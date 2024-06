Triangulaire aux élections législatives : de quoi parle-t-on ? Pourquoi ça peut faire basculer l'élection

Les résultats du premier tour des élections législatives 2024 ce dimanche 30 juin devraient être suivis de duels forts en vue du second tour. Il existe cependant une possibilité de 2nd tour avec trois qualifiés, une "triangulaire". Voici les règles et chiffres à connaître.

"Triangulaire", voici un terme qui devrait animer la soirée électorale ce dimanche 30 juin à l'issue du premier tour des élections législatives 2024. Et il ne s'agit pas d'un exercice de géométrie mais bien d'une particularité des élections législatives en France. Si beaucoup de circonscriptions seront animées par un duel en vue du second tour le 7 juillet, il existe une possibilité de voir trois candidats encore en lice.

Dans ce cas de figure, on parle alors de triangulaires. Des quadrangulaires, bien plus rares, peuvent aussi se présenter. Pour cela, certaines règles du scrutin doivent être respectées. Voici toutes les explications sur les règles de qualifications pour le second tour des élections législatives et les différentes possibilités.

Qu'est-ce qu'une triangulaire pour les élections législatives 2024 ?

A l'issue du premier tour des élections législatives 2024, si un candidat récolte plus de 50% des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix au moins égal à 25% des inscrits, ce dernier est directement élu dans sa circonscription. Il s'agit toutefois d'un fait rare, et la majorité des candidats en lice pour les élections législatives 2024 devront passer par un second tour qui les opposera à un autre candidat.

A l'issue des résultats du premier tour des élections législatives 2024, des triangulaires pourraient aussi émerger. Lorsque, à l'issue du premier tour, trois candidats parviennent à accumuler 12,5% des voix des électeurs inscrits, alors ces derniers sont éligibles pour le second tour de l'élection.

Si aucun de trois candidats ne se retire, les électeurs doivent alors voter au second tour pour leur parti préféré selon les trois choix proposés. A l'issue de ce vote, le candidat avec le plus de voix récoltés l'emporte et devient député à l'Assemblée nationale. Si deux candidats sont ex-aequo, hors de question d'élire deux députés. L'Assemblée nationale en compte 577 et pas un de plus. C'est alors l'ancienneté prime et c'est le candidat le plus âgé qui est élu.

Y a t-il un risque de triangulaires après le premier tour des législatives 2024 ?

Les triangulaires sont généralement assez rares, mais pas impossibles. Pour se qualifier, un candidat doit obtenir 12,5% des voix des électeurs inscrits sur les listes électorales de la circonscription. On parle bien ici de 12,5% des candidats inscrits sur les listes électorales, pas uniquement de ceux ayant voté. Une forte abstention réduit donc de facto le nombre de triangulaires par rapport à un scrutin à la forte participation. Un exemple : avec une abstention à 50%, un candidat doit obtenir pas moins de 25% des suffrages pour se qualifier et atteindre ce cap des 12,5% des inscrits. A l'inverse, avec une participation massive, par exemple de l'ordre de 65% comme estimé par plusieurs instituts de sondage, le billet pour le second tour tourne autour de 18% des voix. Bien plus atteignable par trois candidats...

Ainsi en 2022, lors d'élections législatives marquées par une forte abstention (52,5% au premier tour), seules 7 triangulaires avaient eu lieu au second tour sur les 577 circonscriptions contre 32 triangulaires en 2017 et 46 en 2012 (42% d'abstention au premier tour). En 2022, ces 7 triangulaires regroupaient principalement des candidats provenant des partis d'Ensemble, de la Nupes et du Rassemblement National. En cas de triangulaire, les candidats toujours en lice disposeront de quelques jours pour remettre leur candidature en préfecture afin d'être éligibles au second tour des élections législatives 2024.