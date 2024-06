Législatives 2024 : dates, calendrier complet, tout ce qu'il faut savoir pour le scrutin

Une organisation express s'annonce en vue des élections législatives anticipées. Voici les dates clés à connaitre.

Emmanuel Macron a annoncé ce dimanche 9 juin à l'issue des élections européennes la dissolution de l'Assemblée nationale. Des élections législatives sont donc organisées le 30 juin et le 7 juillet. Les Français pourront donc se rendre aux urnes dans moins de trois semaines pour élire les députés dans chaque circonscription, qui sont au nombre de 577 au total dans l'hémicycle. Des dates qui respectent le délai prévu par la Constitution (20 à 40 jours) mais qui prennent aussi en compte le début des Jeux olympiques de Paris et de la période des vacances scolaires estivales.

Suite à cette décision, le délai d'organisation est relativement court. Selon les règles électorales, la campagne doit s'ouvrir officiellement le deuxième lundi précédant le jour du scrutin. Ce sera donc le 17 juin et elle prendra fin le 28 juin à 23h59. Les programmes des candidats seront alors disponibles et ils multiplieront les meetings et les apparitions à l'écran ou à la radio.

Un scrutin à deux tours

Le 30 juin aura lieu le premier tour. Les bureaux de vote seront ouverts à partir de 8 heures et fermeront entre 18 et 20 heures selon les communes. Au premier tour, un candidat doit recueillir plus de 50% des suffrages exprimés et un nombre de voix au moins égal à 25% des inscrits pour être élu directement. Si aucun candidat n'y parvient, un second tour est organisé le 7 juillet et ceux qui ont obtenu au moins 12,5% de votes des électeurs inscrits dans leur circonscription au premier tour peuvent y participer. Le candidat qui arrive en tête est élu et s'il y a égalité, c'est le plus âgé qui l'emporte.

Le gouvernement de Gabriel Attal restera en place jusqu'au lendemain des législatives, soit le 8 juillet. Une fois la nouvelle Assemblée nationale constituée, elle se réunira pour la première fois le second jeudi après l'élection soit le 18 juillet.