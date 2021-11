Débat LR : suivez en direct la grande confrontation des candidats Les Républicains

DEBAT LR. Un débat pour rassembler ou pour marquer sa différence ? Suivez en direct le grand débat LR, organisé ce lundi 8 novembre, par LCI, RTL et Le Figaro.

20:46 - Pour Michel Barnier, la sécurité est l'échec du quinquennat L'ancien ministre entend adresser un message aux militaires, comme première action, s'il est élu chef de l'Etat en 2022. Michel Barnier estime que les gendarmes, les forces de l'ordre ne sont pas écoutés comme il le faudrait et estime que la sécurité est le grand échec du quinquennat Macron

20:46 - Eric Ciotti veut un référendum s'il est élu président de la République Le député des Alpes-Maritimes indique ce qu'il ferait s'il est élu chef de l'Etat. Il indique qu'il organiserait un référendum sur l'indépendance de la France et sur la capacité de la France à s'affranchir des traités européens.

20:40 - Le Débat LR commence LCI prend l'antenne, les candidats sont enfin prêts à se lancer dans la première joute oratoire. Tous les candidats sont assis, installés dans des fauteuils, proches les uns des autres.

20:38 - Aucun des candidats LR présents ce soir n'a été donné en capacité de se qualifier au 2e tour Ce débat LR est bien différent de celui organisé en 2016 : souvenez-vous, à l'époque, l'opinion pensait que la personne qui sortirait vainqueur de la primaire de la droite était dans la meilleure position pour remporter l'élection présidentielle. Cette année, c'est très différent : tous les sondages effectués jusque-là disent la même chose : ni Valérie Pécresse, ni Xavier Bertrand, ni Michel Barnier n'a été crédité de suffisamment d'intentions de vote pour se qualifier au second tour de la présidentielle. Emmanuel Macron, Marine Le Pen et Eric Zemmour sont tous donnés actuellement devant tous les candidats LR. Il serait donc pertinent pour les candidats de ne pas se présenter ce soir comme les garants de l'alternance à l'actuelle majorité.

20:24 - Xavier Bertrand, le meilleur débatteur ce lundi soir ? Le président des Hauts-de-France n'est pas un grand tribun, mais il est un débatteur redouté, particulièrement pour sa capacité à réagir rapidement à un propos peu flatteur. Xavier Bertrand est aussi plus habitué des caméras - avec sa rivale Valérie Pécresse- que les autres candidats au Congrès LR. Il pourrait être l'auteur ce soir de quelques petites phrases ou slogans marquants : celui qui se considère comme le favori (il a demandé un temps à tous ses rivaux ce se ranger derrière lui pour éviter de se confronter à un vote) doit se servir de ce débat pour justifier cette haute opinion qu'il a de sa candidature. Il est peut-être le meilleur débatteur, mais il est aussi celui qui a le plus à perdre ce soir dans ce débat.

20:15 - Zemmour sera-t-il l'invité surprise de ce débat LR ? Bien entendu, Eric Zemmour n'est pas convié à ce débat du parti Les Républicains, il n'est pas candidat de cette primaire fermée, même s'il n'avait un temps pas fermé la porte à une éventuelle participation. C'est la direction de LR qui avait coupé court à toute éventualité en ce sens. Mais la percée dans les sondages d'Eric Zemmour et sa médiatisation sont des faits politiques incontestables, il ne serait pas saugrenu qu'un journaliste pose une question en lien avec Eric Zemmour, qui entend "recomposer le RPR" et donc, selon ses termes, réunir la droite de LR à la droite souverainiste. Eric Ciotti avait semé le trouble en déclarant début octobre qu'en cas de 2e tour Macron - Zemmour, il voterait pour le second. Lors de ce grand débat LR, c'est au fond la question du positionnement de LR et de ses cadres qui peut se poser : est-elle plus proche du social-libéralisme incarnée par Emmanuel Macron ou du nationalisme libéral d'Eric Zemmour ? Y a-t-il un espace politique entre les deux ? Les sondages semblent indiquer qu'il est très étroit, ce débat pourrait donner l'occasion aux candidats d'avancer leurs arguments.

20:02 - Tous deux outsiders, Philippe Juvin et Eric Ciotti veulent compter dans le débat Dans ce match du Congrès à cinq, à l'issu duquel un candidat sera désigné candidat LR pour la présidentielle 2022, la présence d'Eric Ciotti et de Philippe Juvin peut surprendre. Les deux hommes ont cependant obtenu les 250 parrainages nécessaires pour concourir, sans trop de difficulté. Lors de ce débat, ils se feront entendre avec le même temps de parole que les autres. Eric Ciotti est devenu ces dernières années un cadre du parti, il a gagné en responsabilités lorsque Laurent Wauquiez a pris les rênes du parti, en 2017, avant de perdre un peu en influence sous la présidence Jacob. Le député des Alpes-Maritimes avait pesé de tout son poids durant les régionales, mais n'avait pu empêcher l'investiture de Renaud Muselier pour la région PACA (qu'il estimait trop proche du parti d'Emmanuel Macron). Philippe Juvin, maire LR, n'a pas du tout, jusque-là, d'épaisseur politique sur le plan national. Mais il n'est pas totalement inconnu de l'opinion : en tant que médecin, il a très souvent été invité sur les plateaux de télévision et de radio pour commenter la gestion de la crise sanitaire ces 18 derniers mois.

