Nouveau gouvernement : Macron prêt à nommer Castets Première ministre ? Ce signe "positif" pour le NFP

Emmanuel Macron entame les consultations avec les partis politiques à propos du futur gouvernement. Le NFP est le premier groupe reçu avec Lucie Castets, un détail perçu comme un signal "extrêmement positif" par la gauche qui veut imposer sa candidate à Matignon.

L'essentiel Emmanuel Macron reçoit les chefs de groupes parlementaires et de partis pour "continuer à avancer vers la constitution d'une majorité la plus large et la plus stable possible" avant la nomination d'un Premier ministre et d'un nouveau gouvernement.

Le Nouveau Front populaire (NFP) est le premier groupe à être reçu, accompagné de sa candidate à Matignon Lucie Castets, à l'Elysée ce vendredi 23 août. Suivront les partis de la coalition présidentielle et les représentants de la droite républicaine. Marine Le Pen, Jordan Bardella et Eric Ciotti termineront le défilé des politiques à l'Elysée lundi 26 août. La nomination du nouveau Premier ministre devrait donc attendre la semaine prochaine, mais aucune date n'est avancée.

Le NFP entend imposer le nom de Lucie Castets pour le casting du futur Premier ministre. Les partis de gauche dénoncent d'ailleurs un "coup d'Etat" d'Emmanuel Macron qui refuse de nommer la haute fonctionnaire à Matignon selon le communiste Fabien Roussel, mais le chef de l'Etat "n'a pas le choix" d'après l'écologiste Marine Tondelier. Le NFP voit toutefois un signe positif dans leur rendez-vous avec le chef de l'Etat.

D'autres noms circulent pour le poste de Premier ministre tels Bernard Cazeneuve ou Xavier Bertrand. Ceux de Jean-Louis Borloo et Michel Barnier ont aussi été évoqués. Un nouveau nom a émergé cette semaine celui de Karim Bouamrane, maire socialiste de Saint-Ouen.

