernier sondage, le chef de l'État a diffusé son premier clip de campagne. Les actus de la présidentielle en direct.

Dernières actus

15:09 - "Pas sûr qu'un débat à 12 soit le plus utile", estime un ministre Le ministre des Comptes publics Olivier Dussopt s'est exprimé sur l'idée d'un débat rassemblant tous les candidats à la présidentielle, y compris le président Emmanuel Macron, avant le premier tour du 10 avril. "Cela fait cinq ans que le président débat avec les Français. Le plus important, c'est le débat avec les Français. Je ne suis pas sûr qu'un débat à 12 autour d'une table, avec parfois des choses un peu étonnantes dans les propositions des uns et des autres, soit l'exercice le plus utile", a-t-il indiqué sur franceinfo, ce samedi. 14:11 - Twitter a suspendu "par erreur" des comptes de proches d'Éric Zemmour et de Marine Le Pen Plusieurs comptes Twitter de membres de la campagne présidentielle de Marine Le Pen et d’Éric Zemmour ont été suspendus vendredi 4 mars pendant environ une heure. Les équipes des candidats d'extrême-droite ont immédiatement crié à la "censure". Un porte-parole du réseau social a expliqué à l’AFP que les règles avaient "été appliquées par erreur pour certains comptes". "Les comptes en question sont en train d’être rétablis. Nous avons un processus dédié pour faire appel d’une action prise par Twitter si les propriétaires d’un compte estiment qu’une action a été prise par erreur", a-t-il indiqué. 13:13 - Emmanuel Macron rentre en campagne à travers un clip Dans son premier clip de campagne publié vendredi 4 mars, Emmanuel Macron a détaillé les raisons qui l'ont poussé à se représenter. "Si à chaque seconde, on considère que la confiance est acquise et qu'on n'a pas à se remettre en cause et à aller la chercher, la solliciter, à ce moment-là, on perd", a-t-il indiqué. "J'ai une ambition pour le pays, je veux encore pouvoir faire bouger les choses avec vous. Je veux le faire différemment parce que cette période aussi nous a tous changés. Je veux le faire en associant davantage", affirme-t-il ajoutant que "rien n’est écrit". 12:16 - La première affiche de campagne du candidat Macron dévoilée La première affiche de campagne du candidat Emmanuel Macron a été dévoilée sur Twitter par le compte officiel du candidat "Emmanuel Macron avec vous". Près de 2,5 millions de tracts vont être distribués par les équipes du parti LREM, ce week-end. pic.twitter.com/RQMuGVkE7r — Emmanuel Macron avec vous (@avecvous) March 5, 2022 11:21 - Le programme des déplacements des candidats à la présidentielle Les candidates et candidats à la présidentielle sont en déplacement ce week-end. Marine Le Pen sera à Aigues-Mortes, dans le Gard, Anne Hidalgo et Yannick Jadot seront présents cet après-midi au rassemblement parisien de solidarité avec le peuple ukrainien et Jean-Luc Mélenchon rendra hommage à Jean Jaurès, à Lyon. Au 3 mars, 11 candidats ont validé les 500 parrainages nécessaires pour se présenter au premier tour de l'élection présidentielle. Emmanuel Macron (La République en marche), Marine Le Pen (Rassemblement national), Éric Zemmour (Reconquête), Jean-Luc Mélenchon (La France insoumise), Valérie Pécresse (Les Républicains), Yannick Jadot (Europe Écologie-Les Verts), Fabien Roussel (Parti communiste français), Anne Hidalgo (Parti socialiste), Jean Lassalle (Résistons!), Nicolas Dupont-Aignan (Debout la France) et Nathalie Arthaud (Lutte ouvrière). Philippe Poutou, candidat du Nouveau parti anti-capitaliste, n'a pas encore déposé la totalité des signatures nécessaires pour pouvoir se présenter, mais a toutefois affiché sa confiance, en assurant les avoir réunis. 04/03/22 - 17:58 - Yannick Jadot insiste pour avoir "un débat digne de ce nom" Interrogé sur la récente officialisation de la candidature d'Emmanuel Macron, Yannick Jadot (EELV) a insisté sur le fait qu'"il faut absolument qu'il y ait un débat digne de ce nom dans le pays", sur Public Sénat, ce vendredi. "Si le débat est tronqué, les colères, les angoisses, les peurs et les enthousiasmes ne trouveront pas de débouchés politiques", a-t-il ajouté. 