"Législatives 2022 : bientôt l'heure du résultat, des sondages serrés et une campagne virulente"

RÉSULTATS LÉGISLATIVES. Le 2e tour des élections législatives aura lieu ce dimanche 19 juin. L'aboutissement d'une campagne finalement électrique à l'issue plus qu'incertaine. Les dernières actus en direct...

12:16 - Que serait la proportionnelle aux élections législatives ? Le résultat des élections législatives 2022 serait sans doute bien différent s'il s'agissait d'un scrutin à la proportionnelle. Mais qu'est-ce que la proportionnelle ? Ce mode de scrutin est évoqué depuis plusieurs années, dans presque tous les camps politiques, comme une possibilité de rendre l'Assemblée nationale française plus représentative des opinions du peuple. En effet, dans une élection à la proportionnelle, en un seul tour, les sièges sont attribués en nombre proportionnel au score signé par chaque parti. Ainsi, des partis extrêmes comme le Rassemblement national, à qui le deuxième tour cause souvent du tort, auraient des chances d'être davantage représentés à l'Assemblée.

12:05 - Une campagne législative entachée par des violences politiques Jeudi soir, la candidate LFI Raquel Garrido a été agressée à Drancy par un jeune homme, avec son équipe de campagne, au renfort de gaz lacrymogènes. Le 9 juin, le député LREM Benoit Simian portait plainte pour "très violente tentative d'intimidation", après avoir été poursuivi en voiture en pleine nuit. Le 2 juin, le candidat de la Nupes Stéphane Ravacley, dans le Doubs, découvrait des tags nazis et racistes sur son affichage de campagne. D'autres actes de violence et d'intimidation ont été recensés au cours de cette campagne, donnant lieu à plusieurs plaintes.

11:51 - Dans l'Ain, net avantage à Damien Abad, malgré des signalements pour violences sexuelles Le résultat du ministre des Solidarités sera scruté avec attention dans ces élections législatives, car il joue son poste au gouvernement : il est en effet candidat dans la 5e circonscription de l'Ain. Arrivé en tête avec un peu d'avance au 1e tour (33,38% contre 23,58% pour Florence Pisani de la Nupes), Damien Abad doit désormais transformer l'essai. D'autant que son image est quelque peu entachée par les signalements pour violences sexuelles révélés par Médiapart quelques jours après sa nomination au gouvernement. Un troisième signalement a été publié par le média mardi dernier. Aucune plainte n'a cependant été posée et aucune enquête ouverte.

11:45 - Quel sera le résultat du président de l'Assemblée aux législatives 2022 ? Richard Ferrand est l'actuel président de l'Assemblée nationale. Ce fidèle d'Emmanuel Macron se présente au suffrage des Français dimanche 19 juin dans la 6e circonscription du Finistère, dont il est le député sortant. Arrivé en tête au premier tour, il n'avait cependant pas une avance très tranchée : 33,56%, contre 31,16% pour la candidate de la Nupes, Mélanie Thomin, qui l'affrontera dimanche. Le résultat, dans cette circonscription, dépendra beaucoup des reports de voix des électeurs du RN et du LR, arrivés respectivement en 3e et 4e position dimanche dernier.

11:33 - Christophe Castaner sera-t-il réélu dans les Alpes-de-Haute-Provence ? Le président du groupe LREM à l'Assemblée est en ballotage favorable dans sa circonscription, la 2e des Alpes-de-Haute-Provence. Au 1e tour des élections législatives, dimanche dernier, Christophe Castaner est arrivé en première position d'une très courte tête : il a recueilli 30,16% des suffrages exprimés, tandis que Léo Walter, candidat de la Nupes arrivé en deuxième position, signait un score de 29,3%. Les reports de voix seront-ils favorables à l'ancien ministre de l'Intérieur ? Encore un résultat à scruter attentivement demain soir.

11:21 - Trois ministres en ballotage défavorable, leurs résultats au 2e tour des législatives sera scruté Sur la quinzaine de membres du gouvernement qui se sont présentés au 1e tour des élections législatives, tous ont été qualifiés au 2e tour. Cependant, trois sont arrivés en deuxième position. Il s'agit de Clément Beaune, ministre de l'Europe (7e circonscription de Paris), d'Amélie de Montchalin, ministre de la transition écologique (6e de l'Essonne) et de Stanislas Guerini, ministre de la fonction publique (3e de Paris). Leurs résultats au 2e tour des législatives sont donc attendus avec inquiétude par le camp présidentiel : s'ils perdaient, ils devraient quitter le gouvernement, a confirmé l'Elysée.

11:03 - Pour certains Français de l'étranger et des outre-mer, le 2e tour des législatives a lieu ce samedi Comme pour le premier tour des élections législatives, ce scrutin est anticipé dans certains territoires d'outre-mer et à l'étranger : les Français résidants dans les zones Amérique et caraïbes se rendent aux urnes ce 18 juin, pour ceux qui n'ont pas déjà voté en ligne. La Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, St-Barthélémy, St-Martin, St-Pierre-et-Miquelon tiennent également leur second tour ce samedi. Les résultats de ces circonscriptions devraient donc nous parvenir avant ceux de la France métropolitaine.

10:51 - Ces législatives auront été l'occasion d'une alliance historique des gauches Quel que soit le résultat des élections législatives dimanche soir, la campagne aura vu la constitution d'une coalition historique de toutes les principales formations de gauche du pays. Les tractations ont commencé quelques jours après la présidentielle. Alors que les Insoumis, les communistes, les socialistes et les écologistes s'étaient présentés en ordre dispersé au scrutin d'avril, des négociations se sont rapidement ouvertes pour faire front commun aux législatives. A l'appel de Jean-Luc Mélenchon, qui a invité les Français à l'"élire Premier ministre" en lui donnant une majorité à l'Assemblée nationale, écologistes, communistes puis socialistes sont entrés en discussion avec LFI. A l'issue de négociations express mais houleuses, les quatre formations, ainsi que des partis plus petits, se sont rassemblés sous l'étiquette commune de la Nouvelle union populaire écologique et sociale (Nupes). Celle-ci a présenté un candidat unique dans chacune des 577 circonscriptions électorales, en plus de proposer un programme commun de 650 propositions.

