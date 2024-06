Résultat du front populaire aux législatives : déjà un carton au 1er tour dans cette circonscription, les premiers résultats

Les Français votent pour les élections législatives ce dimanche 30 juin. L'union de gauche espère se qualifier pour le deuxième tour dans la quasi totalité des 577 circonscriptions. De premiers résultats sont venus d'outre-mer.

Quel sera le résultat du Nouveau Front Populaire à l'issue du premier tour des élections législatives ce dimanche soir ? L'union des principaux partis de gauche, décrétée le 10 juin au lendemain des des élections européennes qui avaient débouché sur la décision du président Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale, n'a cessé d'apparaître comme la deuxième force politique du pays dans les différents sondages précédant ces législatives anticipées, toujours derrière le Rassemblement National mais devant le parti de la majorité présidentielle.

S'il faudra attendre 20 heures ce dimanche pour obtenir une première tendance avec la diffusion des premiers résultats et estimations, de premiers chiffres sont venus d'outre-mer et ont dû gonfler le moral des ténors de cette alliance de gauche, regroupant notamment EELV, LFI, le PS, le PC ou Place Publique. En Martinique, les quatre représentants du Nouveau front populaire sont arrivés largement en tête, selon les résultats provisoires publiés par La 1ere. Aucun des candidats n'a toutefois obtenu de majorité absolue, ce qui conduit à la tenue d'un second tour dans toutes ces circonscriptions de Martinique. A noter la présence du Rassemblement national au second tour dans la quatrième circonscription de l'île où Jean-Philippe Nilor est arrivé en tête, lui qui brigue un quatrième mandat à l'Assemblée nationale. Il devra affronter Grégory Roy-Lareinty, du Rassemblement national.

Les résultats de la cinquième circonscription de Seine-Saint-Denis seront à surveiller ce dimanche. C'est en effet là que Raquel Garrido, députée sortante, se représente mais sans avoir été investie par le Nouveau Front populaire. Considérée comme frondeuse par certains membres de la France Insoumise, l'avocate, critique à l'endroit de certains cadres, fera face à Aly Diouara, la candidate officielle de LFI.

Au niveau national, il faudra attendre 20 heures pour obtenir une première cartographie de ce scrutin. Est-ce que les urnes rendront un verdict proche des dernières estimations publiées avant vendredi soir, ce qui permettrait au NFP de se qualifier pour le deuxième tour, prévu le 7 juillet, dans à peu près toutes les circonscriptions (elles sont 577 au total) ?

Le Nouveau Front populaire pourrait du mal à rivaliser avec le Rassemblement National dont la dynamique est meilleure. La gauche pourrait néanmoins bénéficier lors du deuxième tour de ces élections législatives d'hypothétiques barrages au RN pour s'imposer dans certaines circonscriptions. Il est quasiment acquis que des candidats de Divers Gauche appelleront à voter contre le RN le 7 juillet, en revanche un certain flou demeure au sujet de ceux de la majorité présidentielle en cas de duel entre l'extrême-droite et la gauche unie puisque la tendance chez Renaissance est au "ni RN, ni LFI".

Le parti de Jean-Luc Mélenchon est considéré par l'immense majorité des voix du centre, qui se sont élevées dans cette campagne, comme un parti d'extrême-gauche, jugé même par ces derniers comme "hors du champ républicain". C'est sur ce sujet que l'équation des résultats des ces élections législatives se joue pour la gauche : quelle sera la réserve de voix pour les candidats PS, EELV, PCF ou LFI ?

Avant les résultats du premier tour, les projections attribuent entre 150 et 200 sièges de députés aux représentants du Front Populaire. C'est très loin du score à atteindre pour obtenir la majorité absolue – fixé à 289 sièges – mais le NFP peut encore espérer obtenir une majorité relative. En effet, le Rassemblement National aura sans doute du mal à trouver des alliés dans l'entre deux tours des législatives. Dans ce cas, la gauche réunie peut encore rêver d'une coalition qui pourrait lui permettre de gouverner dans quelques semaines. Ce qui serait une première depuis le gouvernement Cazeneuve en 2017, sous la présidence du socialiste François Hollande.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".