Jean-Luc Mélenchon : Premier ministre ? "Je suis là"

Jean-Luc Mélenchon n'est pas candidat aux législatives mais la question de ses ambitions de Premier ministre est omniprésente dans la campagne. Ses dernières déclarations ravivent le débat.

Jean-Luc Mélenchon à Matignon ? C'est la question qui est posée à tous les candidats du Nouveau Front Populaire pour les élections législatives. Alors que le fondateur de La France insoumise est loin de faire l'unanimité à gauche, il continue de se positionner pour le poste de Premier ministre en cas de cohabitation. "Moi, j'ai l'intention de gouverner ce pays", a-t-il lancé sur France 5 ce week-end, sans bien préciser s'il parlait de sa personne ou de la gauche dans son ensemble. La phrase a suffi pour relancer les conjectures.

Jean-Luc Mélenchon a d'ailleurs répondu à Raphaël Glucksmann, qui affirmait que l'insoumis ne serait pas le Premier ministre du Nouveau Front Populaire : "Ah, mais, M. Glucksmann, il ne faut pas parler trop vite comme ça, on va discuter. Et on est tombés d'accord sur au moins un point : c'est le groupe parlementaire le plus important qui présente le candidat à la primature", a-t-il rappelé. Jean-Luc Mélenchon s'est dit "évidemment" prêt à une nomination à Matignon : "Il y a deux ans, on a fait une campagne 'Mélenchon Premier ministre', je ne vais pas vous dire deux ans après 'ah non, pas moi, je ne suis pas au courant.' Je ne fais pas l'imbécile ! Je dis les choses comme elles sont. Donc j'ai dit 'je ne m'élimine pas mais je ne m'impose pas'. Je pense que c'est une formule qui est assez respectueuse du collectif."

De quoi ravir le camp macroniste, qui fait campagne sur les craintes de nombreux électeurs de voir arriver Jean-Luc Mélenchon à Matignon. Gabriel Attal s'est d'ailleurs empressé de demander au leader insoumis de participer au débat prévu mardi, qui doit opposer le Premier ministre, Jordan Bardella et Manuel Bompard.

"Personne ne peut d'autoproclamer Premier ministre"

A l'inverse, du côté des partenaires de LFI au sein du Nouveau Front Populaire, il devient de plus en plus difficile de nier les ambitions de Jean-Luc Mélenchon. Pourtant, nombreux sont ceux qui disent ouvertement ne pas souhaiter le voir accéder à Matignon. "Je le dis à Jean-Luc Mélenchon, personne ne peut s'autoproclamer Premier ministre", insiste Fabien Roussel ce lundi sur France Bleu. "Il n'est pas dans le Nouveau Front populaire, il n'est pas là", martèle le chef communiste. Le fondateur de LFI n'était en effet pas présent lors des négociations et n'est pas candidat aux élections législatives.

"A la fin, ce ne sera pas Jean-Luc Mélenchon", martelait Raphaël Glucksmann vendredi 14 juin sur France Inter, argumentant "qu'il faut une personne qui fasse consensus au sein des formations qui sont là." "Jean-Luc Mélenchon ne sera pas Premier ministre", tranchait également la socialiste Carole Delga jeudi 13 juin.

Même l'insoumis François Ruffin a fait le constat : "En toute franchise, lors des premiers porte-à-porte, son nom revient, et avec inquiétude. Et c'est pourquoi je trouve qu'il a raison de se mettre en retrait", a signalé le député de la Somme au Courrier Picard, avant de conclure : "Ça semble manifeste qu'il ne sera pas Premier ministre." De quoi faire dire à Jean-Luc Mélenchon que François Ruffin "a choisi la rupture" avec son parti.