04/03/22 - 17:46 - Emmanuel Macron creuse son avance dans le dernier sondage Dans leur baromètre quotidien publié ce vendredi 4 mars, LCI, Sud Radio et Paris Match font part d'un paysage politique figé à un peu plus d'un mois du premier tour de la présidentielle. Officiellement candidat depuis la veille, Emmanuel Macron poursuit sa course en tête avec 29 % des suffrages, selon les données recueillies par Ifop-Fiducial. Mais qui défierait le chef de l'État au second tour ? Marine Le Pen est donnée à 17 %, tandis que Valérie Pécresse et Éric Zemmour sont relégués à respectivement 14 et 12 %. Derrière, Jean-Luc Mélenchon obtiendrait 11,5%, devant Yannick Jadot (5%). Enfin, Fabien Roussel (4%) et Anne Hidalgo (3%) sont largement distancés. Au second tour, en cas d'affrontement entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, l'actuel président de la République l'emporterait avec 56,5% des voix. Face à Valérie Pécresse, il serait élu avec 60,5% des suffrages ainsi que contre Éric Zemmour avec 64,5% des voix. 04/03/22 - 17:23 - Laurent Wauquiez retire ses propos sur Emmanuel Macron Lors d'un discours à Chartres, Laurent Wauquiez, président LR de la région Auvergne-Rhône-Alpes avait qualifié Emmanuel Macron de "modèle d'un président de la République tout à la fois monarchique et dictateur". L’équipe de campagne de Valérie Pécresse a tenté de calmer le jeu en assurant que "ses mots ont dépassé sa pensée". Sur Twitter, Laurent Wauquiez est revenu sur ses propos regrettant "l’usage, dans le contexte actuel, du terme de dictateur." 04/03/22 - 17:02 - 2,5 millions de tracts distribués ce week-end pour la candidature d'Emmanuel Macron Après l'annonce de la candidature d’Emmanuel Macron jeudi 3 mars, pas moins de 2,5 millions de tracts de campagne vont être distribués ce week-end par les militants de LREM, selon une information d’Europe 1. En plus des tracts, une affiche doit aussi être publiée la semaine prochaine, à 250 000 exemplaires. Le chef de l'Etat a annoncé sa candidature dans une "lettre aux Français" où il affirme sa volonté d'"inventer" avec les Français "une réponse française et européenne singulière" aux défis du siècle. 04/03/22 - 16:40 - Jordan Bardella estime qu'Emmanuel Macron "refuse le débat" Jordan Bardella (RN) a déploré qu'Emmanuel Macron a "attendu le dernier jour légal" pour déclarer sa candidature à la présidentielle, ce vendredi sur BFMTV. "En réalité, Emmanuel Macron ne veut pas une élection présidentielle il veut une nomination par tacite reconduction. Il refuse le débat parce que venir devant les Français c'est venir assumer l'état de notre pays aujourd'hui. Il y a en tout cas une volonté de ne pas débattre, une volonté de rester un peu hors de la mêlée", a affirmé le président du Rassemblement national. 04/03/22 - 16:15 - Une nouvelle affiche de campagne du RN où Macron et Le Pen sont confrontés Une nouvelle affiche de campagne de Marine Le Pen, candidate du Rassemblement national a été partagée par les membres du parti d'extrême droite. On peut y voir le visage assombri d'Emmanuel Macron face à celui de la candidate à l'élection présidentelle, plus éclairé, avec le slogan "Sans lui, avec Marine", dans un tweet d'un journaliste des Échos. Nouvelle affiche de campagne pour Marine Le Pen, qui ne fait pas dans la nuance: le choix de la présidentielle se réduit selon elle à un monde en noir et blanc avec un président crispé (Emmanuel Macron) ou un monde en couleurs avec une présidente souriante (elle-même). #RN pic.twitter.com/tBAA9cr1F7 — Pierre-Alain Furbury (@paFurbury) March 4, 2022 04/03/22 - 15:56 - Emmanuel Macron accentue son avance dans les sondages Tout juste déclaré candidat, Emmanuel Macron (LREM) fait un bond dans les enquêtes d'opinion à la faveur de sa gestion de la guerre en Ukraine. Le chef de l'État est ainsi donné très largement en tête à 29% d'intentions de vote au premier tour, 13 points devant Marine Le Pen (RN), deuxième à 16% selon le dernieer ondage BVA pour RTL, publié ce vendredi. Derrière se trouvent Éric Zemmour (Reconquête) et Valérie Pécresse (Les Républicains) à égalité avec 13% des intentions de vote. À gauche, Jean-Luc Mélenchon (LFI) poursuit son cavalier seul à 11,5%. 04/03/22 - 15:41 - Philippe Poutou affirme avoir les 500 parrainages nécessaires pour se présenter À quelques heures de la limite de dépôt des signatures d'élus, le candidat d'extrême gauche a affirmé auprès de l'Agence France-Presse (AFP) "avoir les 500 parrainages" nécessaires pour participer à l'élection présidentielle. Selon lui, c'est "une victoire" pour "faire entendre des solutions de rupture" dans la campagne. "On y est arrivés ! On y a mis beaucoup d'énergie et de volonté, rencontrant 13 000 maires depuis juillet : c'est le sentiment d'une victoire", a déclaré le candidat du Nouveau parti anti-capitalise. Selon un dernier comptage, le conseiller municipal de Bordeaux en avait fait valider 439 au Conseil constitutionnel. LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.