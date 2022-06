Reconquête ! aux législatives 2022 : un résultat inférieur à la présidentielle ?

RECONQUÊTE. À quelques jours du 1er tour des législatives, les derniers sondages laissent entrevoir peu d'espoir à Éric Zemmour et son parti Reconquête ! d'obtenir des sièges de députés.

[Mis à jour le 10 juin 2022 à 13h34] Nouvelle élection, nouvelle histoire. Après avoir fait irruption dans la vie politique française, Éric Zemmour et son parti Reconquête ! tentent désormais s'implanter durablement sur le territoire national. Bien qu'ayant fini quatrième à la présidentielle avec 7% des voix exprimées, le candidat d'extrême-droite pourrait bien n'envoyer aucun député à l'Assemblée nationale si l'on en croit le dernier sondage de l'institut Elabe pour BFM TV, publié vendredi 10 juin. Le parti Reconquête ! est crédité de 4,5% dans les sondages au 1er tour des élections législatives. À l'issue du 2e tour, les projections de cette enquête envoient trois de ses candidats, tout au plus, au sein de l'hémicycle. Avant ce premier tour, Éric Zemmour semble perdre son pari. Lui-même candidat dans la 4e circonscription du Var, il pourrait ne pas fouler les bancs de l'Assemblée nationale.

Il faut dire que la campagne de l'ancien trublion de la télévision ressemble à un long chemin de croix. Multipliant les sorties télévisées dont il a l'habitude, le patron de Reconquête ! n'arrive pas à rassembler autour de lui les forces de droite extrême. Marine Le Pen et le Rassemblement national ont même refusé toute alliance au début de la course à la députation. Alors que va-t-il advenir de ce tout jeune parti politique né il y a moins d'un an ? Premiers éléments de réponse ce dimanche 12 juin...

Qui sont les candidats Reconquête aux élections législatives 2022 ?

Eric Zemmour a tenté, en vain, de sceller un pacte avec Marine Le Pen pour les législatives. Si la démarche n'a pas abouti face au refus de la patronne du RN, le candidat déchu à la présidentielle n'a toutefois investi aucun prétendant à la députation face à sa rivale, tout comme face à Nicolas Dupont-Aignan et Eric Ciotti. En revanche, un bulletin Reconquête ! sera bien présent dans la quasi-totalité des circonscriptions. Parmi les candidats, quelques figures de premier plan telles qu'Eric Zemmour en personne, investi dans la 4e circonscription du Var, à Saint-Tropez. Non loin de là, le responsable de Génération Z, Stanislas Rigault, tentera d'être élu dans la 2e du Vaucluse, aidé par sa suppléante, Marion Maréchal. Reconquête a par ailleurs investi quelques têtes d'affiche dans les Alpes-Maritimes : Philippe Vardon (3e), ex-cadre du RN, Damien Rieu (4e), activiste identitaire, ou encore Denis Cieslik (6e), ex-responsable des parrainages pour la présidentielle. Par ailleurs, Guillaume Peltier, ex-LR, est candidat, dans la 2e circonscription du Loir-et-Cher, tout comme le premier maire a avoir publiquement soutenu Eric Zemmour, Loup Bommier, dans la 4e circonscription de la Côte-d'Or. L'ancienne figure des Gilets jaunes, Benjamin Cauchy, se présente dans la 1ere de l'Aisne, mais aussi le policier syndicaliste Bruno Attal dans la 14e du Rhône, ou encore deux présidents de Sens commun, Laurence Trochu (1ere des Yvelines) et Sébastien Pilard (14e de Paris). Enfin, Amaury de Bourbon Parme, lointain descendant de Louis XIV, a été investi dans la 2e de l'Orne.

Quel résultat dans les sondages sur les législatives pour Eric Zemmour et Reconquête ?

Plusieurs sondages sur les intentions de vote au élections législatives ont été réalisé par divers instituts. Les résultats évoquant le suffrage du 12 juin créditent Reconquête ! d'un score au maximum aussi élevé que lors du 1er tour de la présidentielle (soit 7%), quand il n'est pas inférieur. La tendance des suffrages exprimés au niveau national en faveur des candidats du part d'Eric Zemmour s'inscrit dans la continuité du scrutin du mois d'avril. Quant au second tour, très peu de candidats investis par le parti d'extrême-droite devraient faire leur entrée à l'Assemblée nationale. Quatre au grand maximum pourraient être en bonne position.

Dont Eric Zemmour. Le président de la formation pourrait se hisser au second tour selon un sondage Ifop pour le JDD paru le 21 mai, lui qui est donné au second tour avec 24 % derrière son adversaire LREM, Sereine Mauborgne (28%). Mais il perdrait au second tour (47%), selon les résultats de l'enquête menée auprès de 600 personnes.

Quel résultat peuvent espérer Eric Zemmour et Reconquête aux législatives ?

Si les sondages donnent une photographie du paysage politique à l'instant T, ils ne présagent en rien du vote des électeurs. Alors, à quoi peuvent réellement s'attendre Eric Zemmour et Reconquête ! ? Lors de l'élection présidentielle, Eric Zemmour n'a pas dépassé les 17 % dans une seule circonscription de métropole ou d'outre-mer. Ses meilleurs scores par circonscription ? 16,8 % dans la 4e de Paris, 16,58 % dans la 8e des Alpes-Maritimes et 16,35 % dans la 14e de Paris. Si la tendance venait à se confirmer, difficile d'imaginer des candidats de sa formation se hisser au second tour. D'autant que les électeurs d'extrême-droite auront le choix entre les poulains de Marine Le Pen et Eric Zemmour. Ce dernier peut toutefois nourrir quelques ambitions dans le sud-est, du côté du Var et des Alpes-Maritimes, terres sur lesquelles il a réalisé ses résultats les plus élevés lors de la présidentielle.