Résultat Renaissance aux législatives : un score décevant pour Macron ?

Le parti de la majorité présidentielle s'est-il heurté à un désaveu lors de ce premier tour des élections législatives ce dimanche 30 juin, comme l'annonçaient les sondages ?

Comme c'était annoncé par les différents instituts de sondage, le premier tour des élections législatives organisé ce dimanche 30 juin, n'a pas été favorable à la majorité présidentielle. La coalition "Ensemble" a obtenu 22,5% des voix à l'issue de ce premier tour selon les premiers résultats partiels communiqués par Ifop pour TF1 et LCI. La majorité présidentielle se retrouve donc devancée par le Rassemblement National (34,5%) et le Nouveau Front Populaire (28,5%). Il faudra toutefois attendre des résultats plus affinés pour savoir avec précision dans quelles circonscriptions la majorité présidentielle jouera ses sièges à l'Assemblée nationale au second tour, dimanche prochain.

Le pari tenté par Emmanuel Macron de dissoudre l'Assemblée Nationale au soir des élections européennes, le 9 juin, et donc d'organiser des législatives anticipées, s'est soldé par un désaveu. La faute à l'incapacité du groupe Renaissance de rassembler autour de son programme – la gauche modérée a été aspirée par le Front populaire et les Républicains n'ont pas répondu à l'appel – et à un désamour avéré des Français sur la personne du président de la République.

En juin 2022, lors des dernières élections législatives, tenues dans la foulée de la réélection d'Emmanuel Macron, le parti présidentiel - Ensemble ! - avait récolté plus de 38% des suffrages. En l'espace de deux ans, son électorat se serait donc presque réduit de moitié. Fort de 245 sièges à l'Assemblée nationale avant l'annonce surprise de la dissolution le 9 juin, Renaissance pourrait devoir bientôt se contenter, au mieux, d'une petite centaine de députés dans l'hémicycle.

Avec possiblement beaucoup moins de sièges que sous le gouvernement Attal, lequel n'aura tenu que six mois s'il devait être démis à l'issue du deuxième tour au début du mois de juillet, le parti présidentiel n'aura certainement plus la moindre possibilité de constituer un gouvernement.

La formation présidentielle, fondée en 2016 sous l'appellation En marche, garde toutefois un petit espoir de récolter les voix de ceux qui, à gauche comme à droite, ne se reconnaissent pas dans les programmes respectifs du Front Populaire et du Rassemblement National. Mais à la vue des chiffres, il semble assez improbable d'imaginer pour elle une issue favorable à l'issue de ces élections.

Ceci d'autant plus que dans les circonscriptions où Renaissance se qualifiera pour le second tour - ce qui signifie obtenir au moins 12,5% des inscrits -, le risque de se retrouver dans une triangulaire avec à la fois le RN et le Front Populaire est très fort, surtout au regard des premières estimations nationales.

Tous les sondages cités et commentés dans cet article ont été publiés avant la période de réserve qui a débuté le vendredi 28 juin à minuit. Pour rappel l'article 11 de la loi du 19 juillet 1977 relative à la publication et à la diffusion de certaines sondages d'opinion interdit la publication d'un nouveau sondage, mais "ne fait obstacle ni à la poursuite de la diffusion de sondages publiés avant la veille de chaque scrutin ni au commentaire de ces sondages, à condition que soient indiqués la date de première publication ou diffusion, le média qui les a publiés ou diffusés et l'organisme qui les a réalisés".