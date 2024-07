Triangulaires aux législatives : quelles circonscriptions concernées ? Quels résultats avec les désistements ?

Les résultats du premier tour des élections législatives 2024 donnent lieu à un nombre record de triangulaires. On vous explique ce que c'est et ce que ça implique.

"Triangulaire" : voici un terme qu'on a beaucoup entendu ce dimanche 30 juin, à l'issue du premier tour des élections législatives 2024. Et pour cause, cette configuration habituellement rare pourrait concerner près de la moitié des circonscriptions lors du second tour, dimanche prochain. En effet, les règles des élections législatives françaises prévoient des cas où trois candidats peuvent se qualifier au second tour, à certaines conditions. On parle alors de triangulaires. Les quadrangulaires, quoique encore plus rares, sont aussi possibles. On vous explique.

Au premier tour, si un candidat récolte plus de 50% des suffrages exprimés ainsi qu'un nombre de voix au moins égal à 25% des inscrits, ce dernier est directement élu dans sa circonscription. Mais si aucun candidat ne remplit ces deux critères, un second tour est organisé. Sont alors qualifiés tous les candidats qui ont réuni au moins 12,5% des voix des électeurs inscrits dans leur circonscription. En cas de forte participation, comme ce dimanche, trois ou quatre candidats peuvent se retrouver dans cette situation.

Pour autant, le nombre de triangulaires effectives dimanche prochain reste encore très incertain. Il est en effet courant que le troisième candidat qualifié dans une triangulaire se désiste avant le second tour. Or, le résultat final de ces législatives pourrait grandement dépendre de ces désistements. Pour l'heure, plusieurs partis ont déjà donné des consignes à leurs candidats. Voici ce qui est en jeu.

Dans quelles circonscriptions y a-t-il des triangulaires aux législatives 2024 ?

A l'issue des résultats du premier tour des élections législatives, 306 circonscriptions sur 577 étaient en situation de triangulaire. Un nombre record qui s'explique notamment par la forte participation pour un scrutin législatif, mais aussi par le faible nombre de candidats par rapport à d'habitude. En comparaison, y a deux ans, il n'y avait eu que sept triangulaires. Cette année; dans 244 cas, les triangulaires opposent le Rassemblement national, le Nouveau Front Populaire et Ensemble pour la République. Dans 46 cas, elles opposent le RN, le NFP et LR.

Parmi les triangulaires notables, l'une concerne le ministre de l'Intérieur : Gérald Darmanin arrive en tête d'une triangulaire dans la 10e circonscription du Nord, qui l'oppose au candidat du RN Bastien Verbrugghe, arrivé 2e, et à la candidate de gauche Leslie Mortreux, arrivée 3e. Cependant, dans plusieurs circonscriptions, des candidats arrivés 3e ont déjà indiqué qu'ils se désistaient, souvent dans le but d'empêcher une victoire du RN. C'est en tout cas la consigne qui a été donnée par les leaders du Nouveau Front Populaire. Du côté de la coalition présidentielle, Gabriel Attal a donné une consigne similaire, en cultivant une ambigüité dans les triangulaires impliquant des candidats de La France insoumise.

Dans la 6e circonscription du Gard, par exemple, le candidat du MoDem Aurélien Colson, arrivé 3e, a indiqué dès dimanche soir qu'il se désistait, donnant lieu à un second tour entre Sylvie Josserand pour le RN et Nicolas Cadène pour le Nouveau Front Populaire. Dans la 2e circonscription de Mayenne, à l'inverse, c'est l'écologiste Grégory Boisseau qui s'est retiré, appelant à voter pour la députée sortante du MoDem Géraldine Bannier. D'autres cas de figures se présentent : la candidate LFI dissidente Raquel Garrido, qualifiée en 3e position dans la 5e circonscription de Seine-Saint-Denis, s'est dite prête à se désister pour le candidat officiel du Nouveau Front Populaire, Aly Diouara, arrivé devant elle.

Quel résultat au second tour des législatives après les désistements ?

Les premières projections en termes de sièges à l'Assemblée, dévoilée dimanche soir à l'issue des résultats du premier tour des législatives, ne tenaient pas compte des désistements possibles dans les cas de triangulaires. Or, ceux-ci pourraient concerner plus d'une centaine de circonscriptions, où un candidat de gauche ou de la coalition présidentielle est arrivé en troisième position. Si les désistements étaient peu nombreux, cela profiterait probablement au RN dans le résultat final des législatives, car les reports de voix s'éparpilleraient davantage. Pour l'heure, la gauche semble la plus déterminée à se désister systématiquement en cas de 3e place, ce qui pourrait grandement profiter au camp macroniste dimanche prochain.