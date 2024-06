Marie-Luce Brasier-Clain : qui est cette amie de Jean-Marie Le Pen et élue RN aux européennes ?

Présentée en douzième position sur la liste de Jordan Bardella pour les élections européennes, Marie-Luce Brasier-Clain, figure du RN à la Réunion, a été élue ce dimanche 9 juin 2024.

L'annonce de la nomination de Marie-Luce Brasier-Clain en a surpris plus d'un. En déplacement dans les territoires ultramarins de l'Océan Indien en avril, Marine Le Pen avait profité de son invitation au journal de la chaîne Antenne Réunion pour annoncer la candidature de Marie-Luce Brasier-Clain aux élections européennes du 9 juin 2024. Placée en douzième position sur la liste de Jordan Bardella, la réunionnaise de 64 ans a été élue au Parlement européen à l'issue du scrutin. Elle est la sixième femme du RN élue au Parlement européen et la plus haute placée parmi les représentants de l'Outre-mer. L'infirmière de profession, maintenant retraitée, est une figure importante du parti d'extrême droite à la Réunion.

Habituée des élections

Engagé depuis 1980 avec le Rassemblement National (à l'époque Front National), Marie-Luce Brasier-Clain est la compagne de Maurice Brasier, fondateur de la fédération Front National et ami de Jean-Marie Le Pen, décédé en 2022. Elle avait repris le flambeau au moment où son époux était sorti de la vie politique.

Habituée des échéances politiques, Marie-Luce Brasier-Clain s'était engagée pour la première fois dans une campagne électorale en 2012, à l'occasion des législatives dans la quatrième circonscription de la Réunion et avait obtenu le score de 3%. Deux ans plus tard, en 2014, son nom figurait en 17e position sur la liste électorale du Front National pour les municipales à Saint-Pierre. La même année, elle avait été nommée tête de liste de la circonscription Outre-mer aux européennes. Une année faste pour le parti qui pour la première fois arrivait premier des suffrages en France.

En 2019, Jordan Bardella avait déjà positionné Marie-Luce Brasier-Clain sur la liste européenne mais en position inéligible à la 60e position. Cette année son placement en 12e position lui garantissait une élection selon les résultats des sondages qui créditaient le Rassemblement National de plus de 30% des intentions de vote et prédisaient l'élection d'au moins trente candidats.

Une proche de Jean-Marie Le Pen

Sa présence sur la liste en a surpris plus d'un, elle la première qui a déclaré avoir appris la nouvelle en regardant le journal télévisé. Son profil a été retenu, à la place de celui de l'ancien délégué départemental Joseph Rivière, proposé par la fédération locale. Un choix fait par Jordan Bardella, soutenu par Marine Le Pen et applaudi par les électeurs de la Réunion qui la préférent à Joseph Rivière, jugé pour son score aux dernières régionales (1,74%).

Cette nomination est un signe de la confiance de la tête de liste du RN portée à la réunionnaise et un symbole fort du parti dans la poursuite de sa conquête des territoires d'Outre-mer. Aux dernières élections Marine Le Pen avait obtenu 59% des voix au second tour de la présidentielle sur l'île d'Outre-mer et 31% aux dernières européennes. Le parti continue son rapprochement avec les territoires ultramarins de l'océan indien où il est de plus en plus populaire en raison des tensions liées à l'insécurité, à la pauvreté et à la migration venue d'Afrique et d'Asie.

Mais c'est aussi un choix qui peut sembler en rupture avec la politique de dédiabolisation menée par le parti d'extrême droite, qui vise à s'éloigner autant que possible des idées de Jean-Marie Le Pen, puisque la candidate réunionnaise Marie-Luce Brasier-Clain est une amie de longue date de l'ancien président du parti qui a notamment séjourné à plusieurs reprises chez le couple dans les années 1990.