Julie Rechagneux : de la campagne girondine au Parlement européen

Conseillère municipale d'une commune de 3 000 habitants, Julie Rechagneux, a fait un bond impressionnant en politique : grâce à sa présence sur la liste du Rassemblement national aux européennes, elle rejoint le Parlement européen.

Adepte de Tik-Tok et Instagram, Jordan Bardella était sans nul doute LE candidat qui s'adressait le mieux à la jeunesse. Mais pour la conquérir davantage, la tête de liste du Rassemblement national s'est entourée de candidats à même de lui parler. Pour cela, Julie Rechagneux, élue en 18ème position sur la liste de Jordan Bardella aux élections européennes a repris les codes de son chef de file : elle se présente proche des jeunes et s'affiche à leurs côtés sur les réseaux sociaux.

Inconnue de la majorité des Français, celle que Jordan Bardella a présentée comme étant "un produit de la méritocratie républicaine", siégera désormais au Parlement européen. Cette conseillère municipale de la petite commune de Lormont, près de Bordeaux, a fait ses armes en Aquitaine, gravissant peu à peu les échelons jusqu'à être nommée directrice départementale adjointe du parti en Gironde.

Elle est entrée au Front national à peine majeure, comme Jordan Bardella, pour combattre particulièrement l'immigration et l'insécurité, comme Jordan Bardella, tout en continuant ses études de droit public jusqu'au master 1. Parmi les problématiques dont elle s'est emparée, on retrouve la défense sans faille de la police. "On se bat pour que la sécurité soit améliorée et contre le laxisme judiciaire", martelait-elle lors des législatives de 2022 à Lormont. Il faut dire que son principal soutien financier lors de cette campagne était Serge Blüge, un ancien militaire et policier.

Bras de fer avec le rappeur Médine

Élue discrète, Julie Rechagneux est mise sous les feux des projecteurs en avril 2023 par le rappeur aux milliers d'écoutes Médine qui balance, lors d'un concert à Agen, des pinatas à son effigie. À l'origine de cet acte, le refus de Julie Rechagneux et d'Edwige Diaz, députée RN de Gironde, de voter une subvention régionale de 65 000 euros en faveur de la salle de spectacle Le Florida, accueillant le rappeur. "Vous croyiez vraiment qu'une petite pétition signée Edwige, Julie et Godefroy allait m'empêcher de venir chez vous ?", avait lancé Médine à ses fans. Après l'événement, la jeune partisane du RN avait reçu une pluie de soutien de la part d'autres membres du parti d'extrême droite.