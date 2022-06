RN aux législatives 2022 : vers la formation d'un groupe à l'Assemblée nationale ?

RASSEMBLEMENT NATIONAL. Sans alliance et après une entrée tardive en campagne, le RN espère pouvoir former un groupe à l'Assemblée nationale. Pour cela, il doit s'imposer aux législatives face à l'union de la gauche et la majorité présidentielle.

[Mis à jour le 2 juin 2022 à 19h07] Le Rassemblement national a fini par entrer dans la campagne des législatives et il a du retard à rattraper. Alors que la gauche s'est activée dans la foulée de l'élection présidentielle pour former l'union et s'imposer comme la principale force d'opposition à Emmanuel Macron, l'extrême droite s'est faite très discrète, peut-être trop. Les premiers mouvements de la campagne et l'investiture des candidats ont eu lieu un peu avant la mi-mai mais depuis le parti frontiste est passé sous les radars. C'est finalement peu de temps avant le lancement de la campagne officielle, le 30 mai, que les cadres du parti se sont activés avec pour mot d'ordre "aller à la rencontre de candidats en mesure de devenir député" pour booster leur campagne. La "mobilisation générale a même été décrétée pour ces deux dernières semaines de campagne" selon le journaliste de Franceinfo, Hugo Capelli qui suivait les déplacements de Marine Le Pen à Hénin-Beaumont le 27 mai. Malgré son absence remarquée, le RN espère convaincre ses électeurs de se rendre aux urnes les 12 et 19 juin.

Marine Le Pen qui voulait être la première force d'opposition à l'Assemblée nationale à l'issue de l'élection présidentielle a revu ses objectifs à la baisse et vise aujourd'hui la constitution d'un groupe parlementaire pour faire entendre la voix du RN dans l'hémicycle. L'obtention de la majorité est un scénario idéal mais une ambition accessible pour la députée qui a préféré mener la bataille des législatives toute seule, sans conclure d'alliance avec le parti d'Eric Zemmour. Résultat des courses, plusieurs circonscriptions vont voir s'affronter deux candidats d'extrême droite sous deux bannières distinctes.

Qui sont les candidats du Rassemblement national aux législatives ?

Marine Le Pen a été une des premières à officialiser sa candidature aux élections législatives par la voix de son bras droit, Jordan Bardella, le 28 avril depuis Fréjus. Elle a confirmé début mai se présenter à sa réélection dans la 11ème circonscription du Pas-de-Calais. Au même moment, le président par intérim du parti à la flamme a vanté les rangs fournis du RN avec des candidats investis dans 567 circonscriptions sur 577. Sur les six députés RN présents à l'Assemblée, seuls quatre se représentent : Marine Le Pen et Bruno Bilde dans le Pas-de-Calais, Sébastien Chenu dans le Nord et Nicolas Meizonnet dans le Gard. Tous les autres candidats formeront la "nouvelle génération" du RN comme voulu par Jordan Bardella et Marine Le Pen.

Quel résultat pour le RN dans les sondages aux élections législatives ?

Selon les sondages réalisés sur les intentions de vote aux élections législatives, le Rassemblement national pourrait arriver sur la troisième marche du podium au soir du premier tour. La majorité présidentielle et l'union de la gauche s'imposeraient devant l'extrême droite avec entre 3 et 5 points d'avance. Le RN pourrait donc payer son entrée tardive en campagne et sa volonté de faire cavalier seul face aux alliances formées autour d'Emmanuel Macron et de Jean-Luc Mélenchon. Les études sondagières s'avancent aussi sur le nombre de sièges décrochés par chaque famille politique et selon les prévisions, le RN pourrait espérer une cinquantaine de députés élus à l'Assemblée nationale, un nombre amplement suffisant pour former un groupe parlementaire.

Quel résultat pour le Rassemblement national aux élections législatives 2022 ?

Le résultat de Marine Le Pen lors de l'élection présidentielle était de bon augure pour les scrutins législatifs. Pour la deuxième fois consécutive la députée du Pas-de-Calais s'est imposée au second tour, un score qui lui a donné de l'élan pour se présenter comme la première force d'opposition à Emmanuel Macron. Mais l'élan est retombé aussitôt. En l'état difficile de présager du résultat des élections législatives mais l'avance prise par la majorité présidentielle et l'union de la gauche semble assez nette. Le Rassemblement national devrait tout de même pouvoir compter sur ses électeurs et obtenir une nombre de députés largement supérieur à celui obtenu en 2017.

Pourquoi le RN a refusé une alliance avec Reconquête ?

Il l'avait annoncé et a campé ses positions, le Rassemblement national mise exclusivement sur ses candidats et les scores obtenus lors de l'élection présidentielle pour les élections législatives. Le parti d'extrême a refusé de s'allier avec le parti d'Eric Zemmour malgré les invitations répétées du polémiste et de sa vice-présidente, Marion Maréchal. Le parti d'extrême droite a également opposé un refus à l'alliance souverainiste formée par Les Patriotes de Florian Philippot et Debout la France de Nicolas Dupont-Aignan. Il n'y aura donc pas d'"union nationale" face à la la coalition de la gauche aux législatives 2022.

Les cadres du Rassemblement national justifient le choix du parti de faire la course seul avec le même argument depuis la fin de la campagne présidentielle : une alliance entre le RN et Reconquête serait incohérente et incomprise des électeurs après leurs vives oppositions en avril. "Eric Zemmour a tout fait pour faire perdre Marine Le Pen et pour l'empêcher de se qualifier au second tour, et aujourd'hui il vient demander à Marine Le Pen de l'aider à se faire élire. C'est quand même contradictoire", a d'ailleurs lancé Jordan Bardella le 3 mai sur France 2.

S'il refuse une association avec Eric Zemmour et son parti, constitué pour bon nombre de démissionnaires du RN, Jordan Bardella ne rejette pas les électeurs du polémiste. Au contraire, il les appelle à faire le choix du Rassemblement national dès le premier tour des législatives. "Venez avec nous ! Ne gaspillez pas votre vote alors même qu'avec 7%, vous ne passerez le second tour dans aucune circonscription", assure-t-il sans prendre de gant. En plus des électeurs, Jordan Bardella a tenté de mettre le grappin sur certains figures montantes de Reconquête! à l'instar de Stanislas Rigault, président du mouvement des jeunes zemmouristes. Le jeune militant n'a pas saisi la main tendue du RN et a officiellement été investi comme candidat de Reconquête, dans le Vaucluse, et sa suppléante n'est autre que Marion Maréchal.

Des candidats Reconquête! face à ceux du RN ?

Eric Zemmour avait assuré qu'il ne présenterait pas de candidats Reconquête! face à ceux investis par le Rassemblement national, une promesse faite dans l'optique de sceller une alliance de l'extrême droite. Mais sans accord, le discours du polémiste n'a pas tenu le coup et ce sont 551 candidats qui ont été investis par Reconquête!, soit 551 circonscriptions dans lesquelles le RN et le parti d'Eric Zemmour s'affronteront.