12:32 - Un ton positif pour les leaders du NFP Les quatre chefs des partis du NFP ont tous salué un échange "satisfaisant" avec le président de la République. C'est au tour du bloc central, composé d'Horizons, de Renaissance et du Modem de faire son entrée à l'Elysée dans quelques minutes. 12:25 - Une nomination "rapide", assure Olivier Faure Selon Olivier Faure, la nomination d'un Premier ministre "sera rapide". "Le président a reconnu que la stabilité ne signifie pas la continuité de la politique actuelle (...) C'est à la coalition arrivée en tête de former un gouvernement, de trouver des compromis", a-t-il ajouté. Emmanuel Macron aurait également "reconnu" que ceux qui ont "participé au front républicain" sont "parfaitement légitimes à gouverner". 12:14 - "Il nous faut une réponse mardi", demande Marine Tondelier "Il finit ses consultations lundi, il nous faut une réponse mardi (...) il y a des urgences et laisser les semaines s'écouler est grave et irresponsable (...) c'est pas la peine d'essayer de nous donner d'autres noms que Lucie. Ce sont des noms de fictions (...) nous sommes un bloc uni", a défendu Marine Tondelier, secrétaire nationale des Ecologistes. 12:10 - Le président ne semble pas "tirer toutes les conséquences" des élection législatives, selon Manuel Bompard "Le président semble commencer à comprendre qu'il a perdu les élection législatives, mais il ne semble pas en tirer toutes les conséquences (...) il nous a rappelé qu'il devait être l'arbitre dans son rôle constitutionnel, mais on a l'impression qu'il veut être le sélectionneur", déplore Manuel Bompard, coordinateur de LFI. "Le président de la république n'avait pas l'air de trouver incongru que nous battons aujourd'hui le record de la durée de vie d'un gouvernement démissionnaire", a poursuivi l'insoumis. 12:04 - Les responsables du NFP sortent de l'Elysée "Nous sommes extrêmement satisfaits d'avoir été reçus tous ensemble (...) nous avons eu une discussion très riche (...) néanmoins, la tentation semble encore présente pour le président de composer son gouvernement (...) je me tiens prête dès aujourd'hui pour aller construire une coalition et discuter avec d'autres forces politiques", raconte Lucie Castets, en sortant de sa réunion avec Emmanuel Macron, accompagnée des leaders du NFP. 11:55 - Qui pour former un gouvernement technique ? Plusieurs noms circulent en cas de formation d'un gouvernement technique. Olivier Salat-Baroux, ancien secrétaire général de l’Elysée sous Jacques Chirac, a signé une tribune dans Le Monde. Il plaide pour un gouvernement qui puisse satisfaire une majorité d’électeurs. Augustin de Romanet, PDG du groupe ADP (aéroports de Paris), pourrait également faire partie de ce gouvernement. Il va bientôt quitter son poste. Didier Migaud et Pierre Moscovici, l’ancien et l’actuel présidents de la Cour des comptes, Jean-Claude Trichet, ex-président de la Banque centrale européenne, ou encore Olivier Blanchard, directeur des études au Fonds monétaire international, pourraient également être compatibles avec un gouvernement technique. Même chose pour Sophie Thiéry, présidente de la commission travail et emploi du Conseil économique, social et environnemental, Pascal Demurger, directeur général du groupe MAIF ou encore Emmanuel Faber, ancien patron de Danone. 11:35 - Vers un gouvernement technique faute de coalition ? Alors que les chances de voir la mise en place d'une grande coalition semblent s'éloigner, un autre choix pourrait se présenter à Emmanuel Macron : celui d'un gouvernement technique. Celui-ci serait composé d'experts, qui n'auraient pas d'ambitions politiques. Pour cela, il faudrait un consensus entre tous les partis. Ce gouvernement aurait plus de marges de manoeuvre que les ministres actuellement démissionnaires. Un scénario inédit en France, alors que nos voisins italiens l'ont déjà mis en place quatre fois. Le dernier en date est le gouvernement de Mario Draghi, ancien président de la Banque centrale européenne, nommé en 2021 à la tête du Conseil italien. 11:22 - Lucie Castets reçue en premier, un signe "extrêmement positif" selon Marine Tondelier "Emmanuel Macron décide de recevoir les forces dans l'ordre protocolaire, et il nous reçoit en premier. Peut-être que cela veut dire qu'il reconnaît enfin le résultat de l'élection. (...) Le fait que Lucie Castets rencontre Emmanuel Macron en premier est pour moi un signal extrêmement positif", se réjouit Marine Tondelier sur France Inter. 11:09 - Emmanuel Macron a un "comportement autocratique", selon le député insoumis Bastien Lachaud Selon Bastien Lachaud, élu insoumis de Seine-Saint-Denis le président de la République utilise "tous les artifices de la Ve République pour ne pas respecter le vote populaire qui s'est exprimé" lors du scrutin. Il dénonce un "comportement autocratique". 10:55 - "Il est possible de gouverner" avec une majorité relative, estime Fabien Roussel "Nous voulons trouver des compromis mais sans compromission", défend Fabien Roussel, secrétaire national du PCF, qui estime qu'il est possible de gouverner avec une majorité relative. 10:48 - Le NFP prêt à faire des compromis Lucie Castets assure que les membres du NFP sont "prêts" selon elle à "chercher des compromis en l'absence de majorité absolue" à l'Assemblée. 10:32 - Le NFP arrive à l'Elysée "Nous sommes venus rappeler au président l'importance de respecter le résultat des élections (...) nous avons fait le choix d'être tous ensemble, nous témoignons du fait que nous sommes soudés et fidèles au mandat donné par les électeurs (...) le NFP est la seule coalition qui a une candidate et un programme", a défendu Lucie Castets à son arrivée à l'Elysée, entourée de Marine Tondelier, Manuel Bompard et Olivier Faure. 10:22 - Un "moment de clarification" selon la porte-parole de Renaissance Selon Maud Bregeon, députée des Hauts-de-Seine et porte-parole de Renaissance, ces consultations sont "un grand moment de clarification". "On a perdu les élections, il faut être lucide. Mais personne n’a réellement gagné ni n’a de majorité absolue. Cela va nécessiter de discuter et ce n’est pas dans notre culture politique", a-t-elle défendu sur BFMTV. 10:16 - Le RN promet à nouveau de censurer tout gouvernement "où figurent des membres de l'extrême gauche" "Si Emmanuel Macron nomme un gouvernement où figurent des membres de l’extrême gauche, une motion de censure sera immédiatement déposée pour faire tomber ce gouvernement parce que nous les jugeons dangereux", rappelle le porte-parole du RN Julien Odoul. "Nous le disons, nous le redirons et nous le ferons". 10:08 - LFI exclut toute coalition avec le camp présidentiel Le NFP n'entend pas négocier sur le nom du futur Premier ministre, en revanche il est contraint de penser à des accords parlementaires pour pouvoir gouverner en cas de nominationde sa candidate à Matignon. Sur ce point Mathilde Panot, la présidente du groupe LFI à l'Assemblée nationale a déclaré sur LCI que l'alliance de la gauche comptait "construire des majorités" texte par texte au Parlement. Ces accords au cas par cas sont possible sur plusieurs mesures selon la députée qui prend en exemple l'abrogation de la réforme des retraites à 64 ans. La représentante de LFI exclut cependant tout rapprochement avec le camp présidentiel : "Il n'y aura pas de coalition, les macronistes ont un programme qui est opposé au nôtre" et Emmanuel Macron "sait que nous allons défaire un certain nombre de ses politiques". LIRE PLUS

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Emmanuel Macron a tenu une "trêve politique" le temps des Jeux olympiques, alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Le président de la République avait estimé qu'aucun nouveau gouvernement ne serait nommé avant la "mi-août", préférant la "stabilité" le temps de JO de Paris 2024.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent encore longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron a profité d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets.

Xavier Bertrand fait partie des principaux noms qui circulent pour Matignon. Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les femmes et les hommes, Aurore Bergé, a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite. Jean-Louis Borloo est aussi évoqué.