"DIRECT. Présidentielle 2022 : Jean-Luc Mélenchon en meeting à Nantes ce dimanche"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Ce dimanche 16 janvier, Jean-Luc Mélenchon tient un meeting politique à Nantes, devant 3 000 personnes. Au menu : la culture, le numérique, l'espace et la mer.

11:12 - Jean-Luc Mélenchon organise un meeting "immersif" à Nantes « Ça va être un événement politique positif », a indiqué Jean-Luc Mélenchon. Ce dimanche 16 janvier 2022, la promesse du candidat la France insoumise à la présidentielle est grande. Devant 3 000 personnes, il va tenir un meeting "immersif et olfactif", comme le rapporte le journal Le Monde. Dans la droite lignée de ses meetings holographiques de 2017, Jean-Luc Mélenchon va cette fois-ci s'appuyer sur des écrans pour diffuser des images à 360 degrés, des odeurs, des lumières et de la musique. Le candidat LFI veut faire vivre une véritable expérience à ses militants. Lors de ce meeting, quatre grands thèmes seront abordés : la culture, le numérique, l’espace et la mer. 15/01/22 - 19:38 - Valérie Pécresse a visité le camp de migrants de Samos en Grèce En voyage en Grèce, Valérie Pécresse s'est rendue dans le camp de migrants de Samos. L'occasion de se positionner un peu plus sur les questions migratoires. Ainsi elle a vanté un modèle local "qui allie la fermeté, le courage de dire non", mais aussi "l’humanité des conditions d’accueil" caractérisé par la présences d'"écoles pour les enfants, une sécurité très grande, un vrai confort". Au-delà de la bienveillance, la candidate des Républicains à la présidentielle avait un message de fermeté à passer : "On ne peut pas avoir une Europe passoire, une Europe supermarché où on entre et sorte de façon incontrôlée. Il n’y a pas de grande puissance sans respect de la frontière." Valérie Pécresse a été enthousiasmée par cet "exemple à suivre" et le décrit comme "un modèle en termes d’efficacité, ayant permis de diviser par huit le flux de clandestins passés par la Grèce". 15/01/22 - 15:56 - Jean-Luc Mélenchon tacle les autres candidats de la gauche mais ouvre la porte à l'union Auprès du Monde, le candidat LFI Jean Luc Mélenchon a critiqué ses opposants de gauche à la présidentielle : "Comme je m’y attendais, ils ne disent rien d’autre que ce qui est déjà dans mon programme : smic à 1 400 euros, allocation étudiante…" Et le député d'ouvrir la porte à une union : "Si j’arrive au second tour, je demanderai à ceux qui veulent rejoindre une majorité et gouverner d’entrer en dialogue avec moi. Ça m’intéresse de voir qu’ils commencent à converger." 15/01/22 - 15:07 - La Primaire populaire présente sept candidats Les fondateurs de la primaire populaire, Mathilde Imer et Samuel Grzybowski, ont tenu une conférence de presse ce samedi après-midi pour annoncer le nom des candidats. Sur l aligne de départ, nous retrouverons donc Anna Agueb-Porterie, Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Pierre Larrouturou, Charlotte Marchandise, Jean-Luc Mélenchon et Christiane Taubira. Ceux qui veulent voter le pourront du 27 au 30 janvier et devront au préalable s'être inscrit sur la plateforme en ligne avant le 23 janvier. La primaire populaire ne compte qu'un seul tour et selon les règles du jugement majoritaire. Ainsi, les électeurs devront attribuer une "mention" parmi cinq possibles à chacun des candidats : « très bien », « bien », « assez bien », « passable », « insuffisant ». 15/01/22 - 14:10 - Devant le Louvre, Marine Le Pen lance un message "de mobilisation et d'espoir" Dans une vidéo publiée sur son compte Twitter, Marine Le Pen a lancé un message "de mobilisation et d'espoir". Se mettant en scène au Louvre, elle est revenu sur "les terres" du commencement du quinquennat d'Emmanuel Macron. Tout sourire, elle se pose comme la solution aux promesses non tenues par le Chef de l'État et veut rendre "au peuple, son pays, sa sécurité et son argent, fruit de son travail". Affaissement du pays, déclassement des Français : c’est au Louvre qu’a commencé le quinquennat d’Emmanuel Macron.



???????? Pour renouer avec un destin collectif et un grand projet national, n’attendez pas l’élection présidentielle : faites-la !



