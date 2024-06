Elisabeth Borne sûre d'être réélue aux législatives ? Quels résultats les 30 juin et 7 juillet ?

Depuis 2022, Elisabeth Borne est députée de la 6ème circonscription du Calvados. Pour ces législatives anticipées 2024, quelles sont ses chances d'être réélue ?

Après la passation de pouvoir à Matignon le 9 janvier, Elisabeth Borne était retournée vers son rôle de députée du Calvados et avait repris son siège à l'Assemblée nationale, qui était occupé par son suppléant Freddy Sertin. Suite à la tenue de législatives anticipées le 30 juin et le 7 juillet, Elisabeth Borne a annoncé se représenter dans la 6ème circonscription du Calvados.

"Lorsque j'ai été candidate aux élections législatives, il me tenait à cœur d'être une élue à l'écoute de vos préoccupations. En juin 2022, je vous avais fait la promesse de rester à votre service, ce que j'ai fait lorsque j'étais Première ministre. (...) Consciente des enjeux de notre circonscription, je suis pleinement déterminée à poursuivre mon engagement au service de notre territoire. Dans la continuité de mon engagement, je serai candidate aux prochaines élections législatives", a-t-elle annoncé dans un communiqué le 10 juin.

Pendant sa campagne, Elisabeth Borne n'hésite pas à viser ses opposants et notamment le NFP et le RN qu'elle juge "irréalistes", comme elle l'a déclaré sur France Bleu Normandie. "Il faut proposer des solutions crédibles, concrètes, rapides. Quand on promet du rêve, ça se termine toujours en cauchemar", a-t-elle affirmé.

Dans la circonscription de Vire-Evrecy, Elisabeth Borne a six adversaires. Elle fera face à Nicolas Calbrix (RN), Noé Gauchard (NFP), Esteline Caillemer (Reconquête), Lynda Lahalle (Droite républicaine), Pascale Georget (LO), Bérangère Lareynie (NPA) et Philippe Ambourg (Debout la France). Lors des législatives de 2022, l'ancienne cheffe de gouvernement a totalisé 52,46% des suffrages exprimés face au candidat de la Nupes, Noé Gauchard. Au premier tour, elle était arrivée en première position avec 34,3% des suffrages exprimés.

Quel résultat pour Elisabeth Borne aux législatives ?

Si son adversaire de gauche va tenter de prendre sa revanche et défend une augmentation des salaires ou encore l'abrogation de la réforme des retraites, le candidat RN pourrait également se montrer redoutable. Nicolas Calbrix a grandi à Rouen et est à 39 ans cadre d'entreprise industrielle. Il avait été candidat aux régionales de 2020 avec le parti Debout la France. Son affrontement avec Elisabeth Borne est selon lui "un enjeu spécifique et symbolique", a rapporté La Manche Libre.

Si la majorité présidentielle semblait bien installer sur le territoire, Elisabeth Borne ayant pris la suite du député sortant LREM, Alain Tourret, les résultats des élections européennes semblent signifier d'une certaine montée du RN. La liste de Jordan Bardella est arrivée largement en tête avec 34% des suffrages dans la circonscription.

De plus, selon les sondages nationaux, le RN reste en tête des intentions de vote pour les législatives anticipées, avec un score au-dessus de la barre des 30%. Le sondage IFOP pour LCI en date du 17 juin le crédite, par exemple, de 33% face à 28% pour la coalition de gauche et 18% pour la majorité présidentielle. Ces estimations restent nationales, et ne donnent pas les rapports de force politiques locaux. Elles mettent toutefois en avant que les candidats de la majorité partent globalement avec moins de chances de l'emporter que ceux des deux autres grandes forces politiques de ce scrutin.