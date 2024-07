Gérald Darmanin : quel résultat pour le ministre de l'Intérieur aux législatives 2024 ?

Gérald Darmanin ambitionne de retrouver un siège de député à l'occasion de ces élections législatives. Candidat dans la 10e circonscription du Nord, l'actuel ministre de l'Intérieur a-t-il obtenu le résultat escompté ?

Se mouiller au point d'en finir avec des fonctions ministérielles. Gérald Darmanin semble prendre ces élections législatives très au sérieux. Il a fait savoir au micro de BFM Grand Lille qu'il comptait "quitter le gouvernement gouvernement et siéger à l'Assemblée nationale pour [s']occuper de [son] territoire" en cas de victoire, le 7 juillet prochain. Selon les résultats partiels communiqués par le ministère de l'Intérieur (avec 54,29% des inscrits reçus), l'occupant de la place Beauvau est arrivé en tête dans la 10e circonscription du Nord, avec 41% des suffrages estimés, devant le candidat RN Bastien Verbrugghe (36,86%). Arrivé en ballotage, le maire de Tourcoing verra son sort se jouer dimanche prochain au second tour de ces législatives.

Au micro de BFM TV, le ministre de l'Intérieur annonce de son côté avoir remporté 36 % des voix : "Les gens du Nord seront très nombreux à dire non à la prétention très affichée du RN. Je serai un protecteur pour ma circonscription et à l'Assemblée nationale". Mais comme Gérald Darmanin le dit lui-même, "rien n'est fait" : "c'est une circonscription extrêmement difficile". Il a également appelé à faire barrage au RN au second tour.

Rappelons que Gérald Darmanin n'a aucune obligation de quitter le gouvernement en cas de victoire, puisqu'il peut choisir d'accepter un ministère et laisser son suppléant siéger à sa place au Palais Bourbon. C'est d'ailleurs ce qu'il avait fait en 2022. Mais cette fois, le "premier flic de France" semble vouloir retrouver ses terres, où il espère rejouer le scrutin de 2022 pour ces élections législatives de 2024. Le ministre de l'Intérieur est candidat à sa propre succession dans la 10e circonscription du Nord (qui regroupe les cantons de Tourcoing Nord et Tourcoing Nord-Est) sous la bannière de la majorité présidentielle.

Quels résultats pour Gérald Darmanin aux législatives 2024 ?

Elu député en 2012 et en 2022, Gérald Darmanin est en terrain conquis en se présentant dans la 10e circonscription du Nord. Le maire de Tourcoing avait été élu avec 57,5% des voix il y a deux ans, et avait laissé son suppléant, Vincent Ledoux, siégé au Palais Bourbon pendant qu'il officiait comme ministre de l'Intérieur des gouvernements Borne et Attal. Ce dimanche 30 juin, il est de nouveau arrivé en tête, avec 41% des voix face au candidat RN Bastien Verbrugghe (36,86%) et Leslie Mortreux du Nouveau Front Populaire (16,81%). Gérald Darmanin n'a dont pas obtenu la majorité requise et remettra un bulletin à son nom à la disposition des électeurs pour le second tour, le 7 juillet.

Gérald Darmanin a ainsi fait démentir la tendance nationale en arrivant premier dans son fief de la 10e circonscription du Nord. A l'échelle du pays, la majorité présidentielle est arrivée en troisième position des scrutins exprimés, derrière le Rassemblement National et le Nouveau Front Populaire.