Retrouvez ma déclaration du Louvre ⤵️ pic.twitter.com/jmWJY2qCZh — Marine Le Pen (@MLP_officiel) January 15, 2022 15/01/22 - 13:35 - Christiane Taubira est candidate à l'élection présidentielle Ce samedi 15 janvier, une nouvelle candidate est entrée dans la course à la présidentielle. Il s'agit de l'ancienne Garde des sceaux Christiane Taubira. Elle a déclaré sa candidature devant 200 personnes réunies à Lyon. Christiane Taubira a indiqué qu'elle s'en remettrait au résultat de la primaire populaire qui se tiendra du 27 au 30 janvier. Lors de son discours, elle a dévoilé les grands axes de son programme, articulé autour de quatre grands sujets : la jeunesse, la justice sociale, l’écologie et la République. Elle compte, entre autres, s'appuyer sur les mesures suivantes : une hausse du smic à 1 400 euros net par mois, un revenu mensuel pour les étudiants de 800 euros pendant cinq ans, le recrutement de 100 000 soignants et la TVA à 0 % sur les produits issus de l’agriculture biologique. 14/01/22 - 22:15 - Jean Messiah rejoint le parti d'Éric Zemmour et devient porte-parole Ce vendredi, le parti d'Eric Zemmour, "Reconquête!", a annoncé que Jean Messiha devient porte-parole du parti. Après avoir été porte-parole du Rassemblement national (ex-Front National), jusqu'en 2020, Jean Messiha a officialisé sa nouvelle fonction ce vendredi 14 janvier 2022, en annonçant qu'il rejoignait Eric Zemmour dans la course à la présidentielle. Faisant déjà partie des invités du meeting de Villepinte le 5 décembre dernier du candidat, Jean Messiah s'est exprimé lors du déplacement d'Éric Zemmour à Saint-Quentin. L'ancien membre du RN a indiqué qu'il était "zemmourien avant qu'Éric ne devienne Zemmour", devant des partisans du parti "Reconquête!". 14/01/22 - 19:46 - Jean Lassalle affirme qu'Éric Zemmour a plagié le logo de son parti Le député et candidat déclaré à la présidentielle, Jean Lassalle, a accusé ce vendredi Éric Zemmour d'avoir plagié le logo de son mouvement "Résistons!". Sous peine d'action judiciaire, il demande à l'ancien journaliste de changer le logo de son parti "Reconquête!". "Ces logos sont des copies presque intégrales des logos du mouvement Résistons!, la seule différence étant l'ordre des couleurs, avec un point d'exclamation rouge dans les deux cas. La proximité des logos [...] est telle qu'elle constitue de fait un acte de contrefaçon, qui ne peut perdurer", a-t-il indiqué avant de demander au parti d'Éric Zemmour de "cesser l'usage des logos litigieux dans un délai de huit jours". 14/01/22 - 12:30 - Eric Zemmour dans une petite bourgade pour parler ruralité En plein trou d'air malgré plusieurs passages TV en 48 heures, Eric Zemmour continue de mener sa campagne. Vendredi 14 janvier 2022, le candidat d'extrême-droite se déplace dans la petite bourgade d'Honnecourt-sur-Escaut (Nord). Commune de 800 âmes, elle avait été mise sur le devant de la scène avec un article du journal La Croix en mars 2021 évoquant le quotidien des maires des villages de campagne. Un article transmis par le premier édile à Eric Zemmour, comme le rapporte La Voix du Nord. Le fondateur de Reconquête a donc choisi cette petite localité pour venir évoquer la ruralité... et décrocher un parrainage, mis en scène sous l'oeil des caméras, aux côtés de Guillaume Peltier. Une réunion publique sera ensuite organisée à Saint-Quentin, à 18h30. Samedi, Eric Zemmour visitera le chantier du château de Villers-Cotterêts puis la commune de Château-Thierry. 14/01/22 - 12:01 - Marine Le Pen contre le projet d'éoliennes à Saint-Brieuc Les pêcheurs et les agriculteurs en même temps. Marine Le Pen est en déplacement dans les Côtes-d'Armor, à Erquy ce vendredi. La candidate RN est notamment venue s'exprimer sur le chantier des éoliennes dans la baie de Saint-Brieuc, qu'elle estime être "une absurdité écologique, économique et stratégique". Un projet auquel elle mettrait fin une fois à l'Elysée, prenant la défense des pêcheurs, "sacrifiés sur l'autel de la prétendue transition énergétique". En fin de matinée, elle a par ailleurs échangé avec des agriculteurs, avant de prendre la direction de Saint-Malo. 14/01/22 - 11:14 - 206 parrainages recueillis par Philippe Poutou Les annonces pour faire un point sur la collecte des parrainages se multiplient ces derniers jours. Dernier en date, Philippe Poutou. Le candidat NPA à la présidentielle a annoncé, ce vendredi, avoir recueilli 206 promesses de signatures. S'il est, pour l'heure, loin du compte des 500 nécessaires, il assure qu'un millier de maires est "hésitant, dont 300 pour lesquels on peut être raisonnablement optimistes". Parviendra-t-il a être candidat pour la troisième fois consécutive ? 