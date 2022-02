"DIRECT. Présidentielle 2022 : nouveau sondage, Jadot évoque une union avec Taubira... Les actus"

ÉLECTION PRESIDENTIELLE. Yannick Jadot est revenu sur la rencontre entre son équipe et celle de Christiane Taubira ; les résultats des sondages sur la présidentielle 2022 donnent Emmanuel Macron loin devant au premier tour... Les infos de la campagne.

09:26 - Le PS entame sa "survie" selon Stéphane Le Foll L'élu PS du Mans est encore amer de ne pas avoir obtenu la primaire socialiste et le débat qu'il demandait en octobre dernier face à Anne Hidalgo. Aujourd'hui en plein campagne présidentielle il regrette toujours l'absence de "débat profond sur les grands enjeux". Sur France 2, ce matin, il a fait peser la responsabilité de la piètre qualité de la campagne sur Anne Hidalgo et tous les candidats de gauche : "Tout ça me paraît conduire à une impasse politique, en tout cas à une présence de la gauche qui n'a jamais été aussi basse". Réunis, tous les représentants de la gauche atteignent péniblement les 26% dans les intentions de vote laissant la voie libre pour la majorité présidentielle, la droite et l'extrême-droite au second tour. Stéphane Le Foll assure pourtant qu'il ne changera pas de fusil d'épaule, comme d'autres cadres du PS ont pu le faire, du moins jusqu'en avril : "Je suis socialiste jusqu'au bout, ou en tout cas jusqu'à cette présidentielle". Objectivement, il dit abandonner tout espoir de victoire du PS qui a "déjà entamé" sa "survie". L'élu fixe un rendez-vous après la campagne pour "poser les bonnes questions, les questions de fonds" et donner un second souffle au parti de gauche. 08:45 - Marine Le Pen pas si loin des 500 parrainages, selon elle Invitée au micro d'Europe 1, Marine Le Pen indique ce matin être assez proche des 500 signatures d'élus locaux pour valider sa candidature. Nous avons 400 et quelques parrainages. Il nous en manque 100", a-t-elle affirmé. Dans un contexte de rivalité très forte entre son camp et celui d'Eric Zemmour, la candidate RN a indiqué que tout élu de son parti qui ne lui adresserait pas son parrainage ferait preuve de "trahison ultime". Rappelons que le Conseil Constitutionnel n'a validé que 139 signatures hier soir. Nouveau pointage : ce jeudi 10 février, 17h. 08:40 - La dynamique du communiste Fabien Roussel, surprise de cette présidentielle 2022 Fabien Roussel est donc désormais devant Anne Hidalgo dans les sondages : deux enquêtes le donnent cette semaine devant la candidate socialiste. Un retournement de l'histoire des gauches, diraient certains, si leur niveau d'intentions de vote n'étaient pas aussi faibles. Mail est incontestable que le candidat communiste parvient à marquer cette campagne présidentielle, puisqu'il est désormais dans les mêmes eaux sondagières que Christiane Taubira et proche de Yannick Jadot. Cette poussée dans les sondages est perçue comme une gêne politique significative dans les camp de Jean-Luc Mélenchon, comme le rapporte Le Huffington Post. 08:28 - Macron réélu au 2e tour de la présidentielle : les enseignements du sondage Elabe Autre enseignement du sondage Elabe publié ce matin : si le 2e tour de l'élection avait lieu ce dimanche, c'est Emmanuel Macron qui serait en mesure de remporter cette élection présidentielle 2022, selon l'enquête. Il est donné à 56% contre 44% face à Marine Le Pen, à 54% contre 46% face à Valérie Pécresse. S'il était qualifié avec Eric Zemmour au 2e tour, le président sortant recueillerait selon cette enquête 64% des intentions de vote (contre 36% pour l'ancien journaliste). 