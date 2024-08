Nouveau gouvernement : Macron en quête de stabilité, plusieurs ministres partis pour rester ?

Malgré la trêve olympique, Emmanuel Macron affine sa réflexion concernant la composition du futur gouvernement. Quelques ministres, fidèles, pourraient même rester en poste au sein de son exécutif.

L'essentiel Emmanuel Macron a repoussé la nomination d'un nouveau Premier ministre et d'un gouvernement à la fin des Jeux olympiques, c'est-à-dire pas avant "la mi-août". Pour l'heure, c'est donc le gouvernement démissionnaire de Gabriel Attal qui gère les affaires courantes.

À gauche, Lucie Castets, candidate du NFP pour Matignon n'a pas dit son dernier mot. Voilà pourquoi, la haute-fonctionnaire de 37 ans a décidé de multiplier les déplacements à travers la France et ne pas s'arrêter au premier refus d'Emmanuel Macron, insensible à son profil pour remplacer Gabriel Attal.

En pause estivale au fort de Brégançon cette semaine, le président de la République n'en oublie pas pour autant la composition de son nouveau gouvernement. Pour le poste de Premier ministre, un profil se dessine : "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite”, peut-on lire dans les colonnes du Monde.

Pour le reste de l'équipe gouvernementale, le chef de l'Etat pourrait être tenté de s'appuyer sur certaines forces en présence, en maintenant en poste plusieurs ministres actuels. Les portefeuilles de la Justice, de La Défense et de l'Intérieur sont notamment évoqués, indique Politico ce jeudi 1er août.

11:27 - Bertrand, l'option qui mettrait "la pression sur Wauquiez" Ce jeudi 1er août, un autre ministre indique à Politico que la nomination de Xavier Bertrand à Matignon permettrait de mettre "la pression sur Wauquiez" ou du moins, forcerait le chef de file des LR à l'Assemblée nationale à "venir discuter, vraiment" avec le bloc central. Des échanges existeraient même entre l'Elysée et le futur ex-président de la région Auvergne-Rhône-Alpes, au sujet d'une entrée au gouvernement de ce dernier, au sein d'un exécutif d'alliance entre La Droite républicaine et Ensemble. 10:58 - Xavier Bertrand Premier ministre pour dépasser les clivages ? "Mépris réciproque" avec Emmanuel Macron selon les informations de Politico, relations plus que délicate avec le patron des LR à l'Assemblée nationale Laurent Wauquiez... Le profil de Xavier Bertrand, s'il est plébiscité dans les médias depuis plusieurs jours, n'est pas franchement celui qui colle le plus avec la fonction. Un désavantage en surface, qui pourrait finalement se transformer en avantage de poids pour le président de la région Hauts-de-France. Un ministre glisse à Politico qu'il pourrait s'agir d'un "ballon d'essai". Autrement dit, "le président est obligé de réfléchir à des gens qui ont été durs avec lui. Il veut démontrer qu’il est magnanime, que l’interêt du pays passe avant les rancœurs personnelles", poursuit-il. De quoi donner encore davantage de poids à la rumeur Xavier Bertrand à Matignon, ce jeudi 1er août. 10:37 - "Il veut des gens à lui, et probablement des gens déjà en poste" Toujours selon les informations de Politico, Emmanuel Macron envisagerait de conserver certains ministres déjà en poste, notamment sur des postes régaliens, “où il a des habitudes”, comme les portefeuilles de la Justice, de l'Intérieur ou de la Défense. Eric Dupond-Moretti, Gérald Darmanin et Sébastien Lecornu se retrouveraient alors concernés. Toutefois, la situation pourrait s'avérer complexe pour le ministre de l'Intérieur démissionnaire, élu aux élections législatives anticipées dans la 10e circonscription du Nord te ayant déjà fait part de ses velléités de départ. Un membre du gouvernement actuel pourrait donc le remplacer. “Clairement, ce sont des portefeuilles qu’il ne veut pas négocier. Il y veut des gens à lui, et probablement des gens déjà en poste" poursuivait le même ministre auprès de Politico. 10:15 - Plusieurs ministres actuels pourraient conserver leur poste Depuis le fort de Brégançon, Emmanuel Macron peaufine son plan dans le cadre de la composition du futur gouvernement. Et malgré un gouvernement de cohabitation, voire d'un exécutif technique, une surprise pourrait intervenir dans les prochaines semaines. Le président de la République pourrait bien être tenté de maintenir en poste certains de ses ministres actuels, au nommée la confiance et de la stabilité. "Personne n'est légitime à rester au gouvernement, personne n'est illégitime à y rester" confie un ministre auprès de Politico ce jeudi 1er mai 2024. D'après cette source, le chef de l'Etat aurait "besoin de resserrer les rangs autour de lui". Autrement dit, de conserver certains fidèles, proches, malgré l défaite aux dernières élections législatives anticipées.

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Emmanuel Macron a réclamé une "trêve politique" le temps des Jeux olympiques, alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Le président de la République a estimé qu'aucun nouveau gouvernement ne serait nommé avant la "mi-août", préférant la "stabilité" le temps de JO de Paris 2024.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent encore longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Des négociations longues et complexes ont également existé à gauche, avant que le NFP ne se mette d'accord, mardi 23 juillet seulement une heure avant l'interview d'Emmanuel Macron sur France 2. Après plusieurs semaines de tergiversations, les partis de gauche du NFP sont tombés d’accord sur le nom de la haute fonctionnaire, porte-parole de Nos Services publics, Lucie Castets, pour Matignon.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron profite d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets. Le journal Le Monde révèle également que la posture de "l'omniprésent", adoptée par Emmanuel Macron pourrait désormais se transformer en "attitude miterrandienne".

Mercredi 31 juillet, nos confrères de Politico indiquaient également qu'une autre option pourrait retenir l'attention d'Emmanuel Macron, même si la cote de Xavier Bertrand semble plus haute que jamais dans la course à Matignon. Un ministre leur confie qu'un profil "retiré de la vie politique", "en tout cas plus proche de la fin que du début" de sa carrière pourrait tenir la corde. Il cite notamment les anciens ministres issus de la droite républicaine : Michel Barnier ou Jean-Louis Borloo.