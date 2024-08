Nouveau gouvernement : un nouveau nom émerge alors que la gauche s'impatiente

Emmanuel Macron n'a toujours pas nommé de Premier ministre et la gauche s'impatiente mais ne se décourage pas. En parallèle, un nouveau nom circule pour le poste de chef du gouvernement.

L'essentiel La trêve olympique a pris fin dimanche soir. La nomination d'un nouveau Premier ministre est donc largement attendue. Le président pourrait pourtant ne pas se décider tout de suite. Certains proches du camp présidentiel évoquent plutôt la semaine du 19 août pour cette nomination.

A gauche, l'impatience est de mise. Le président est appelé à faire son choix et la candidature de Lucie Castets perdure. Cette dernière a envoyé une lettre dès le lendemain des JO à tous les députés, hors RN, contenant la feuille de route d'un possible gouvernement du Nouveau Front populaire

Le camp présidentiel n'a pas perdu de temps pour rétorquer : Gabriel Attal et Stéphane Séjourné ont envoyé chacun une lettre aux chefs de partis pour appeler à une coalition.

Emmanuel Macron se refuse toujours à choisir la haute fonctionnaire et souhaite plutôt trouver un homme ou une femme "consensuel(le)", qui ait "de la bouteille", et "qui plaise à la gauche comme à la droite", entre autres.

Pour l'heure, deux autres noms sont alors dans les tuyaux : Xavier Bertrand (LR) et Bernard Cazeneuve (La Convention). Dans le même temps, les noms de profils plus techniques sont cités : Jean-Louis Borloo et Michel Barnier. Le nom de Valérie Pécresse a aussi commencé à circuler suite à un rapprochement avec le président pendant les Jeux olympiques.

12:28 - La date limite du budget Emmanuel Macron ne va pouvoir rester dans cette situation beaucoup plus longtemps. Le prochain gouvernement doit plancher rapidement sur le projet de loi de finances pour 2025, à présenter au Parlement avant début octobre. Un plan doit aussi être envoyé avant le 20 septembre à la Commission européenne après l'ouverture d'une infraction pour déficit excessif. 11:31 - Lucie Castets "ne se décourage pas" La candidate du Nouveau Front populaire à Matignon a réitéré ses ambitions dans une interview au Parisien, même si elle est consciente que la gauche doit chercher des "accords", faute de majorité importante à l'Assemblée. "Je ne me décourage pas. Je ne suis pas là pour plaire à Emmanuel Macron mais la logique institutionnelle veut que le gouvernement revienne au NFP, qui a remporté le plus de sièges", a-t-elle déclaré. Selon elle, le président n'a "pas beaucoup d'autres choix en réalité" que de la nommer. 10:45 - Sabrina Agresti-Roubache loue les mérites de Valérie Pécresse Sabrina Agresti-Roubache, Secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Citoyenneté de France, a estimé sur LCI que la présidente de la région Île-de-France est "remarquable de pragmatisme" et "d’intelligence". Elle a alors été interrogée sur l’éventualité d’une nomination de l’élue de droite à Matignon. Sans répondre directement, elle a assuré que Valérie Pécresse est une "républicaine parmi les Républicains". "Ce que je pense de Xavier Bertrand, je le pense aussi de Valérie Pécresse", a-t-elle ajouté, Xavier Bertrand étant également évoqué pour Matignon. En tout cas, le prochain locataire de Matignon sera "très probablement" de droite, selon la secrétaire d’État démissionnaire. 10:30 - Les avis divergent sur Valérie Pécresse Si le nom de Valérie Pécresse circule, dans le camp macroniste, cette hypothèse divise. "J'ai entendu parler de la rumeur, mais ça n'aurait aucun sens. La plupart de nos députés ne l'apprécient pas. Seule l'aile droite sera peut-être contente", s’est exclamé un conseiller ministériel auprès du Figaro. D'autres semblent penser que c'est plausible : un membre du gouvernement est ainsi convaincu que Valérie Pécresse "a toutes ses chances". Un cadre LR assure même que "après la séquence JO réussie, elle ne peut pas simplement revenir dans sa région". 09:56 - Valérie Pécresse évoquée pour Matignon ? Un nouveau nom circule pour le poste de Premier ministre. Il s'agit de celui de Valérie Pécresse. Si la présidente de la région Ile-de-France ne l'a pas évoqué elle-même, elle se serait rapproché d'Emmanuel Macron pendant les Jeux olympiques. Emmanuel Macron l'a remerciée lors de son entretien à l'Equipe lundi, en rappelant qu'ils étaient pourtant adversaires à l'élection présidentielle de 2022 mais qu'ils ont réussi à "travailler ensemble". D’après un proche de Valérie Pécresse auprès du Figaro, "il se trame quelque chose avec Emmanuel Macron", ajoutant que la femme politique aurait arrêté de dire du mal du chef de l’État. Les deux protagonistes se seraient rencontrés plusieurs fois à l'Elysée ces derniers temps.

Dans quel délai le nouveau gouvernement sera-t-il nommé ?

Emmanuel Macron a tenu une "trêve politique" le temps des Jeux olympiques, alors que le gouvernement de Gabriel Attal a démissionné le 16 juillet. Le président de la République avait estimé qu'aucun nouveau gouvernement ne serait nommé avant la "mi-août", préférant la "stabilité" le temps de JO de Paris 2024.

