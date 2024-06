Julien Leonardelli : qui est cet habitué des élections et patron du RN en Haute-Garonne ?

Le conseiller régional d'Occitanie, élu aux élections européennes en 27ème position sur la liste de Jordan Bardella? tentera de faire parler son expérience au Parlement européen.

Julien Leonardelli, 27e sur la liste du Rassemblement national aux élections européennes est donc élu au Parlement européen au vu du score réalisé par le RN dimanche 9 juin, synonyme de 30 sièges à Strasbourg. "Dans un premier temps, je veux défendre la France face à cette institution européenne qui s'est construite contre les peuples et notamment contre le peuple français. Et au-delà de la France, le Sud-Ouest, mon Sud-Ouest que j'affectionne tout particulièrement. Mon territoire qui a tant souffert de ses différentes politiques européennes notamment, on l'a vu, avec la crise des agriculteurs" indiquait-il au micro de France Bleu Occitanie.

Conseiller régional d'Occitanie et responsable du RN en Haute-Garonne

Élu à Fronton (Haute-Garonne), commercial, Julien Leonardelli est engagé depuis environ 20 ans en politique. Aujourd'hui secrétaire départemental du RN, il prendra place au Parlement européen après le bon score réalisé par le parti aux Européennes 2024. Conseiller régional d'Occitanie, conseiller municipal de Fronton et responsable du RN en Haute Garonne, l'homme de 36 ans indiquait récemment être "fidèle aux valeurs du parti et pense ne pas trop se ménager" depuis le début de son engagement politique, d'abord au Front National, puis au Rassemblement national, désormais présidé par Jordan Bardella.

En 2017, Julien Leonardelli avait atteint le second tour aux Législatives sur la 5e circonscription de la Haute-Garonne, face au Macroniste Jean-François Portarrieu. En campagne depuis le mois de juin dernier, le Haut-garonnais "met en avant le volet économique et énergétique au niveau de l'Union européenne, condamnant le plan européen de l'énergie "responsable de l'envolée de la facture énergétique des ménages et des entreprises"" peut-on lire dans les colonnes de La Dépêche du Midi. L'insécurité et l'immigration sont également deux marqueurs forts de sa philosophie et de celle du Rassemblement national, que ce dernier tentera d'imprégner à Strasbourg pendant une durée de cinq ans, soit le mandat d'un eurodéputé.