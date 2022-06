Résultat d'Olivier Véran aux législatives 2022 : un vote sanction en Isère ?

Olivier Véran est candidat aux élections législatives en Isère. Outre la confiance des électeurs isérois pour l'envoyer à l'Assemblée, le résultat du tout récent ministre des Relations avec le Parlement sera aussi celui d'un vote sanction après deux ans au ministère de la Santé...

C'est le lot de chaque ministre. Mais l'enjeu est peut-être un peu plus important encore pour Olivier Véran lors de ces élections législatives 2022. Alors que le scrutin censé désigner les députés de la prochaine législature débute ce dimanche 12 juin, avec le premier tour, l'Elysée a rappelé que les ministres qui perdraient le scrutin devraient quitter le gouvernement. Or le tout récent ministre délégué chargé des Relations avec le Parlement, nommé dans le gouvernement Borne en mai, tente de rempiler dans la première circonscription de son département natal, l'Isère. Une circonscription qui couvre une partie de Grenoble, ainsi que les communes de Meylan et de Saint-Ismier.

Pour ces législatives, Olivier Véran jouera donc son poste au gouvernement, mais sans doute un peu plus. Il lui sera en effet difficile d'échapper à une analyse bien particulière ce dimanche soir : son résultat sera immanquablement perçu comme la sanction, sévère ou clémente, de sa politique au ministère de la Santé ces deux dernières années. Nommé avenue de Ségur en février 2020, en pleine explosion de l'épidémie de coronavirus en France, Olivier Véran aura en effet été le ministre des confinements et des restrictions. Celui des pass sanitaire et vaccinal aussi, qui auront révulsé une partie de la population. Sa décision de se lancer dans la bataille des législatives comme le choix de la majorité présidentielle de l'investir constituent donc un risque : celui de faire, en cas de défaite, un symbole du rejet de la politique sanitaire du gouvernement pendant la pandémie.

Olivier Véran favori pour les législatives

En vérité, Olivier Véran part grand favori. L'ancien ministre de la Santé possède une bonne implantation locale. Né à Saint-Martin-d'Hères, dans la banlieue grenobloise, il a été conseiller régional d'Auvergne-Rhône-Alpes de 2016 à 2021. Lors des législatives 2017, il a remporté haut la main le scrutin de la première circonscription de l'Isère, où il se présentait déjà sous l'étiquette LREM : arrivé largement en tête au premier tour (47,21%, presque 30 points devant le second candidat), il a été élu au deuxième tour avec 68,09% des suffrages. Olivier Véran a siégé à l'Assemblée nationale jusqu'au 16 mars 2020, date de sa nomination au ministère de la Santé. C'est ensuite sa suppléante, Camille Gaillard-Minier, qui a pris le relais.

De plus, lors de la présidentielle, la première circonscription de l'Isère a voté très favorablement à Emmanuel Macron. Le président sortant y est arrivé en tête dès le premier tour, avec 33,5% des suffrages exprimés, puis au deuxième tour avec 79,1%. Une victoire franche qui est de bonne augure pour Olivier Véran. Ces législatives ne devraient donc pas être un problème pour le ministre délégué, qui devrait sans peine se maintenir au gouvernement.

Qui sont les candidats aux législatives face à Olivier Véran ?

Neuf candidats se sont déclarés dans la première circonscription de l'Isère. Olivier Véran affrontera Aurore Meyrieux pour le RN, Salomé Robin pour la Nupes, Brigitte Boer des Républicains, Marine Chiaberto pour Reconquête !, Bruno Lafeuille pour Debout la France, ainsi qu'une candidature divers gauches, celle de Rémi Adam, et deux candidatures écologistes dissidentes, celles d'Agnese Pignataro et de François-Marie Perier.

Quel poste occupe Olivier Véran dans le nouveau gouvernement ?

Olivier Véran a été un ministre de la Santé très médiatisé entre février 2020 et mai 2022, du fait de sa gestion de la pandémie du Covid-19. Quand bien même les circonstances ont fait de lui une figure contestée de la macronie, Emmanuel Macron a fait le choix de le maintenir dans le nouveau gouvernement d'Elisabeth Borne. Olivier Véran a donc été nommé ministre délégué chargé des relations avec le Parlement. Ce poste est placé sous l'autorité directe du Premier ministre. La principale tâche d'Olivier Véran est la prise en charge du calendrier des projets de loi du gouvernement présentés au Parlement.

Qui est la compagne d'Olivier Véran ?

L'ancien ministre de la Santé a été marié 10 ans à Camille Lesne, une gynécologue obstétricienne également implantée en Isère. De 2018 à 2021, il a partagé sa vie avec Coralie Dubost, la députée LREM de l'Hérault. Cette dernière, récemment épinglée par Médiapart pour des avances abusives de frais de mandats et une gestion des ressources humaines contestable, ne se présente pas à sa réélection lors de ces législatives 2022.