Compte-tenu de la composition de l'Assemblée nationale, le président de la République s'est fixé pour mission de trouver un Premier ministre capable de rassembler l'adhésion d'au moins 289 députés, pour assurer une stabilité. Il en va de même des ministres que ce dernier devra ensuite proposer. Le cas contraire, le nouveau gouvernement serait exposé dans son ensemble à une motion de censure qui, si elle était votée par plus de la moitié des élus, entrainerait le renversement de l'équipe ministérielle. Il faudrait donc tout recommencer.

Le problème, c'est qu'Emmanuel Macron va devoir ménager toutes les sensibilités, de gauche évidemment, du centre naturellement, mais aussi de droite. Si le NFP est arrivé en tête, le chef de l'État a déjà exclu de gouverner avec les députés LFI. Exit donc cette soixantaine d'élus, qui pourrait être compensée par la soixantaine de LR qui devraient à nouveau intégrer le palais Bourbon. Trouver des personnalités qui conviennent aux écologistes, socialistes, communistes, macronistes et républicains ne sera pas chose aisée. Sans parler des points programmatiques sur lesquels tout le monde devra se mettre d'accord. Les négociations s'annoncent encore longues et complexes. Autant dire que Gabriel Attal devrait faire du rab…

Alors, si le nom du remplaçant de Gabriel Attal commençait à prendre des allures de secret de polichinelle, le président de la République pourrait accélérer sur ce dossier. Selon les informations du Parisien, Emmanuel Macron pourrait désigner le nom du nouveau locataire de Matignon "autour du 15 août", "sans exclure que ça puisse aller plus vite". Finalement, selon Politico, le Conseil des ministres un temps évoqué le 12 août n'est plus d'actualité. Compte-tenu de l'emploi du temps relativement chargé du chef de l'Etat, attendu à Brégançon pour plusieurs commémorations, le statut quo pourrait se prolonger au moins jusqu'au 18 août, voire jusqu'à la fin du mois d'août.

Quel pourrait être le profil du futur Premier ministre ?

Emmanuel Macron profite d'une pause estivale depuis le fort de Brégançon pour donner de nouveaux indices au sujet du profil du nouveau Premier ministre. Des éléments clairs se dégagent désormais, pour celui ou celle, qui prendra la suite de Gabriel Attal. Le chef du gouvernement devra être "un homme ou une femme, consensuel(le), qui plaise à la gauche comme à la droite", peut-on lire dans les colonnes du Monde. Selon l'Elysée, cette personnalité devra également dégager "un parfum de cohabitation". Voilà là, un indice important sur la composition du nouveau gouvernement et sur sa couleur politique. Notamment après le refus d'Emmanuel Macron de voir à Matignon la candidate du NFP, Lucie Castets. Le journal Le Monde révèle également que la posture de "l'omniprésent", adoptée par Emmanuel Macron pourrait désormais se transformer en "attitude miterrandienne".

Mercredi 31 juillet, nos confrères de Politico indiquaient également qu'une autre option pourrait retenir l'attention d'Emmanuel Macron, même si la cote de Xavier Bertrand semble plus haute que jamais dans la course à Matignon. Un ministre leur confie qu'un profil "retiré de la vie politique", "en tout cas plus proche de la fin que du début" de sa carrière pourrait tenir la corde. Il cite notamment les anciens ministres issus de la droite républicaine : Michel Barnier ou Jean-Louis Borloo.

Le président LR de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand, lui, est même soutenu par plusieurs personnalité du centre et de la droite. "C'est un grand républicain parmi les Républicains et un grand président de région" déclarait à ce sujet Sabrina Agresti-Roubache, secrétaire d'État démissionnaire chargée de la Ville, le 30 juillet dernier. Le ministre de l'Intérieur démissionnaire Gérald Darmanin parlait lui "d'un un homme politique avec une très grande compétence", il pourrait "servir grandement la France", un jour plus tôt. Concernant le principal intéressé, il n'existe pas de contact direct avec le président de la République. Bertrand et Macron échangent, certes, mais par "des émissaires" selon les informations du Parisien.

Le président de la République consulte au moins sur un deuxième nom pour le poste de Premier ministre, il s'agit de Bernard Cazeneuve. L'ex-locataire de Matignon sous François Hollande reste toutefois beaucoup moins médiatisé que Xavier Bertrand, et beaucoup plus discrets sur ses nouvelles aspirations politiques. Pour autant, selon les informations du Parisien, ce dernier a récemment échangé avec le chef de l'Etat "qu'il avait déjà vu en toute discrétion à l'Elysée au printemps (bien avant la dissolution). Un profil qui pourrait tout à fait satisfaire la dimension consensuelle recherchée par Emmanuel Macron pour remplacer Gabriel Attal.

Dimanche 4 août, la ministre démissionnaire chargée de l'Égalité entre les hommes et les femmes, Aurore Bergé a également évoqué trois noms issus des Républicains pour occuper le poste de Premier ministre en lieu et place de Gabriel Attal. Sans surprise, Xavier Bertrand, le président de la région Hauts-de-France. Puis Michel Barnier, ancien ministre dont nous vous parlions dans cet article le 31 juillet dernier dans le cadre d'un éventuel Premier ministre technique. Enfin, le nom de Gérard Larcher, actuel président du Sénat a aussi été cité par Aurore Bergé pour intégrer Matignon. Les trois "ont une expérience solide de gouvernement, du Parlement, et du compromis", estime la ministre macroniste, issue de la droite.