Nouveau gouvernement : Macron décidé sur le Premier ministre et la date de sa nomination

Huguette Bello a publié sur X, ce mercredi 24 juillet, sa réaction à la fin de non-recevoir d'Emmanuel Macron au sujet de la nomination à Matignon Lucie Castets, candidate du Nouveau Front Populaire. "Il est irresponsable de supposer, par anticipation, que cette personne ne serait pas compétente pour pouvoir former un gouvernement et faire passer des réformes au sein de l’Assemblée nationale" écrit-elle, en mettant en avant la nécessité de mettre en place "des mesures d’intérêt général" comme "l’abrogation de la réforme des retraites, l’augmentation du SMIC, la taxation des super-profits, l’égalité salariale femmes-hommes". "Il est tout à fait possible qu’un gouvernement conduit par Lucie Castets puisse obtenir des majorités", ajoute celle qui fut proposée par la France Insoumise pour Matignon début juillet.

Mardi soir lors de son interview sur France 2, Emmanuel Macron a martelé que le NFP n'avait "pas de majorité" à l'Assemblée nationale. Une façon pour lui de rejeter quasi automatiquement la proposition de l'alliance de la gauche pour Matignon, à savoir Lucie Castets. "La question, c'est quelle majorité peut se dégager à l'Assemblée pour qu'un gouvernement de la France puisse passer des réformes" a-t-il concédé. Voilà comment le chef de l'Etat a indiqué un message très clair et donné un indice sur celui ou celle qu'il nommera comme Premier ministre : celui ou celle dont le groupe aura la majorité à l'Assemblée nationale. Comprenez d'ores et déjà, pas une personnalité du Nouveau Front populaire.

Voilà pourquoi, le chef de l'Etat a appelé les partis à "être à la hauteur du moment et des responsabilités que les Françaises et [les] Français [leur] ont données". Selon lui, le pacte législatif proposé par La Droite républicaine va "dans la bonne direction". Autrement dit, le voir gouverner avec la gauche apparaît désormais quasiment mission impossible.

09:07 - L'hypothèse d'une démission officiellement écartée

"Les Françaises et les Français m’ont confié un mandat. Je l’ai sollicité pour la deuxième fois. Ils me l’ont confié pour la deuxième fois et je l’assumerai dans sa plénitude". Clair, net et précis. Emmanuel Macon a écarté toute rumeur au sujet d'une hypothétique démission en cas de blocage politique, ce mardi soir sur France 2. Mon "souhait, c'est la stabilité pour le pays" a-t-il indiqué.