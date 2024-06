Résultat du RN et Jordan Bardella aux européennes : victoire historique et tremplin pour 2027 ?

Jordan Bardella, tête de file du Rassemblement national, peut-il remporter ce dimanche 9 juin les élections européennes de 2024 ? Le candidat du RN souhaite s'imposer avec la plus large avance possible sur la majorité présidentielle.

19:20 - Une fin de campagne agitée La tête de liste RN a tenu son dernier meeting au Dôme de Paris le dimanche 2 juin. Alors que Jordan Bardella commençait son discours, deux militantes féministes sont apparues seins nus. "Pour une Europe féministe, pas fasciste", ont-elles scandé. Le député s'est alors arrêté, pendant que la sécurité évacuait les deux femmes. 19:03 - Calogero "scandalisé" après l'utilisation de l'un de ses titres lors d'un meeting de Bardella Le Rassemblement national s'est attiré les foudres d'un célèbre chanteur français en utilisant l'une de ses chansons lors d'un meeting de Jordan Bardella organisé à Paris. Le chanteur Calogero s'est dit "scandalisé" lundi 3 juin, sur le réseau social Instagram. L'objet de son courroux : l'utilisation, sans son autorisation, par le parti de Jordan Bardella, de sa chanson 1987, lors d'un meeting du parti d'extrême droite, à une semaine des élections européennes. "J'ai été scandalisé d'apprendre hier [...] que ma chanson 1987 a été diffusée à la fin du meeting du Rassemblement national au Dôme de Paris", a fait savoir Calogero dans son communiqué. Alors, si une action devant le tribunal est donc tout à fait envisageable pour Calogero, les délais sont souvent très longs. Un règlement à l'amiable peut également être envisagé, tout comme une mise en demeure" afin que cela ne se reproduise pas. 18:44 - Qui sont les colistiers de Jordan Bardella ? Derrière Jordan Bardella, la 2e place de la liste du RN aux élections européennes est utilisée par une ancienne proche de l’UMP, Malik Sorel. Cette dernière a travaillé dans plusieurs cabinets ministériels sous Jacques Chirac. Le 3e de la liste a beaucoup fait parler de lui en rejoignant le Rassemblement national en début d’année : il s’agit de Fabrice Leggeri, ancien patron de l’agence Frontex. La conseillère régionale des Hauts-de-France Mathilde Androuët occupe la 4e place de la liste, devant, devant l’ex-député de l’UMP Jean-Paul Garraud. 18:42 - Bardella, de la Seine-Saint-Denis aux Hauts-de-Seine C'était l'un de ses propos favoris : rappeler qu'il venait de Saint-Denis. Désormais, Jordan Bardella a pris un virage à 180° : exit la Seine-Saint-Denis, bonjour les Hauts-de-Seine. Le candidat du RN a en effet quitté sa commune natale pour s'installer dans la plus huppée ville de Garches, dans un quartier pavillonnaire. Le président du RN s'établit donc à présent dans un département historique du parti à la flamme : non pas par ses scores (si ce n'est leur faiblesse) mais car c'est là que réside le fondateur de la famille politique d'extrême-droite, Jean-Marie Le Pen (à Saint-Cloud), tandis que Marine Le Pen est non loin de là, dans le département voisin des Yvelines, à La Celle Saint-Cloud. 18:32 - Jordan Bardella, le grand favori des jeunes Le patron du RN, à 28 ans, fait l’objet d’un engouement chez les jeunes qui est nouveau pour le Rassemblement national : alors que les jeunes électeurs plébiscitaient la gauche de Jean-Luc Mélenchon en 2022, 32% des 18-25 ans qui comptaient voter aux européennes choisissaient la liste de Jordan Bardella, selon un sondage de l’Ifop effectué en mai. Il faut dire que l’eurodéputé a investi le réseau préféré des jeunes, TikTok, et pris l’habitude de se prêter à de longues séances de selfies lors de tous ses déplacements, dans le but de cibler cet électorat. Pari réussi, même s’il lui vaut les moqueries de ses adversaires. 18:18 - Bardella et Le Pen rassemblés dans un pavillon du bois de Vincennes Jordan Bardella et Marine Le Pen passeront le soirée dans un pavillon du bois de Vincennes, le pavillon Chesnaie du Roy comme lors des précédentes élections. Le président du RN et candidat aux européennes, ainsi que la députée et présidente du groupe Rassemblement national à l'Assemblée nationale sont déjà sur place. C'est d'ici qu'ils prendront la parole, vers 20h05 pour le premier, vers 20h45 pour la seconde. 18:11 - Le débat Bardella-Attal, moment fort de la campagne européenne Tôt dans la campagne, Jordan Bardella a insisté pour que soit organisé un débat l’opposant à Gabriel Attal. Le Premier ministre, d’abord réticent, s’est finalement prêté au jeu le 23 mai. Les deux hommes se connaissaient déjà bien, pour avoir débattu plusieurs fois au cours de la campagne présidentielle 2022. Les deux camps se sont appliqués à faire de ce duel le moment clé de la campagne des européennes : une façon de réduire le scrutin au face à face entre les macronistes et le RN et d’invisibiliser les autres candidats, notamment de la gauche. 17:48 - Jordan Bardella, le mauvais élève du Parlement européen ? Les adversaires de Jordan Bardella dénoncent son absentéisme au Parlement européen, une accusation dont le patron du RN se défend. S’il est relativement assidu en séance plénière (93% de présence), il n’a en revanche proposé aucun rapport ni avis en cinq ans. Il n’a présenté qu’une seule proposition, contre 15 en moyenne pour les autres députés français. Par ailleurs, la seule commission à laquelle il siège est celle des pétitions. 17:29 - Jordan Bardella veut la dissolution de l’Assemblée nationale "Si j'arrive en tête dimanche soir, je demanderai une chose : la dissolution de l'Assemblée nationale", avait répété Jordan Bardella jeudi sur Europe 1. Une idée que la patron du Rassemblement national agite depuis plusieurs semaines. L’eurodéputé souhaite en effet faire de ces européennes un vote sanction contre Emmanuel Macron. Rien n’oblige cependant le chef de l’Etat à se plier à cette demande. 17:11 - Un meilleur résultat que 2019 pour Jordan Bardella ? La liste du Rassemblement national menée par Jordan Bardella était déjà arrivée en tête des dernières élections européennes en 2019, avec 23,34% des suffrages exprimés. Le camp macroniste avait alors pris la seconde place, avec 22,42%. Le RN était également arrivé premier des élections européennes 2014, alors que le mode de scrutin était différent : les partis présentaient des listes régionales. Au niveau national, les listes du RN avaient recueilli 24,86% des suffrages exprimés, arrivant devant l’UMP (20,81%). 17:06 - Jordan Bardella a voté à Garches ce dimanche Le chef de file du RN dans ces élections européennes a voté à Garches (Seine et Marne), commune où il s'est installé il y a peu de temps, comme rappelé par Le Parisien. Jordan Bardella a voté en fin de matinée.

