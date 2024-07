Nouveau gouvernement, en direct : trois noms et une surprise pour Matignon

14:13 - Rupture actée entre le député Sacha Houlié et le camp présidentiel

Sacha Houlié, ancien président de la commission des lois et à l'aile gauche du macronisme, annonce qu'il ne siégera pas avec le parti présidentiel à l'Assemblée nationale. "J’ai voulu assumer l’étiquette de la majorité jusqu’au bout de l’élection pour qu’on ne me dise pas que je suis un traître. Maintenant, c’est terminé : qu’on ne me demande plus rien. J’ai tout donné, et je ne veux plus donner. Je ne suis plus d’accord avec eux. Alors on se serre la main et on se dit au revoir", avance le député de la Vienne dans le magazine Society. Quant à la suite, Sacha Houlié hésite : "Soit je crée un groupe, et j’en suis le président, soit je rejoins un groupe sur [une ligne politique sociale-démocrate], ce qui me va tout aussi bien". Sans parler de rejoindre Place publique, le député ajoute que Raphaël Glucksmann est l'homme politique le plus proche de sa ligne.