08:19 - Nouveau sondage Elabe : Macron loin devant, Taubira recule Ce mercredi 9 février, Elabe publie son sondage hebdomadaire effectué pour BFMTV, L'Express et SFR. Au premier tour de la présidentielle 2022, Emmanuel Macron est très nettement en tête, avec 26% des intentions de vote. Suivent Marine Le Pen à 15,5% et Valérie Pécresse à 15%. Eric Zemmour semble distancé pour se qualifié au second tour, avec 13% des intentions de vote. Ce sondage, réalisé sur un échantillon de 1488 personnes, du 7 février au 8 février 2022, donne Jean Luc Mélenchon à 10%, Yannick Jadot à 4,5% La surprise s'appelle Fabien Roussel, le candidat du PCF, qui est crédité de 4% des intentions de vote, devant Christiane Taubira, donnée à 3,5%. Anne Hidalgo traverse un crise politique incontestable, ce sondage la donne à seulement 1,5%, c'est à dire au niveau de Florian Philippot et Nicolas Dupont-Aignan, et derrière Jean-Lassalle (2%). Le sondage complet est à retrouver sur cette page du site de BFMTV. 08/02/22 - 23:53 - Pour Edouard Philippe, Emmanuel Macron prend "un risque électoral" face à Poutine [Fin du direct] Sur France 5, l'ancien premier ministre, Edouard Philippe, s'est exprimé sur le déplacement d'Emmanuel Macron en Russie, le 7 février, à l'aube de l'élection présidentielle. "Je l'entends parfois se faire critiquer en France sur le thème : il utilise ce moment de crispation internationale pour faire campagne. La vérité vraie, c'est que le président de la République en ce moment, il prend un risque électoral parce que, pour discuter avec les Russes, il vaut toujours mieux être fort. Et être un candidat en campagne pour un Russe, ça n'est jamais être fort" avant d'ajouter que le président de la République "a mille fois raison de se saisir des circonstances mais il prend un risque." 08/02/22 - 23:03 - Yannick Jadot pourrait participer à l'émission politique de Cyril Hanouna Interrogé par le journal Libération, ce mardi, Yannick Jadot, candidat à l'élection présidentielle pour le parti Europe Écologie Les Verts (EELV), a évoqué une possible participation à l'émission politique de Cyril Hanouna, diffusée sur C8. "Les choses ne sont pas tout à fait calées mais oui. Tout le monde ne lit pas 'Libé' et n’écoute pas 'France Inter'. Il y a une partie non négligeable de nos concitoyens qu’il faut aller chercher là où ils sont pour qu’ils entendent une autre musique", a-t-il affirmé. 08/02/22 - 22:12 - Emmnanuel Macron ne souhaiterait pas débattre avec les "petits" candidats Selon Libération, Emmanuel Macron souhaiterait seulement débattre avec les principaux candidats lors de la campagne présidentielle. Le candidat du Nouveau parti anticapitaliste Philippe Poutou, a répondu à cette information sur Twitter, estimant que le président de la République et lui auraient "plein de choses à (se) dire" notamment sur "les milliers de lits supprimés à l'hôpital, des fermetures de services". 08/02/22 - 21:18 - Christiane Taubira souhaite mettre en place "un chèque alimentaire de 150 euros mensuels" Christiane Taubira a organisé une conférence de presse à Paris, ce mardi, pour dévoiler ses mesures concernant la transition écologique. La candidate à la présidentielle a notamment évoqué "une sécurité sociale alimentaire" avec une TVA à taux zéro sur les produits bio. "Un chèque alimentaire de 150 € mensuels, sous condition de ressources" sera également mis en place, pour améliorer la situation alimentaire des plus démunies. 