14/01/22 - 11:06 - Le maire de Marseille soutiendra le vainqueur de la Primaire populaire Un soutien en moins pour Anne Hidalgo ? Le maire PS de Marseille, Benoît Payan, a annoncé à Libération qu'il ne soutiendrait pas de facto la candidate socialiste à la présidentielle. "Je soutiendrai celle ou celui qui en sortira vainqueur. Je ne donnerai mon parrainage qu’à la femme ou l’homme qui en sera sorti majoritaire" a indiqué le premier édile phocéen, exhortant lui aussi à la mise en place d'un projet commun : "Dans ces conditions, la gauche ne gagnera pas. Je ne peux m’y résoudre. Aujourd’hui, les femmes et les hommes qui aspirent à changer ce pays doivent prendre leurs responsabilités. Ils doivent s’unir. (…) Les électeurs n’acceptent pas les égoïsmes de ces femmes et de ces hommes qui veulent à tout prix être candidats en sautant sur leurs chaises comme des cabris". 14/01/22 - 09:51 - Emmanuel Macron a "très envie" d'être candidat Il l'avait déjà affirmé devant les lecteurs du Parisien, son épouse l'a redit : Emmanuel Macron a "très envie" d'être candidat à l'élection présidentielle 2022. Au cours d'une interview sur RTL vendredi 14 janvier 2022, Brigitte Macron a été interrogée sur les ambitions élyséennes de son mari. "Il en a très envie mais la décision n'est pas encore prise. Je lui ai dit : 'Ta décision, tu me la donneras en même temps que tu la donneras aux autres'", a-t-elle indique au micro de la radio. Selon ses dires, elle s'est mise en retrait du processus de réflexion du chef de l'Etat. "Je lui ai demandé de ne pas me demander mon avis", affirme-t-elle, expliquant que "c'est trop important. Il faut sentir sa relation avec les Français, ceux qui vous veulent et ceux qui ne vous veulent pas. Il faut sentir où vous voulez les emmener, pourquoi vous voulez les emmener là-bas. C'est quelque chose de tellement lourd et de tellement fort. J'ai le plus grand respect pour tous ceux qui se présentent à la présidence de la République. C'est titanesque ce qu'on leur demande". 13/01/22 - 16:44 - 450 parrainages recueillis par Jean Lassalle La chasse aux parrainages ne concerne pas seulement les candidats médiatiques. Tous sont engagés dans cette course, avec une avancée inégale. Jeudi 13 janvier 2022, c'est Jean Lassalle qui a lancé un appel aux élus, bien qu'il revendique déjà 450 promesses de signatures. "Il m'en faut 150 ou 200 de plus car, je l'ai déjà vu la dernière fois, il y a beaucoup de pertes entre les promesses et les véritables soutiens", explique-t-il dans une vidéo sur les réseaux sociaux. Le député des Pyrénées-Atlantiques, président de Résistons, dit "présenter une candidature originale qui évoque à nouveau cette France éternelle que nous servons". Et de lancer : "je sais que nous pouvons ensemble rapporter de la lumière, du soleil, un futur à notre pays". 13/01/22 - 16:24 - Dans le Doubs, Valérie Pécresse annonce son programme pour l'agriculture Direction la campagne pour Valérie Pécresse, ce jeudi. Après ses prises de position notamment sécuritaires, la candidate LR à la présidentielle s'est exprimée sur le volet de l'agriculture, en marge d'un déplacement à Villers-le-Lac (Hauts-Doubs). Pour cajoler l'électorat agricole, la présidente de l'Île-de-France a dit vouloir "bash[er] l'agri-bashing et promouvoir l'agri-fierté", promouvant une "baisse des charges et baisse des normes". "Le revenu, on l'augmente en baissant les charges. Je baisserai les taxes qui pèsent sur la production", a-t-elle développer. Afin de facilité le renouvellement générationnel dans les exploitations, Valérie Pécresse a promis "[d'alléger] la fiscalité des transmissions dans le cadre familial pour un héritier en ligne directe qui reprend l’entreprise à titre principal. Je supprimerai également la taxation des plus-values lors des cessions à un jeune agriculteur". Elle s'est par ailleurs positionné contre l'abrogation des produits phytosanitaires : "tant que la recherche et l’innovation ne l’autoriseront pas, le “zéro-phyto” n’est pas réaliste". LIRE PLUS

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Résultats des sondages sur l'élection présidentielle 2022 - Compilation

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron), plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier et de remporter l'élection face au président sortant.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.