France Jamet : qui est cette élue du RN aux européennes et fille du co-fondateur du Front National ?

France Jamet est la fille d'Alain Jamet, co-fondateur du Front National avec Jean-Marie Le Pen. Elle apparaît en 30e position de la liste du Rassemblement national aux Européennes 2024, une liste conduite par Jordan Bardella. Eurodéputée sortante au sein du groupe "Identité et démocratie", elle siègera pour une durée supplémentaire de 5 ans au Parlement européen grâce au beau score réalisé par le parti lepéniste lors de ces élections européennes. La 30e place est la dernière synonyme de siège pour le RN qui a obtenu 30 députés européens grâce à son score dimanche 9 juin.

Conseillère municipale et communautaire à Montpellier

Secrétaire juridique de profession, France Jamet s'engage dans le monde syndical pour la CDCA (Confédération de Défense des Commerçants et des Artisans). Elle a également milité dans le département de l'Hérault avec Christian Poucet pour la défense des commerçants et des artisans. Depuis sa majorité, elle a participé à toutes les élections.

Conseillère régionale depuis 1998, elle a notamment été présidente du groupe FN au Conseil régional du Languedoc-Roussillon. Elle a aussi été membre du Bureau Politique du Front National. Actuellement, France Jamet occupe le poste de conseillère municipale et communautaire à Montpellier en plus de son mandat d'eurodéputée.

"Mettre un terme aux traités de libre-échange, stop à la technocratie"

"Depuis 200 ans, notre pacte social et démocratique repose sur notre souveraineté budgétaire. Aujourd'hui, l'UE veut imposer à la France l'austérité et la casse de nos services publics ! Stop à la technocratie" indiquait-elle depuis le Parlement européen, des propos relayés sur son site officiel le 24 avril dernier. Elle met régulièrement en avant la défense des métiers de la mer. Pour elle, il sera nécessaire de "mettre un terme aux traités de libre-échange, renégocier les accords post-Brexit, développer l'économie bleue sans oublier l'algoculture et donner un statut juridique aux produits de la mer (OMC)".