Nouveau gouvernement : des dates et des conditions fermes avancées

Voilà pourquoi, le chef de l'Etat a appelé les partis à "être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et [les] Français [leur] ont données". Selon lui, le pacte législatif proposé par La Droite républicaine va "dans la bonne direction". Autrement dit, le voir gouverner avec la gauche apparaît désormais quasiment mission impossible.

09:07 - L'hypothèse d'une démission officiellement écartée

"Les Françaises et les Français m’ont confié un mandat. Je l’ai sollicité pour la deuxième fois. Ils me l’ont confié pour la deuxième fois et je l’assumerai dans sa plénitude". Clair, net et précis. Emmanuel Macon a écarté toute rumeur au sujet d'une hypothétique démission en cas de blocage politique, ce mardi soir sur France 2. Mon "souhait, c'est la stabilité pour le pays" a-t-il indiqué.