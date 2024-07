Nouveau gouvernement : rapprochement entre gauche et Macronie, promesse de censure à droite

L'extrême droite et la droite promettent de censurer le futur gouvernement si ce dernier compte des ministres insoumis ou de gauche et mettent à mal le scénario d'une grande coalition, quand le camp présidentiel sonde les membres de la gauche socialiste.

En direct

09:30 - Une coalition de gouvernement avec le camp présidentiel possible pour Aurore Bergé Au micro de Franceinfo, la ministre Aurore Bergé envisage deux scénarios pour la constitution du nouveau gouvernement : soit le Nouveau Front populaire "arrive à faire la démonstration de son unité et nous dise enfin qui sera la personne à Matignon, et arrive aussi à s'élargir" pour obtenir une majorité plus large, soit une coalition permet d'avoir "une majorité plus solide" autour d'un "bloc central, ce qui est aujourd'hui la majorité présidentielle, avec trois groupes mais qui peut aussi réussir à s'élargir". Aurore Bergé a d'ailleurs rappelé "les mains tendues" notamment à droite. "Les choses sont en train de bouger, rien n'est figé" souligne-t-elle.

09:02 - "Ni LFI, ni RN" au gouvernement : Aurore Bergé confirme sa position La ministre de l'Egalité entre les femmes et les hommes tient la position qu'elle a depuis le début de la campagne, à savoir ne soutenir ni LFI, ni le RN. Les législatives passées, elle refuse donc de voir les insoumis comme l'extrême droite s'installer au gouvernement. "S'il y avait un député de la France insoumise qui devenait membre du gouvernement, celui-ci serait immédiatement censuré" a déclaré Aurore Bergé sur Franceinfo.

08:55 - Le NFP doit former un gouvernement estime Dominique De Villepin Dominique De Villepin est l'un des rares à droite à soutenir la mise sur pied d'un gouvernement de gauche, pas tant par adhésion que par respect des institutions : "On choisit la force arrivée en tête au soir du scrutin, c’est la tradition républicaine" a-t-il déclaré sur LCI jeudi soir. "L’un des risques, si on continue dans la confusion actuelle, c’est que tout le monde se rende compte que personne n’a intérêt à diriger ce gouvernement et que le président se retrouve devant le chaos », a poursuivi l'ancien ministre de Jacques Chirac.

11/07/24 - 23:42 - Rétropédalage du RN : les écologistes fulminent FIN DU DIRECT - Outre les insoumis, les écologistes ont également été visés par les propos de Marine Le Pen ce jeudi soir, selon qui, le RN "censurera tout gouvernement" dans lequel il y aura des ministres LFI mais aussi... écologistes. Sur X, le député Benjamin Lucas a déploré : "On le voit encore avec cette histoire de censure hypothétique : Le Pen ce n’est que des coups tactiques. Peu importe la vie des gens, le fond du sujet. Peu importe la cohérence. Peu importe l’intérêt du pays. Elle prend le pays pour un terrain de jeu. Misérable." Et Cyrielle Chatelain, la patronne des écologistes à l'Assemblée, de persifler : "Un honneur !"

11/07/24 - 23:16 - Manuel Bompard s'insurge après la volte-face du RN "Une chose est sûre : le groupe RN censurera tout gouvernement où des LFI et des écologistes auraient des responsabilités ministérielles", indiquait plus tôt Marine Le Pen. Des propos qui n'ont pas manqué d'agacer à gauche de l'échiquier politique, en particulier dans le camp insoumis, directement visé. "Le Rassemblement national est donc prêt à empêcher la hausse du SMIC, la fin de la retraite à 64 ans et le blocage des prix. Ceux qui ont cru à leurs promesses voient maintenant la réalité !" a réagi le patron de LFI, Manuel Bompard sur X.

11/07/24 - 22:57 - Quelle coalition les Français préfèrent-ils ? Dans le dernier sondage Odoxa-Backbone réalisé pour Le Figaro, on découvre que les Français questionnés sont davantage favorables à un gouvernement de coalition. Mais toutes les coalitions se valent-elles ? Les trois propositions suggérées aux personnes sondées recueillent plus ou moins la même adhésion. Ainsi, 40% des Français interrogés se disent favorables à une coalition qualifiée d'"anti-RN", qui regrouperait des représentants de différents partis ou bords politiques, quand 59% s'y opposent. Une coalition camp présidentiel-LR obtient 43% d'avis favorables, tout comme une coalition camp présidentiel-Nouveau Front populaire. Cependant, cette dernière recueille très légèrement moins d'avis défavorables : 55%, contre 56% pour la coalition camp présidentiel-Les Républicains. C'est donc la coalition avec la gauche qui semble l'emporter sur le fil du rasoir, même si plus d'un Français sur deux s'y oppose quand même.

11/07/24 - 22:26 - Les Français, plus enclins à un gouvernement de gauche que macroniste ? 25% des Français se disent favorables à ce que le Nouveau Front populaire gouverne seul, contre 19% qui plaident plutôt pour que ce soit le camp présidentiel, révèle un sondage Odoxa-Backbone réalisé pour Le Figaro. Dans les deux cas, le score reste faible. Entre sept et huit Français sur dix s'opposent à ces deux options, les personnes questionnées privilégiant davantage une coalition.