Jordan Bardella sera-t-il réélu au Parlement européen ce dimanche 9 juin 2024 ? C'est aujourd'hui que la tête de liste du Rassemblement national va savoir si sa campagne a effectivement porté ses fruits comme l'annonçaient les sondages sur les résultats des élections européennes publiés avant vendredi, date de fin de la campagne électorale. Ces estimations créditaient le candidat d'extrême droite de près d'un tiers des intentions de vote et avec une avance considérable sur tout ses concurrents. Mais voyaient-elles juste ? Réponse à partir de 20 heures après la fermeture des derniers bureaux de vote.

Ces élections européennes sont cruciales pour le Rassemblement national (RN) qui a œuvré à faire de ce scrutin un duel entre l'extrême droite et la majorité présidentielle, et même un "référendum pour ou contre Emmanuel Macron" comme le disait Jordan Bardella dans les colonnes de Ouest-France à quelques jours du scrutin. Le président du RN a plusieurs fois présenté les élections européennes comme un scrutin aux lourdes conséquences au niveau national et a assuré qu'en tant que seules élections nationales avant la prochaine présidentielle, les européennes sont "l'unique occasion de sanctionner Emmanuel Macron et d'ouvrir le chemin de l'alternance".

Le Rassemblement a remporté les deux dernières élections européennes, d'abord avec Marine Le Pen en 2014, et avec Jordan Bardella en 2019. Mais lors du précédent scrutin, le candidat lepéniste s'était imposé de tout juste un point sur la majorité présidentiele. Cette année, le président du RN espère confirmer la victoire qui était annoncée par les sondages et souhaite que l'écart avec le camp macroniste soit le plus important possible. Les résultats de Jordan Bardella aux élections européennes seront-ils à la hauteur de ses ambitions ?

Le parti d'extrême droite français souhaite remporter les élections européennes en arrivant premier dans les résultats du scrutin, comme lors des deux précédentes élections. L'hypothèse était jugée probable par tous les sondages publiés avant la fin de la campagne électorale et qui créditaient Jordan Bardella de plus de 30% des intentions de vote, loin devant la candidate de la majorité présidentielle, Valérie Hayer, et la tête de liste de la gauche socialiste, Raphaël Glucksmann.

Jordan Bardella a été choisie pour être tête de liste du Rassemblement national aux élections européennes pour la deuxième fois. Sa première candidature s'était soldée par une victoire et une élection au Parlement européen. Depuis le poulain de Marine Le Pen est devenu président du parti d'extrême droite et est devenu un animal politique, il est d'ailleurs sur une bonne lancée pour prendre la relève de Marine Le Pen. Mais l'eurodéputé candidat à sa réélection avance encore en tandem avec son mentor qui n'a pas prévu de lui laisser totalement le main.

Pourtant Jordan Bardella, qui figure parmi les personnalités politiques les plus populaires selon les derniers baromètres, est vue par certains électeurs comme un possible candidat à la prochaine électeur présidentielle. Mais chaque chose en son temps. Reste que les élections européennes sont un moyen pour Jordan Bardella d'asseoir son image de patron du RN et de s'imposer comme le futur champion du parti. La campagne lui a d'ailleurs offert une occasion rêvée de se présenter comme tel avec un débat en face-à-face avec Gabriel Attal, le Premier ministre considéré comme le poulain du chef de l'Etat, le jeudi 23 mai. Non seulement d'affronter la candidate de la majorité, c'est au gouvernement que Jordan Bardella s'est frotté durant la campagne.