Pascale Piera : qui est cette ancienne magistrate et élue du RN aux européennes ?

Magistrate et ancienne juge d'instruction, Pascale Piera a été élue sur la liste du Rassemblement national pour les élections européennes ce 9 juin. Sa candidature auprès du parti lepéniste a été une "évidence".

Elle troque les tribunaux pour le Parlement européen. Pascale Piera, ancienne magistrate et juge d'instruction qui était placée en 10ème position sur la liste du Rassemblement national, a été élue aux élections européennes ce 9 juin 2024. A la différence de nombreux de ses colistiers, Pascale Piera n'est pas encartée au parti lepéniste. Reste que sa présence sur la liste du parti a été une "évidence" pour la magistrate, comme elle l'a expliqué à Valeurs Actuelles en avril. "Je rejoins avant tout un projet" a déclaré la candidate victorieuses aux européennes lors d'une réunion publique sur l'Europe organisée à Catenoy, dans l'Oise, début mai. Mais c'est celui du parti d'extrême droite qui lui a paru le plus à même de répondre à "l'effondrement progressif de la chaîne de la justice, de l'éducation, de l'économie". "Jordan Bardella a le courage de ne pas être dans le déni et il a le courage de se proposer d'agir", avait-t-elle ajouté face à l'assemblée.

Sécurité, défense et immigration dans le viseur

Sa formation en droit pénal et sciences criminelles et son parcours professionnel rendent Pascale Piera légitime pour discuter des questions de justice et c'est au Parlement européenne qu'elle veut faire entendre sa voix. Mais la magistrate ne veut pas se restreindre et souhaite pouvoir travailler "sur la sécurité, la défense ou encore sur les sujets liés à l'immigration et à l'agriculture" au sein de l'hémicycle.

En accord avec la ligne du Rassemblement national, Pascale Piera fait un lien entre la délinquance et l'immigration. "Je compte me servir de tout ce que j'ai appris ces dernières années pour faire avancer des dossiers. Je suis quand même bien placée concernant les questions liées à la justice. Mais je ne ferai pas l'économie de mettre de côté le sujet de l'immigration. En France, un quart des délits sont commis par des étrangers. Il ne sert à rien de se voiler la face", déclarait-elle début mai dans des propos relayés par l'Oise Hebdo.

Candidate aux municipales, mais pas avec le RN…

Les élections européennes ne sont pas les premières auxquelles Pascale Piera participe. La magistrate était présente sur la liste de Pascale Loiseleur lors des municipales de 2020 à Senlis dans l'Oise. L'édile qui candidatait à sa réélection était alors étiquetée divers droite et Pascale Piera pensait apparaître sur une "liste apolitique". Mais après sa victoire aux municipales, la maire de Senlis a rejoint la majorité présidentielle et le parti macroniste Renaissance – après avoir parrainé Emmanuel Macron pour la présidentielle 2022. Un engagement politique qui n'a pas plu à la magistrate qui a aussitôt renoncé à son rôle de conseillère municipale. Cette fois c'est auprès du principal adversaire de la majorité qu'elle s'engage.

Si Pascal Piera a eu des divergences politiques avec la maire Pascale Loiseleur, elle a aussi eu affaire au prédécesseur de l'édile, Jean-Christophe Canter, cette fois en tant que magistrate. En 2009, la candidate RN alors juge d'instruction à Senlis avait mis le maire en examen pour prise illégal d'intérêt et favoritisme dans le cadre d'une enquête sur l'attribution de marchés publics.