10:32 - Jean Michel Blanquer a annoncé déposer un recours juridique sur les résultats des législatives dans le Loiret Arrivé troisième dimanche dernier dans la 4e circonscription du Loiret; Jean-Michel Blanquer a annoncé, dès le lendemain, son intention de déposer un recours au conseil constitutionnel. L'ancien ministre accuse le candidat de la Nupes, Bruno Nottin, arrivé devant lui avec seulement 189 voix d'avance, d'avoir "violé plusieurs règles électorales pendant la campagne. Par exemple, faire des postes Facebook qui sont sponsorisés vers les électeurs, c'est interdit. Par exemple, faire venir des gens pour me parodier et éditer des tracts qui imitent mes tracts en disant des choses inexactes."

10:25 - Ces candidats éliminés dès le premier tour des élections législatives Dimanche dernier, certains candidats pourtant très en vue ont été balayés dès le premier tour des législatives. Du côté de la majorité présidentielle, on citera Jean-Michel Blanquer : l'ancien ministre de l'Education d'Emmanuel Macron avait été parachuté dans la 4e circonscription du Loiret. Dans ce territoire très acquis à Marine Le Pen lors de la présidentielle, Ensemble! espérait remporter un siège en présentant une personnalité connue. Pari perdu pour Jean-Michel Blanquer, arrivé en troisième position derrière un candidat du RN et un de la Nupes. Rappelons également qu'Eric Zemmour, candidat dans la 4e circonscription du Var, n'a pas pu se qualifier au 2e tour des législatives. L'ensemble des candidats de son parti, Reconquête!, ont été éliminés dès le premier tour dimanche dernier.

10:19 - Une campagne des législatives qui a viré à l'affrontement entre Ensemble! et la Nupes Si les débats ont été rares au cours de cette campagne, les tacles se sont faits à distance. Très vite, face à la confédération Ensemble! réunie autour d'Emmanuel Macron, l'adversaire principal s'est avéré être la Nouvelle union populaire écologique et sociale. Aussitôt, le camp du président de la République a entrepris une campagne contre la Nupes, à laquelle l'alliance des gauches a su répondre. Pour les ministres de Macron, une victoire de la Nupes à l'Assemblée est "dangereuse", on parle même de "chaos". En face, la gauche répond sur le même ton : "Si c’est Macron qui gagne, vous aurez la IVe République dans la Ve, c'est-à-dire la pagaille et le désordre", déclarait hier Jean-Luc Mélenchon en conférence de presse.

09:55 - Sept triangulaires pour ce 2e tour des élections législatives 2022 Les résultats du premier tour des législatives permettaient huit triangulaires : c'est-à-dire que dans huit circonscriptions, trois candidats avaient dépassé le seuil des 12,5% du nombre d'inscrits sur les listes, pouvant ainsi se qualifier au 2e tour. Mais dans la 1ère circonscription de Lot-et-Garonne, Maryse Combres, candidate écologiste de la Nupes arrivée en troisième position, a fait le choix de se désister pour faire barrage au candidat du RN, Sébastien Delbosq, arrivé en 2e position.

09:35 - Qui sont les candidats qui concourent seuls au 2e tour des législatives ? Dans trois circonscriptions, en raison du désistement d'un candidat qualifié au 2e tour, le candidat restant se retrouve seul et assuré de gagner. Dans les trois cas, ces désistements profitent à la Nupes. Ainsi, dans la 2e circonscription de Seine-Saint-Denis, Virginie de Carvalho, candidate divers gauche qui avait réuni 14,83% des suffrages dimanche dernier, a choisi de se retirer, assurant la victoire de Clémentine Autain. Dans la 4e circonscription du même département, Azzedine Taïbi, candidat communiste dissident, se retire également au profit de Soumya Bourouaha, communiste investie par la Nupes. Dans la 4e circonscription de Guadeloupe, enfin, la candidate de la majorité présidentielle Marie-Luce Penchard, auteure d'un score de 19,88% au 1er tour, a également décidé de se retirer, assurant la victoire de la socialiste Elie Califer.

09:24 - Un 2e tour des législatives dans 572 circonscriptions ce dimanche La France compte 577 circonscriptions électorales, dont chacune doit élire un député lors de ces élections législatives. Mais cinq circonscriptions ont déjà élu leur député dès le premier tour : quatre candidats de la Nupes et un candidat de la majorité présidentielle ont ainsi obtenu une majorité absolue des suffrage au premier tour (et 25% au moins du nombre d'inscrits), leur permettant d'être immédiatement élus. Ajoutons à cela que dans trois circonscriptions, un des candidats qualifiés pour un duel au second tour a décidé de se retirer. Dans ces quatre circonscriptions, le second tour est donc une formalité mais le candidat restant est assuré de gagner.

09:12 - Une période de réserve avant le deuxième tour des élections législatives Depuis vendredi 17 juin à minuit, les candidats aux législatives 2022 et leurs équipes doivent respecter une période de réserve. Celle-ci prendra fin à l'annonce des premiers résultats de France métropolitaine, dimanche 19 juin à 20h. D'ici là, les équipes de campagnes n'ont plus le droit de distribuer de tracts ou autre matériel de propagande et les candidats n'apparaitront plus dans les médias.