08/02/22 - 20:20 - Yannick Jadot accueillera Christiane Taubira "les bras grands ouverts" en cas de ralliement Le candidat EELV, Yannick Jadot, s'est exprimé après la révélation d'une réunion dimanche entre son équipe et celle de Christiane Taubira. "L'équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer, nous sommes courtois, donc on les a écoutés. Vous savez, on est sûrs de notre campagne, on n'a pas de fébrilité. On n'a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites", a déclaré le candidat écologiste après son meeting à Rennes (Ille-et-Vilaine). En cas de ralliement de Christiane Taubira à sa candidature pour l'élection présidentielle, Yannick Jadot a affirmé qu'il accueillerait l'ancienne garde des Sceaux les "bras grands ouverts". 08/02/22 - 19:36 - Marine Le Pen revient sur son échec lors du débat face à Emmanuel Macron en 2017 Dans une série documentaire diffusée sur TF1, Marine Le Pen est revenue sur son échec au débat d'entre deux tours en 2017 avec Emmanuel Macron. "Il faut aller au bout de la campagne présidentielle. Si vous n'arrivez pas à avoir une hygiène de vie qui fait que vous mangez correctement, vous dormez correctement, vous ne terminez pas la campagne ou vous la terminez en mauvais état. Merci, j'ai déjà payé pour le coup... J'ai aussi l'expérience de 2017 où je suis arrivée entre les deux tours épuisée, en ayant fait des choses que je n'aurais probablement pas dû faire, qui ont été de la fatigue inutile", a-t-elle indiqué. 08/02/22 - 18:21 - "Christiane Taubira a du talent" commente Yannick Jadot A l'issue d'un meeting organisé à Rennes ce mardi, Yannick Jadot a tenu un rapide point-presse, répondant notamment aux interrogations concernant la rencontre de son équipe de campagne avec celle de Christiane Taubira. Le candidat EELV a botté en touche toute rumeur d'alliance : "l’équipe de Christiane Taubira voulait nous rencontrer. Nous sommes courtois, donc on les a écoutés. On n’a pas de raison de ne pas répondre aux invitations quand elles sont faites". Il a par ailleurs déclaré avoir les "bras grands ouverts. Je suis favorable à toutes les personnes de qualité qui voudraient nous rejoindre. Christiane Taubira a du talent, on a dans notre pays beaucoup de progressistes, d’humanistes qui sont déçus de toutes les promesses non tenues du président de la République". 08/02/22 - 17:59 - Le point sur les parrainages de tous les candidats Dans notre article mis à jour tous les mardis et jeudis après la diffusion par le Conseil constitutionnel du nombre de parrainages obtenus par chaque candidat, retrouvez le détail des signatures accordées aux prétendants à l'Elysée. Lire l'article Candidats à la présidentielle 2022 : les prétendants et les parrainages obtenus 08/02/22 - 17:33 - Où en sont les autres candidats dans la quête des parrainages ? Au delà des trois candidats ayant déjà franchi le seuil des 500 parrainages, d'autres prétendants devraient rapidement le faire à leur tour. Nathalie Arthaud (LO) en est à 368 signatures, Fabien Roussel (PCF) 326, Jean Lassalle 316. Derrière, plusieurs personnalités sont à mi-chemin, comme Yannick Jadot (268), Nicolas Dupont-Aignan (232) ou encore Jean-Luc Mélenchon (224). De leur côté, Eric Zemmour (149) et Marine Le Pen (139) patinent encore, tout comme Philippe Poutou (127). 08/02/22 - 17:22 - Valérie Pécresse et Anne Hidalgo officiellement candidates Le recueil des parrainages n'aura été qu'une formalité pour Valérie Pécresse et Anne Hidalgo. Toutes deux ont dépassé le plancher des 500 signatures nécessaires pour présenter sa candidature à l'élection présidentielle. Selon le dernier décompte fourni par le Conseil constitutionnel ce mardi, la présidente de la région Île-de-France en a déjà obtenu 939, contre 652 pour la maire de Paris. Après Emmanuel Macron, ce sont donc les trois premières candidatures officielles.