19:48 - Le retour de Michel Barnier sur la scène nationale ? Ce débat n'est certes pas diffusé sur une grande chaîne, comme TF1 ou France 2, mais ce sont au total 4 débats qui sont organisés et qui vont permettre à tous les candidats de profiter d'une visibilité nouvelle, dans une démarche d'impétrants à la plus haute fonction de l'Etat. "Il y a certains candidats qui sont relativement moins bien connus que d'autres. Certes, Valérie Pécresse, Xavier Bertrand, Éric Ciotti, les Français les connaissent. Mais Philippe Juvin, par exemple, est un homme qui est surtout connu sur le terrain médical, pour ses prises de parole lors de la crise du Covid. Michel Barnier de son côté était un homme connu il y a encore une vingtaine d'années, mais il a fait un détour par Bruxelles, par la scène européenne. Certains Français de droite et du centre vont peut-être s'inscrire pour voter et ne le connaissent peut-être pas encore très bien", analyse pour France Info Pascal Perrineau, politologue et professeur des universités à Sciences Po.

19:05 - Quatre sujets de débat, vingt minutes par candidat et cinq stratégies À compter de 20h45, ce lundi 8 novembre 2021, les candidats au Congrès LR s'affronteront dans un débat télévisé - premier d'une série de quatre - sur la chaîne LCI, durant deux heures. Chaque candidat disposera de vingt minutes de parole pour discuter des quatre thèmes qui devraient être évoqués durant l'émission : le pouvoir d'achat, l'immigration, la sécurité-laïcité et l'international. Un tirage au sort a désigné Éric Ciotti pour entamer ce débat. Et chaque candidat a observé des méthodes de préparations différentes. Le député sudiste que nous venons d'évoquer a potassé ses fiches préparées par des hauts-fonctionnaires, selon Le Parisien. Michel Barnier a quant à lui entrepris "une préparation en situation réelle", selon l'un de ses proches qui s'est confié à nos confrères. Philippe Juvin a quant à lui observé les discours de ses rivaux pour pouvoir se positionner. Chez Valérie Pécresse, la tendance était au visionnage de primaires précédentes (et pas forcément que celles du camp LR) alors que dans les rangs de Xavier Bertrand, on travaille depuis près d'une semaine afin, probablement, de justifier la position de favori dont il pourrait bénéficier dans les urnes, au regard des derniers sondages. Le président de la région Hauts-de-France y apparait en effet le mieux placé des cinq candidats LR pour potentiellement faire espérer au parti la possibilité de franchir le premier tour de l'élection présidentielle de 2022.

18:07 - Cinq candidats pour un seul siège Ce lundi 8 novembre, à compter de 20h45, cinq personnalités politiques de la droite française ayant récolté les signatures nécessaires à la validation de leur candidature s'affronteront lors du premier débat télévisé. Ainsi, Xavier Bertrand, Valérie Pécresse, Michel Barnier, Éric Ciotti et Philippe Juvin tenteront de se distinguer individuellement, en esquissant un programme qui leur est propre. Néanmoins, il leur faudra conserver l'unité vis-à-vis de leur famille politique qui reste émaillée par les défaites de 2012 et 2017. À l'issue des quatre débats de ce type, un seul candidat portera les couleurs du parti des Républicains pour espérer gravir les marches de l'Élysée en avril 2022.

16:25 - Un débat, des échanges, mais pas d'attaques ad nominem Débattre sans s'écharper, c'est le grand défi de tous les candidats engagés dans le débat LR de ce lundi 8 novembre. "Il n’y aura pas de sang sur les murs. Personne n’a intérêt à ressortir abîmé de cet exercice. L’idée, c’est que les personnalités se révèlent, pas de s’entretuer”, indique à ce sujet un proche de Michel Barnier au Huffington Post ce lundi. "Le seul candidat qui serait dans l’agressivité serait décrédibilisé, il passerait pour le diviseur. Or, l’exigence fixée par le parti c’est justement d’être en mesure de rassembler pour gagner l’élection présidentielle”, ajoute au même média un membre du bureau politique. Xavier Bertrand, qui sera toutefois celui qui cristallisera le plus de remarques - compte tenu de sa position de favori de l'opinion - a tenté de désamorcer toute tentative d'hostilités, lors d'un déplacement dans les Hauts-de-Seine : "Ceux qui s’attendent à une foire d’empoigne vont être déçus”, a-t-il prévenu.