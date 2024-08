Nouveau gouvernement : deux favoris pour Matignon, une décision imminente ?

10:02 - L'option Xavier Bertrand, de plus en plus crédible

Il est en quelque sorte le candidat désigné au poste de Premier ministre. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt.

Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien. Un stratège de l'Élysée confie au quotidien que le nouveau Premier ministre devra être une personnalité "chargée d'aller dans le mur". Autrement dit, des désaccords précédents avec le président pourraient ne pas être rédhibitoires, voire devenir un avantage concernant la ténacité du potentiel nommé. Un coup de pouce pour la candidature de Xavier Bertrand, en net désaccord avec la politique menée par Emmanuel Macron ces dernières années. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation" comme indiqué la semaine passée. Nouveau bon point pour le LR.