Les dates officielles des premier et second tours de l'élection présidentielle sont les suivantes : les scrutins auront lieu les 10 et 24 avril 2022. Le mandat d'Emmanuel Macron s'achèvera officiellement le 13 mai 2022. Or le chef de l'Etat doit être élu 35 jours au plus avant l'expiration des pouvoirs de son prédécesseur. Une autre règle veut que le deuxième tour de la présidentielle soit organisé quatorze jours après le premier. Deux créneaux étaient donc possibles : les 10 et 24 avril ou les 17 avril et 1er mai. Mais la tenue d'un 2e tour le jour de la fête du Travail rendait un scrutin compliqué, d'autant que les traditionnels défilés syndicaux mobilisent ce jour-là un important dispositif policier qui sera déjà nécessaire dans le contexte de ce 2e tour.

La liste des candidats à l'élection présidentielle 2022 commence à se consolider, mais il est encore envisageable que s'opèrent des rapprochements ou des alliances entre différentes formations ou qu'émergent des projets qui transcendent les appareils. Pour devenir officiellement candidat, chaque prétendant devra obtenir 500 parrainages de maires et d'élus locaux.

Plusieurs enquêtes sondagières ont déjà été faites sur l'élection présidentielle 2022. Il est bien entendu bien trop tôt pour en tirer des enseignements précis, puisque la campagne ne fait que commencer, mais ces sondages donnent tout de même des indications sur les rapports de force politiques avant le lancement de la campagne.

Voici notre compilation des sondages effectués par tous les instituts depuis le mois de janvier 2021 ; la plupart des candidats sont désormais connus, plusieurs dynamiques revêtent une importance singulière dans l'analyse de ces sondages : celle d'Eric Zemmour, de Valérie Pécresse et de Marine Le Pen notamment.

A noter qu'à côté des sondages d'intention de vote traditionnels (Harris Interactive, Ipsos, Elabe), deux instituts effectuent un "rolling" : Ifop pour LCI, Paris Matchet Sud Radio ; OpinionWay pour Les Echos. Il s'agit de cumuls "glissants" de vagues journalières sur trois jours.

Tous les sondages effectués jusqu'à présent donnent Emmanuel Macron qualifié pour le second tour de l'élection présidentielle 2022 et la majorité le donne opposé à Marine Le Pen. Quelques études ont émis l'hypothèse qu'Eric Zemmour se qualifie au second tour (battu par Emmanuel Macron) à l'automne, plusieurs études donnent Valérie Pécresse en mesure de se qualifier pour le second tour.

Depuis la réforme constitutionnelle de 1962, le président de la République est élu au suffrage universel direct. Pour se présenter, chaque candidat doit recueillir au moins cinq cents "parrainages" effectués par des élus de la République, répartis sur au moins trente départements ou collectivités d'outre-mer. Ces parrainages doivent être adressées au Conseil constitutionnel qui les valident. L'élection du président de la République a lieu 20 jours au moins et 35 jours au plus avant la fin du mandat du président en exercice.

L'élection présidentielle est l'élection majeure en France car c'est celle qui (re)structure le champ politique pour 5 ans. C'est à partir de la désignation du président de la République que l'ensemble de la vie publique s'organise : le chef de l'Etat, une fois élu, met en place son gouvernement ; les législatives qui suivent lui donnent une majorité - sauf cas extraordinaire, encore jamais vu sous la Ve République ; l'opposition se forme alors autour de l'élection des députés, qui donnent plus ou moins de poids aux différents partis politiques. C'est l'exécutif qui fixe alors l'agenda, le rythme des réformes pour mettre en oeuvre le programme du président. Le suffrage universel confère au chef de l'Etat une légitimité politique incontestable, et seul le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale.

Lors de la précédente élection présidentielle, en 2017, Emmanuel Macron avait été élu président de la République au second tour avec une large avance sur Marine Le Pen, qui dépassait tout de même les 10 millions de voix et gagnait plus de 12 points par rapport au premier tour.

M. Emmanuel MACRON : 66,10%

Mme Marine LE PEN : 33,90%

Abstention : 25,44% des inscrits

Blancs : 8,49% des votants

Nuls : 2,98% des votants

Le résultat du premier tour, le dimanche 23 avril 2017, donnait Emmanuel Macron en tête devant Marine Le Pen, le candidat des Républicains François Fillon, dont la campagne avait été plombée par les affaires et Jean-Luc Mélenchon, un temps pressenti comme le troisième homme et proche des 20% :

M. Emmanuel MACRON : 24,01%

Mme Marine LE PEN : 21,30%

M. François FILLON : 20,01%

M. Jean-Luc MÉLENCHON : 19,58%

M. Benoît HAMON : 6,36%

M. Nicolas DUPONT-AIGNAN : 4,70%

M. Jean LASSALLE : 1,21%

M. Philippe POUTOU : 1,09%

M. François ASSELINEAU : 0,92%

Mme Nathalie ARTHAUD : 0,64%

M. Jacques CHEMINADE : 0,18%

Participation : 77,77% des inscrits

Blancs : 1,78% des votants

Nuls : 0,78% des votants

Pour rappel, le scrutin présidentiel est uninominal à deux tours et le président de la République est élu à la majorité absolue des suffrages exprimés. La loi qui organise le scrutin est très précise : si aucun candidat n'obtient de majorité au premier tour du scrutin, il est procédé, le quatorzième jour suivant, à un second tour, entre les deux candidats ayant recueilli le plus grand nombre de voix au premier tour.